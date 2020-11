Covid: la vacunación en Misiones será escalonada y comenzará con el personal de salud

martes 03 de noviembre de 2020 | 3:44hs.

La carrera para obtener la vacuna contra el Sars-Cov-2 toma celeridad. Ayer, el presidente Alberto Fernández confirmó que la Argentina adquirirá 25 millones de dosis de la vacuna rusa, Sputnik V, que se encuentra en la fase 3 de los ensayos clínicos. Según explicaron en Casa Rosada, las primeras 10 millones de dosis llegarán al país en diciembre y las restantes, en los primeros días de enero.



El día clave fue el viernes pasado, cuando en el marco del Consejo Federal de Salud (Cofesa), se oficializó la puesta en marcha de un plan de inmunización en contexto de pandemia. La viceministra de Salud, Carla Vizzotti, les había solicitado a los responsables sanitarios de cada provincia que comiencen a tejer estrategias para una “eventual” vacunación. La circular que Vizzotti remitió a los ministros de Salud fue luego de su viaje Moscú, en el cual se interiorizó de los avances de la vacuna en cuestión, que no es la única que el país prevé comprar, dado que se está negociando con otros cinco laboratorios.



El Territorio accedió al documento Planificación para la Vacunación contra el Nuevo Coronavirus (Sars-Cov-2), que contempla que la campaña se ejecutará en etapas, de manera escalonada dependiendo de los recursos. El Ministerio de Salud de Nación estableció, en ese sentido, que para esta primera etapa la población objetivo es: personal de salud, personal estratégico, personas mayores de 60 años y personas de 18 a 59 años con factores de riesgo. No está contemplado, por el momento, vacunar a los niños.



“El propósito es disminuir la morbi-mortalidad y el impacto socioeconómico causados por Covid-19. Y el objetivo es vacunar al 100% de la población objetivo en forma escalonada de acuerdo a la disponibilidad del recurso y la priorización de riesgo”, señala el documento que, a su vez, detalla que la población objetivo alcanza 11.229.025 en la etapa inicial.



Por otro lado, Nación determinó en las “próximas etapas ampliación de la población: serán incluidas en etapas posteriores de acuerdo a la situación epidemiológica, los resultados de los ensayos clínicos fase 3 y a la disponibilidad del recurso”.



Si bien Misiones todavía no estableció la cantidad de personas que se estima recibirán las dosis, se puede tener como parámetro general la última campaña de vacunación antigripal. Para tener una idea: este año la Provincia tuvo como objetivo inmunizar a 242.148 personas, entre los que sí incluyó embarazadas y niños de entre seis y 24 meses.



Otro dato que marca la firmeza de las declaraciones respecto al operativo que -de acuerdo a proyecciones de las autoridades puede extenderse por seis meses- es la agenda de trabajo. Ayer estaba prevista una reunión virtual de los jefes de Programas Provinciales de Inmunizaciones del País (PAI). Mientras, el próximo lunes 9 se dará “inicio a las visitas de la planificación de la estrategia de vacunación y presentación por parte de la jurisdicción del plan de acción, reuniones con los actores clave”. Luego del inicio de la vacunación, visitas seguimiento, supervisión y monitoreo.



Registro

La resolución ministerial Estrategia de vacunación contra el Sars-Cov-2, de acuerdo a la ley vigente 27.491 determina que la vacuna será gratuita y obligatoria a todas las personas que se encuentren incluidas en la población objetivo; se deberá establecer como obligatorio el registro de dosis aplicadas a través del Registro Federal de Vacunación NomiVac; y se establece la responsabilidad del Ministerio de Salud en la provisión de los insumos necesarios y el compromiso de las jurisdicciones de implementación de la vacunación según los lineamientos técnicos y notificación de dosis nominalizada para seguimiento de la seguridad de las vacunas”.



