El mejor regalo para agasajar a un ser querido encontralo con el club El Territorio

martes 03 de noviembre de 2020 | 16:38hs.

A quién no le ha pasado que de golpe llega el recuerdo de que mañana es el cumpleaños de un ser querido. Y no, no hay regalo preparado para la persona en cuestión.

Elegir un regalo puede ser una tarea difícil, porque si es hombre tiende a ser más práctico y sencillo, claro está que los gustos varían y cada persona tiene su estilo, que marcan la diferencia, pero en general, las mujeres tienen muchas más opciones. Para ellas hay un sinfín de ideas, que van desde joyas hasta momentos de relax con masajes.

Club El Territorio te propone tres locales en los que podés encontrar el regalo perfecto para cualquier agasajado teniendo en cuenta sus gustos y necesidades.

No hace falta circular por toda la ciudad para conseguir precios. Toda la calidad y precios bajos están más cerca de lo que se cree.

En Presentes y Diseños hay para todas las edades: una lámpara luna de quince centímetros con batería interna y cable para cargarla, dos tonos de luz y con touch se pueden conseguir en la tienda on line y en el local de Ayacucho 1587. También hay una bolsa reutilizable plegable ecológica que se convierte en llavero y almohadas para cuello con frases estampadas. Con esto se queda como un rey o reina ante el agasajado, no importa si ya haya pasado la edad de la niñez.

La cuarentena no es sinónimo de dejarse estar y olvidarse de verse bien y cuidarse. Al contrario, algunos tienen un poco más de tiempo libre para poder invertir en detalles y accesorios que hacen el look personal adecuado para cada momento.

María Antonieta se destaca en el centro posadeño y define las tendencias de cada temporada. Los bikinis están a la orden del día en esta temporada y los colores se apoderan de la vidriera. Las mallas enterizas se usan mucho y las bombachas altas para las más osadas, para las que les gusta la onda retro; el corpiño con forma de triangulito, siempre. Así como trajes de baño, en el local se puede ver lencería y se puede mirar y elegir con tranquilidad la prenda para cada momento. También en las redes sociales como Facebook e Instagram se puede ver la amplia variedad de María Antonieta, que tiene once años compartiendo tu mundo interior.

Regalar salud también es importante y más si puede combinarse con un poco de estética. Óptica Kerato Lens cuida el estilo y visión. Conocen y describen todos los modelos en gafas de sol y gafas graduadas. Ofrecen en su local monturas, gafas graduadas de vista monofocales y progresivas, gafas de sol, gafas deportivas, de las primeras marcas y a los mejores precios. Ahora, esperan a todos para mostrar lo nuevo en gafas para sol