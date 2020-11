Trabajan en la articulación de niveles educativos de cara al ciclo lectivo 2021

La virtualidad tomó protagonismo en el presente año académico, en el que tan sólo tuvo cuatro días de presencialidad y luego se tornó en un ciclo lectivo totalmente atípico.

Debido a la particularidad de las circunstancias, el Ministerio de Educación de la Provincia definió una serie de pautas para articular la finalización del 2021 con el inicio del 2021, todo esto en base a mantener el contacto con los alumnos.

En un año académico atípico -atravesado por una pandemia-, en el que la virtualidad tomó protagonismo y los pupitres se trasladaron a los hogares, el cierre del ciclo lectivo no podrá escapar a esta realidad.

Desde la cartera educativa se estableció y formalizó su plan de adecuación para las pautas de evaluación, acreditación y promoción de los estudiantes en tiempos de emergencia sanitaria, mediante las cuales se tendrán a consideración las dificultades que pudieron presentarse en la vinculación pedagógica. Por otra parte, no habrá actos presenciales de fin de año.

Bajo estos lineamientos, se determinó que aquellos alumnos que según consideraciones de directivos y docentes hayan adquirido los conocimientos básicos del año que cursan, promocionarán y terminarán el año el 4 de diciembre, tal como está previsto. En tanto, aquellos que no alcanzaron los saberes básicos, tendrán una instancia de continuidad bajo el concepto de libreta abierta.

Al respecto, Viviana Escurdia, directora de Educación Secundaria del Consejo General de Educación (CGE), dialogó con el programa Acá te lo Contamos y detalló cómo se trabajó y cómo se planea seguir.

"Fue un año atípico, la verdad que nos encontramos con pocos días de presencialidad y esta suspensión repentina que demandó un aprendizaje permanente por la pandemia y lo que hay que destacar es la labor de todo el cuerpo docente y no docente porque se tuvo que desplegar una serie de estretegías ante una situación desconocida y que aún lo sigue siendo", dijo.

Destacó además que continuamente fue una cuestión de ensayo y errores, "no estamos preparados para hacer frente a esta situación, se dieron las estrategias para mantener contacto con los estudiantes que se complicó por cuestiones de recursos y conectividad pero se hizo todo lo posible".

"Es un reaprender constante. Nosotros con el equipo de la Dirección de Enseñanza pudimos trabajar con los supervisores desde el día 1, mantuvimos reuniones virtuales planteándonos expectativas que queríamos alcanzar con los alumnos, tuvimos diferentes recursos con aquellos que no tenían conectividad con la entrega de cuadernillos y la idea era que los alumnos no pierda contacto con las áreas troncales", puntualizó.

Por otra parte recalcó que los docentes estuvieron trabajando desde el comienzo de la pandemia para la confección de cuadernillos para que ningún estudiante quede fuera de los establecimientos educativos.

Etapa de recuperatorios

Escurdia recordo que el calendario académico se mantiene y que el régimen académico no fue modificado, " con la notificación se hará mediante un balance conceptual con todo lo que se llevó adelante, hay instituciones y alumnos que se pueden cerrar y los que no pueden hacerlo pueden recurrir al derecho de la libreta abierta, con la que van a poder recuperar los saberes prioritarios".

"Hay algunos que están en condiciones de cerrar, los recuperatorios seguirán de la misma manera aunque seguramente va a haber un protocolo que habilite las instancias porque se trata de cuestiones excepcionales de evaluación pero nos estamos ocupando", aclaró.

La directora de Educación Media sostuvo que ya tienen identificados a los alumnos que no tuvieron vínculo o lo perdieron con la escuela, "estamos armando cuadernillos para que puedan recuperar estos saberes prioritarios y no perder el año, siempre dejando en claro que no hay promoción automática pero es una situación particular y no podemos dejar de atender a esto y enfocarnos en la particularidad y flexibilizarnos un poco"

"Lo que más nos preocupa son los chicos que se van y la presencialidad volverá cuando las condiciones lo permitan pero la escuela no va a ser la misma, será con protocolos. Hay que transmitir tranquilidad a los padres que cuando se vuelva es porque están dadas las condiciones y no va a ser más la escuela de antes", remarcó.

Promo 2020

Finalmente Escurdia informó que se encuentran trabajando en la articulación de secundaria y universidad, "llevamos adelante la Promo 2020 donde trabajamos la cuestión de la articulación para reforzar los contenidos que van a necesitar los primeros años en cualquier carrera terciaria y universitaria y mantuvimos contacto con las instituciones. Ahora vamos a llevar adelante una Jornada de Conversatorio y Articulación con docentes de primaria, de séptimo grado y del ciclo básico de secundaria para que podamos contar de cómo se estuvo trabajando y cómo se los va a recibir en la secundaria y qué expectativas tener".

"Acá lo positivo son los aprendizajes y la nueva normalidad con los nuevos hábitos que tenemos que incorporar con las Tics que nos atraviesan directamente", manifestó.

Desafíos del 2021

A continuación la funcionaria dijo que el 2021 será una constante articulación con el 2020, "estamos a la espera, tenemos ganas de volver pero con las garantías de una escuela segura y sabemos que que no va a ser igual porque nos tenemos que acostumbrar con el modelo bidual, virtual y presencial. Estamos a la expectativa también de poder contar con una vacuna pero con mucho optimismo y resaltando la labor y el esfuerzo de todos los docentes".

Nota relacionada

El cierre del ciclo lectivo será con libreta abierta y sin actos presenciales