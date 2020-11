Diego Maradona tendrá que ser operado por un coagulo en el cerebro

martes 03 de noviembre de 2020 | 16:17hs.

Luego de pasar un día de internación en el sanatorio Ipensa de La Plata, a Maradona le descubrieron un hematoma subdural. Los médicos del 10 están evaluando una inminente cirugía. No se hará en la institución platense sino que será trasladado a una clínica de la Capital Federal o de Olivos.

Esta información se reveló poco antes de las 16.00, siendo que antes del mediodía el médico personal del entrenador, Leopoldo Luque, había tenido un mensaje tranquilizador. Incluso, había dicho que Diego si quería se iba por sus propios medios.

El hematoma se aloja en el lado izquierdo de su cabeza, debido a un golpe que habría sufrido en su casa, producto de una caída, que inicialmente no revistió mayor importancia. Ahora, a raíz de ese edema, se tomó esta determinación, aunque no hubo ninguna comunicación oficial de parte de la clínica Ipensa, donde permanece alojado. Se estima, de todas maneras, que la intervención se realizará en una clínica de la ciudad de Buenos Aires o de Olivos.

En principio, la internación resuelta ayer fue decidida de común acuerdo entre Maradona y su neurocirujano de cabecera, Leopoldo Luque, por una situación emocional que afectó al ahora entrenador durante la pandemia. Se le tomó una reserva en la clínica Ipensa y en la tarde del lunes se le realizaron diversos estudios de evaluación. Quedó alojado en la habitación 214.

A Maradona no se lo vio bien el viernes pasado, cuando participó de un breve homenaje que se le realizó en el campo de juego del estadio de Gimnasia, antes del partido que su equipo disputó con Patronato de Paraná por la primera fecha de la Copa de la Liga Profesional. Ese día, que cumplió 60 años, ni siquiera se quedó a ver el partido. Maradona no iba a estar presente en el estadio, pero finalmente decidió acudir a un reconocimiento, en el que Marcelo Tinelli, presidente de la Liga Profesional, y Claudio Tapia, titular de la AFA, le entregaron una plaqueta de homenaje, en lo que fue su última aparición pública.

"Diego perdió peso porque venía entrenando. Lo vi triste, eso nos llevó a internarlo de común acuerdo. Diego es una persona de ciclos, a veces está muy bien y de a ratos no tan bien. No me gustaba el momento en el que estaba. Internarlo lo ayuda", expresó Luque, su médico personal, que ahora ultima los detalles de los pasos a seguir.

Alrededor de las 15.40, cuando se conoció la noticia de su próxima intervención, ingresó a la clínica Verónica Ojeda, una de sus exparejas, que se mantiene todo el tiempo cercana a la situación.