En cuanto al recurso humano y recurso físico, la cartera sanitaria nacional hace especial hincapié en los registros tanto del personal destinado a la función como así de los vacunatorios y las dosis aplicadas y descartadas. “Se requiere personal capacitado dedicado específicamente para las tareas de apoyo en el nivel central para las tareas relacionadas a la planificación, implementación y seguimiento de la estrategia de vacunación contra Sars-Cov-2, registro de dosis aplicadas y nominalización de la población vacunada, registro de dosis descartadas así como también cada provincia debe adaptar espacios destinados para la vacunación y el registro y garantizar la disponibilidad de elementos de protección personal para las actividades de vacunación; tecnología y conectividad necesarias para las tareas de registro y seguridad”, establece la planificación.

La vacuna antigripal como parámetro

Comenzó la campaña de vacunación antigripal 2020y en Misiones la población objetivo a vacunar es de 242.148 personas. En este contexto de pandemia, el Ministerio de Salud Pública priorizó la vacunación al 100 por ciento del equipo de salud y a los adultos mayores



de 65 años y más. De las 250.000 dosis requeridas por Nación, la provisión fue en etapas: primero llegaron 47.000 dosis para adultos y después otro lote de 34.000 dosis.



En cada centro de salud, hospital y nivel central se inmunizó a cada uno de los agentes de salud, los más expuestos en este contexto de pandemia.



La estrategia implementada en esta campaña fue que en cada centro de salud u hospital del sector público, teniendo en cuenta la situación sanitaria, se trabaje con turnos programados, para evitar aglomeración. Población de riesgo, en esta campaña, fue personal de salud; embarazadas en cualquier trimestre de gestación y puérperas hasta el egreso de la maternidad, niños de entre 6 y 24 meses de edad inclusive; personas de entre 2 y 64 años, con factores de riesgo.

Antes de la distribución, capacitación al recurso humano

El plan de vacunación debe consolidar las acciones por municipios y debe considerar: análisis e identificación de población objetivo según condiciones de riesgo; elaboración de estrategias individualizadas acordes a la población a vacunar para realizar un abordaje integral e intensivo; programación, cronograma y distribución de vacunas e insumos relacionados; requerimiento y disponibilidad de recursos humanos, físicos y financieros para la implementación de las tareas de vacunación, registro y supervisión; y tareas de supervisión provincial, departamental y municipal.



El Ministerio de Salud de la Nación, en el documento remitido a los ministros de todo el país, exige “cumplir con los protocolos vigentes de vacunación en contexto de pandemia incluido el equipo de protección personal adecuado para reducir al mínimo el riesgo de exposición durante las actividades de inmunización”.



En cuanto al diseño de contenidos y elaboración de materiales e instrumentos metodológicos, la cartera sanitaria nacional se compromete a brindar capacitación antes de la logística de distribución de los lotes.



“Desarrollo de doce talleres regionales y un curso virtual autoadministrado: Plan de Acción para la introducción de la vacuna a nivel local; capacitación interna equipos de inmunizaciones nivel central; capacitación a otras direcciones o áreas del Ministerio de Salud; jornadas académicas y científicas, sinergia con sociedades científicas”.





Monitoreo semanal

Asimismo, la planificación contempla “desarrollo de supervisiones capacitantes previo y durante la implementación de la estrategia en cada jurisdicción, monitoreo y evaluación, avance de meta semanal, identificación de áreas críticas para implementar acciones intensivas, intervenciones activas para alcanzar la meta propuesta”.

El acuerdo

El gobierno nacional confirmó que la Argentina adquirirá 25 millones de dosis de la vacuna rusa contra el coronavirus Sputnik V. Según explicaron en Casa Rosada, las primeras 10 millones llegarán al país en diciembre y el restante en los primeros días de enero.



La semana pasada, la secretaria de Acceso a la Salud de la Nación, Carla Vizzotti, había viajado de forma secreta a Rusia para informarse sobre la Sputnik V, patentada en ese país a mediados de agosto pasado. “Estarían en condiciones de darnos 10 millones de cada una de las dos dosis -que requiere la vacuna-, las podemos tener en diciembre acá y en los primeros días de enero podríamos tener, según me dicen, 15 millones de dosis más”, detalló ayer el jefe de Estado a Perfil.



