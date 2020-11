Reubicaron a un sospechoso de homicidio por riesgo a pueblada

martes 03 de noviembre de 2020 | 3:36hs.

Momentos de tensión se registraron el último domingo frente a la comisaría de la localidad de Campo Viera cuando familiares y allegados de Aparicio Fabián Duarte (26), quien fue asesinado el viernes en el barrio Oeste, llegaron al lugar con ánimos exaltados solicitando detalles del caso.



En consecuencia, las autoridades policiales se entrevistaron con los referentes del grupo y manifestaron que el sospechoso, identificado como Cristian “Chita” F. (23), fue alojado en otra dependencia de la Unidad Regional II en la ciudad de Oberá.



Precisamente, ante rumores de una movilización o pueblada en reclamo de justicia, en las horas previas se decidió el traslado para evitar mayores inconvenientes en la comisaría de Campo Viera, garantizando la seguridad del implicado.



Con relación al detenido, en la jornada de hoy está previsto su traslado al Juzgado de Instrucción Dos, ocasión en la que será notificado de la causa y oficializará la designación de un defensor particular.



También podrá prestar declaración indagatoria o abstenerse, según la recomendación del letrado que lo asista.



Al respecto, si bien lo más probable es que por el momento guarde silencio, desde su entorno mencionaron que el sospechoso insistiría en que acudió al lugar del hecho para verse con su ex, quien le envió un mensaje, circunstancia en la que se produjo un enfrentamiento con la víctima.



De todas formas, dicha versión contrastaría con la declaración inicial de la mujer, la única testigo presencial del hecho, e indicios marcan que Duarte fue apuñalado en la cama y no tuvo ninguna posibilidad de defensa.



Baño de sangre

El hecho se registró en la madrugada del último viernes en el barrio Oeste de Campo Viera.



Alrededor de las 3.30 el sospechoso habría irrumpido en el domicilio tras violentar una ventana y se dirigió directamente a la habitación donde la víctima se hallaba durmiendo con su pareja.



El agresor le asestó una puñalada a la altura de la clavícula izquierda y la víctima reaccionó con un grito que despertó a la mujer, identificada como Lorena Kindler (21), lo que posibilitó identificar al atacante que escapó de la escena por la misma ventana por la cual había ingresado.



Kindler dio aviso a uno de sus hermanos, quien a su vez requirió asistencia de una ambulancia del hospital local, desde donde dieron aviso a la Policía.



Por la gravedad del cuadro el herido fue trasladado al hospital Samic de Oberá, aunque la víctima arribó ya sin vida al nosocomio.



Sobre el móvil del crimen, vecinos y allegados comentaron que la víctima y su pareja convivían desde hacía alrededor de un mes, luego de que la mujer terminara su relación con el acusado.



En tal sentido, indicaron que Cristian F. nunca habría aceptado la ruptura con su ex pareja y hasta juró venganza.



“Ellos se separaron y él se fue a vivir a la casa de la mamá, también en barrio Oeste, mientras que la chica se mudó con su nueva pareja a otra casita. Por eso todos los días se cruzaban y parece que había pica, sobre todo del lado de Chita, que le tenía bronca por celos”, comentó un vecino.



El sospechoso se dedicaba a realizar changas y, desde su propio entorno, reconocieron que tendría antecedentes por peleas y disturbios en la vía pública propiciados por el consumo de alcohol.



Presunta confesión

Luego del hecho el sospechoso se mantuvo prófugo por casi 18 horas, desde las 4 hasta minutos después de las 22 del viernes, lapso en que efectivos de diferentes dependencias recorrieron colonias y picadas tras los pasos del acusado.



Entrada ya la noche y cuando la oscuridad hacía muy dificultoso y hasta riesgoso continuar con la pesquisa, un hermano del implicado se acercó a las autoridades policiales y mencionó que el joven se contactó con él y le expresó sus intenciones de entregarse.



En tanto, el improvisado negociador mencionó el único requerimiento que tenía su hermano: “Dice que se va a entregar, pero sólo si es con la gente de la Brigada (División Investigaciones), porque si le llevan a la comisaría tiene miedo que le peguen”.



La propuesta fue aceptada de inmediato por la superioridad policial y se acordó un lugar para el encuentro y la entrega de Cristian F., quien “en todo momento se mostró predispuesto, colaborativo y arrepentido por lo que hizo.



Incluso, en un momento reconoció lo que hizo. Dijo: “Estaba re pasado de droga y me mandé una macana muy grande”. Después fue revisado por el médico policial y quedó detenido a disposición del juzgado interviniente”, detalló una fuente de la UR II.



De todas formas, la supuesta confesión a la Policía no tiene validez jurídica, salvo que sea ratificada ante la justicia. Por ello, preventivamente la causa fue caratulada como “homicidio” y se tramita ante el Juzgado de Instrucción Dos de Oberá.