Alberto Fernández sobre la vacuna rusa: “No tiene ideología”

martes 03 de noviembre de 2020 | 19:14hs.

“No le preguntamos a nadie qué ideología tiene esta vacuna”, dijo el presidente Alberto Fernández en rechazo a las críticas de la oposición por la compra a Rusia de 25 millones de de dosis del antídoto Sputnik V contra el coronavirus. El mandatario respaldó la vacuna y aseguró: “Nunca estuvimos tan cerca de vencer la enfermedad”.



Cruzó a los dirigentes de Juntos por el Cambio que cuestionaron la compra de las vacunas contra el Covid-19. Como el diputado nacional de la UCR Luis Petri, que manifestó en Twitter: “El gobierno de científicos quiere comprar una vacuna rusa cuyo único estudio se realizó en 72 personas por 42 días, sin placebo y sin voluntarias mujeres”.



El Presidente dijo que no le preguntó a nadie “qué ideología tiene esta vacuna” sino “si salva la vida de los argentinos”. Sostuvo que no le importa “quién es el que la produce” y criticó que se habla “con mucha liviandad” sobre Rusia, que afirmó que es “una potencia mundial, que desarrolla ciencia y tecnología”.



Señaló que están “muy contentos”, pidió “ser optimistas y estar más tranquilos que nunca” y consideró que a partir de la compra de vacunas se empieza a ver “un horizonte”. “Si salva vidas de argentinos, vamos y la compramos y la inyectamos”, afirmó. Adelantó que hoy empezará a diagramar el proceso de vacunación con el ministro de Salud Ginés González García y la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti.

También se refirió a la pospandemia, al plantear que no le gustaba la “normalidad” que había antes del coronavirus. Manifestó que después de que llegue la vacuna y se supere esta situación habrá “otra normalidad, que nos incluya a todos”.

El Presidente manifestó: “Cuando me dicen que ‘vamos a volver a la normalidad’, pregunto: ¿qué es la normalidad? La normalidad que yo conocí antes de la pandemia no me gustó. Es una normalidad que genera mucha injusticia, mucha desigualdad, mucho desequilibrio. Es un orden que definitivamente no mostraba el mejor funcionamiento de las instituciones de la democracia”.

El Presidente dijo que quiere “una normalidad donde cada uno pueda desarrollarse, donde los argentinos tengan trabajo y los empresarios inviertan y ganen, donde el Estado de derecho se respete, donde los hijos tengan educación pública y los abuelos atención de la salud pública, donde haya estado de derecho".

El mandatario hizo estas declaraciones al inaugurar las obras de ampliación del edificio donde funciona el Departamento Judicial Avellaneda/Lanús. Lo acompañaron el gobernador bonaerense Axel Kicillof, el intendente de Avellaneda Jorge Ferraresi, el ministro del Interior Eduardo “Wado” de Pedro y sus pares de Justicia Marcela Losardo y de Obras Públicas, Gabriel Katopodis.