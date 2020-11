Eldorado: La solidaridad de los vecinos con una paciente con coronavirus

martes 03 de noviembre de 2020 | 15:26hs.

La pandemia de coronavirus suele dar ejemplos de intolerancia para con las personas que contagiaron la enfermedad, pero ese no es el caso de Cristina Galeano, quien desde que ha dado positivo para la enfermedad no deja de recibir afecto y ayuda de sus vecinos.

"Yo creo que me contagié en Iguazú", dice en diálogo con El Territorio, ahondando que "yo viajé allí, lo hago una vez al mes, para visitar a mi madre que tiene 86 años, vive sola y necesita ayuda para hacerle las compras y algunos trámites que hay que hacer. No sé dónde me pude haber contagiado pero como allá hay muchos más casos que acá, creo que debe haber sido ahí".

Los primeros síntomas que presentó fueron dolores en las articulaciones.

"Eso fue el martes cuando me levanté. Además tenía un poco de cansancio y algo de dolor de cabeza. Pero el martes a la noche me preparé un café y noté que no le sentía el gusto. Ahí exprimí un limón y no tenía olfato. Lo mismo me pasaba con los perfumes. Pero como ya era tarde recién el miércoles a la mañana, me acerqué caminando hasta el hospital Samic para que me hicieran el hisopado".

El resultado positivo, se lo informaron a Cristina el viernes a las 00:30 de la madrugada.

"A partir de ahí comencé con el aislamiento en mi domicilio siguiendo todos los protocolos que nos dicen para tratar de no contagiar a nadie", explicó.

Solidaridad

Al saber la noticia los vecinos de Cristina, quien vive sola en el Barrio Eldorado II, se pusieron a disposición de ella para ayudarla.

"Es realmente emotivo como reaccionaron mis vecinos. Me mandan mensajes de aliento, me dejan cartitas por debajo de la puerta deseándome una pronta recuperación, se ofrecen a hacerme las compras que necesite… hasta me mandaron un video donde están muchos de ellos aplaudiendo para darme fuerza. Tengo unos vecinos maravillosos, a muchos de ellos los conozco y no tengo más que palabras de agradecimiento", relató.

Al haber estado con la madre en Iguazú, se le realizó también el hisopado correspondiente dando negativo.

"Yo nunca me sentí fatal, como quien dice, sólo un poco de cansancio y una pequeña molestia en la garganta con la pérdida del olfato y del gusto, pero estaba preocupada por mi madre. Por suerte a ella le dio negativo", ponderó.