El total equivale a 12,5 millones de personas que serán vacunadas.



Según explicaron, a partir de ahora cada paso que se da con la Sputnik V se le notifica a la Argentina (a la Anmat), además de la autoridad de aplicación rusa y a la Organización Mundial de la Salud (OMS): “Estamos con muy buenas expectativas. Muy esperanzados”.



Con respecto al precio, aún se está discutiendo, pero -aclararon en Casa Rosada- “está en el promedio de lo que proponen otras vacunas del mundo”.



El propio Alberto Fernández le dijo a sus colaboradores que de avanzar la vacuna él se la daría. También confesó que le ofrecieron una dosis de otra de las empresas que la está desarrollando pero que eligió no dársela porque no le parecía justo que él se vacune y otros no. El objetivo del gobierno es conseguir las dosis lo antes posible para evitar que en la Argentina ocurra un rebrote de contagios luego del verano, como sucede actualmente en algunas regiones de Europa. El país, en tanto, sigue de cerca la negociación con otros laboratorios que están en fase 3, como el convenio firmado con Astra Seneca y Oxford.



El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, respaldó ayer el viaje de Vizzotti a Rusia: “Es muy valioso el viaje que ha hecho la delegación argentina. Hay que trabajar con todos los fabricantes y gobiernos para tener acceso. Cuando sepamos el resultado de la fase 3 para saber cuál es más eficaz y segura, tener los lazos, contratos y relaciones con los fabricantes es esencial y por eso con la prudencia de que aún no están las fases 3 publicadas me parece tremendamente relevante el viaje y festejo que el gobierno esté trabajando con las distintas posibilidad de compra”.



La vacuna Sputnik V fue desarrollada por el Centro de investigaciones epidemiológicas y microbiología Gamaleya y se encuentra en la fase 3 de los ensayos clínicos. De hecho, ya pidieron ante las autoridades de la Organización Mundial de la Salud (OMS) la preclasificación de su vacuna contra el nuevo coronavirus Sars-Cov-2, un paso clave para obtener la aprobación mundial para su distribución y utilización.



Creada de forma artificial, sin ningún elemento del coronavirus en su composición, esta vacuna se presenta en forma liofilizada, es decir, como un polvo que se mezcla con un excipiente para disolverlo y luego administrarlo por vía intramuscular.

Cómo es la Sputnik V

Etapa clave durante esta prolongada pandemia por Covid-19. Este mes se esperan los primeros resultados en fase clínica 3 de un puñado de candidatas avanzadas en tiempo récord, de las más de 160 registradas por la Organización Mundial de la Salud (OMS).



Una de ellas es la vacuna rusa Sputnik V, registrada el 11 de agosto y también criticada por haber visto luz verde en Rusia, cuando todavía no estaban los resultados de la etapa clínica avanzada, la nombrada fase 3. Pero ayer, las autoridades rusas se adelantaron a muchas otras candidatas y pidieron ante las autoridades de la OMS la preclasificación de su vacuna contra el nuevo coronavirus, un paso clave para obtener la aprobación mundial para su distribución y utilización.



Sputnik V genera anticuerpos contra el virus y no provocó incidentes adversos, según los ensayos clínicos de los investigadores de ese país que publicaron sus resultados preliminares en una revista médica británica.



El 100% de los adultos sanos participantes en los ensayos clínicos de Fase I-II de Sputnik V demostraron una fuerte respuesta inmune frente al virus. Se llevarán a cabo más investigaciones para validar los resultados de la Fase I-II en el estudio, en curso, de Fase III que se está llevando a cabo en Rusia y en varios otros países.



Nadey Hakim, vicepresidente de la Academia Internacional de Ciencias Médicas, que analizó en profundidad a Sputnik V, señaló: “Los países deberían tener una cartera de diversas vacunas y la rusa Sputnik V, ciertamente, debería estar entre ellas”.