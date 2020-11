Diego Maradona Junior sobre la operación de su papá: “Tú eres fuerte, el más fuerte”

martes 03 de noviembre de 2020 | 18:41hs.

Diego Armando Maradona se realizó unos estudios de chequeo en la clínica Ipensa de La Plata. Las imágenes de los exámenes mostraron que tiene un hematoma en la cabeza y será operado de urgencia este martes. Su médico personal, Leopoldo Luque, se encargará de llevar a cabo la intervención en la Clínica Olivos, a la que será trasladado en breve.

La noticia sobre la salud del Diez ya recorrió el mundo y generó una gran preocupación tanto de los familiares como de sus cientos de seguidores. “Diego está lúcido, comprende y está de acuerdo con la intervención. Está muy tranquilo. Es una cirugía de rutina”, indicó el neurocirujano que trata al ex capitán de la Selección, en la puerta del sanatorio de La Plata.

En las redes sociales, Diego Maradona Junior fue el primero en publicar un mensaje de apoyo para su padre. “Tú eres fuerte, el más fuerte y estoy seguro de que todo saldrá bien”, escribió en sus historias de Instagram el hijo de Cristiana Sinagra que vive en Italia con su esposa, Nunzia Pennino, y sus dos hijos, Diego Matías e India Nicole.

El 30 de octubre, el ex participante del Bailando había publicado en su cuenta un video cantando con su papá y le dedicó unas emotivas palabras por su cumpleaños: “Querido papá, hoy es tu cumpleaños número 60 y te digo la verdad, me hubiera gustado pasarlo de otra manera, junto a ti divirtiéndote y olvidando este mal momento al menos por unas horas... Pero no, me encuentro aquí escribiéndote, lejos de ese abrazo tuyo que desde hace muchos años había soñado”.

“Deseo que sonrías más que nunca, que ames sin ataduras y que seas siempre feliz. A menudo me preguntan si te he perdonado.... ¿cómo no haberlo hecho si con un abrazo lograste cancelar tanto sufrimiento? Te perdonaría mil veces más y ¿sabes por qué? Porque cada niño tiene su propio superhéroe, ¡¡¡y tú siempre has sido el mío!!! Te quiero papá @maradona”, agregó Junior en la red social.

Este martes, Verónica Ojeda había ido a la clínica a visitar a su ex pareja a la clínica Ipensa, en La Plata. Allí se enteró al aire –cuando hacía un móvil con Intrusos, y por información brindada por Jorge Rial– de que Maradona será operado de urgencia. “No sé nada, todavía no entré. Me acabo de enterar por vos de esto...”, declaró la madre de Dieguito Fernando Maradona, algo sorprendida.

“¿Vos lo veías raro a Maradona últimamente?”, le preguntaron desde el programa de América. “Sí – econoció Ojeda–. Dormía mucho, estaba como cansado, tenía un poquito de anemia. Eso es verdad. El viernes, en la cancha, estaba tranquilo. Pero estaba con mucho sueño, cansado. Pero, ¿cuál es su trabajo? Es técnico (de Gimnasia y Esgrima de La Plata). No es que fue a un evento: tenía que ir a su trabajo. Y nadie lo obligó a ir”.

Cabe recordar que el viernes pasado, el director técnico asistió al estadio de Gimnasia de La Plata para recibir un homenaje por su cumpleaños antes del partido de su equipo contra Patronato. Minutos después, se marchó a su casa sin quedarse a ver el partido. Las imágenes de Diego con dificultades para caminar generaron preocupación en todo el mundo y 48 horas más tarde su médico decidió internarlo para realizarle una serie de estudios con la intención de conocer al detalle su cuadro clínico. Ahora que determinaron que tiene un hematoma subdural será intervenido en las próximas horas en la Clínica Olivos.