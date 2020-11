martes 03 de noviembre de 2020 | 15:44hs.

Tras las duras denuncias y acusaciones hechas públicas por Liliana Dolis (39) en contra de su ex marido, a quien señala por hechos de violencia de género y desalojo en la localidad de San Antonio, la familia del hombre tomó la palabra para dar su versión.

Quien se expresó al respecto fue Marli Beatriz R., hermana de Héctor, y afirmó de manera contundente: "Son mentiras y falsas las pruebas que ella mostró. Todos tenemos derecho a denunciar, pero también a defendernos".

Cabe mencionar que, en su denuncia y en diálogo con El Territorio la semana pasada, Dolis había relatado que estuvo casi 23 años casada con Héctor R. y en ese período fue víctima de varios hechos de violencia, al igual que sus tres hijos.

También mencionó que desde junio se encuentran formalmente separados, pero que resta la división de bienes y, en ese contexto, aseguró que el miércoles 21 de octubre fue desalojada en la chacra donde residía junto a sus hijos en Capitán Pedro Giachino, en el municipio de San Antonio.

“Estábamos con mis hijos en la casa y vinieron a atacarnos. Él -por su ex-, con los hermanos y sus padres, más la Policía, que en vez de hacer cumplir la perimetral estaba con ellos. Vinieron con armas, con machetes y con sus tareferos como guardaespaldas. Me sacaron de mi legítima casa. Fue la Policía que dijo que tenían una orden que habían recibido vía telefónica. Dejé todas mis cosas allá, sólo agarré la documentación de los chicos”, recordó Dolis.

Alejandra Paredes, en tanto, letrada que defiende a Dolis, añadió que “el 21 de octubre, a la 0 hora, 15 efectivos la desalojan, a ella y a sus hijos. Pero este desalojo fue sin orden judicial, sin notificación previa y existiendo menores sin intervención del Ministerio Público, entonces ella está escondida, tratando de resguardarse porque no tiene ni dónde estar".

Versiones encontradas

Luego de todo esto, ahora desde la familia acusada dan su versión de los hechos y apuntan que "muchas cosas ella hizo y ahora inclusive hay más cosas que nos hace a nosotros. Por ejemplo, nos denunció que nosotros le corrimos con armas. Jamás en nuestras vidas tuvimos un arma y menos que menos le apuntamos o le hicimos algo a ella".

Sobre lo ocurrido ese 21 de octubre, Marli expresó que "ella se había quedado con la casa del pueblo y él en la chacra, como habían acordado. El miércoles 21 a las 20 hs ella fue con el hijo mayor a usurpar la casa, con la perforadora rompieron la cerradura, ingresaron a la vivienda y justo en ese momento Héctor ya había cenado con mis padres que queda enfrente y se bajaba para ir a dormir. Llevaba la sábana y la funda para cambiar y se encontró con el ruido y con gente. Volvió y le pidió a mi mamá que llame a la Policía y de inmediato la Policía vino, porque saben de las varias denuncias que ella le hacía. Vino y ahí le hicimos la denuncia. La Policía hizo lo que debería hacer y llegó la notificación de que ella se tenía que retirar.

Desde ahí no sabemos más nada, ahora nos encontramos con esto".

Respecto a la propiedad en cuestión, la mujer indicó que "las pruebas que ella mostró son falsas. Nosotros tenemos pruebas verdaderas, que él no es un agresor y también tenemos los papeles que iniciaron los dos, ambos con abogados, de que Héctor se quedaba en la chacra, cuidando la casa y los animales y ella se quedaba en el pueblo con un terreno sobre la avenida Juan Domingo Perón, con casa de cuatro habitaciones y amoblada, con dos comercios y un supermercado con carnicería. También un auto. Ella tenía el comercio a nombre de ella, el permiso de ocupación del terreno. El comercio en la Municipalidad y en la Afip estaba a nombre de ella. Y ahora ella le pasó a esa otra persona (su actual pareja), por eso ella ahora dice que ella no tiene casa".

En relación a las acusaciones de violencia, Marli indicó que "él -por su hermano- no es violento. Nunca tuvo problemas con otras personas y menos con los hijos. ¿De que él le haya pegado a los chicos? Yo pido que una doctora, una psicóloga o algo, saque a luz eso, que le pregunte a los chicos si es verdad o si ella no le enseñó a decir todo eso".

