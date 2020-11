martes 03 de noviembre de 2020 | 3:16hs.

Ayer, en conmemoración del Día de los Fieles Difuntos de la tradición cristiana, cientos de misioneros acudieron a los cementerios de sus localidades para honrar la memoria de sus muertos.



Esta vez, los protocolos y las medidas de bioseguridad puestas en marcha por la situación actual de pandemia modificaron algunas de las prácticas. Sin embargo, la fe y esperanza de confiar en la Pascua de Resurrección se mantuvo íntegra.



En Candelaria, el cementerio municipal tuvo mucha concurrencia. Permaneció abierto toda la mañana de ayer y las visitas se llevaron a cabo bajo medidas específicas de cuidado.



Por otra parte, en Iguazú ampliaron el horario de visita al cementerio El Salvador, para recibir a los fieles que todos los años realizan la tradicional visita al predio para honrar a sus muertos.



Con un protocolo bastante estricto para evitar aglomeraciones, desde la administración decidieron abrir las puertas del lugar a las 6 de la mañana y extendieron el horario hasta las 18.30.



Asimismo, cada visitante debió respetar las normas establecidas, tales como la desinfección obligatoria al ingresar al cementerio, el uso del tapabocas o barbijos y las visitas a los sepulcros solamente se realizaron de a dos personas y con un tiempo máximo de 20 minutos.



En Posadas, en tanto, el movimiento comenzó a las 9 de la mañana, cuando se abrieron las puertas del cementerio La Piedad. Al ingreso había personal encargado de sanitizar con alcohol a quienes llegaban de visita. Asimismo, se solicitó el ingreso de hasta tres familiares por turno, de manera que la entrada sea cuidadosa y breve. El espacio estuvo abierto hasta las 16, en horario de corrido.



Con un día pleno y soleado, la jornada se llevó a cabo en paz.



“Todos los años el 2 de noviembre hace un lindo día. Siempre hay sol y hace calorcito. Es un día que siempre está lindo”, dijo María del Rosario Alfonso, que se acercó hasta el lugar para honrar la memoria de su madre.



“Es una fecha que venimos siempre. Porque este día se siente la presencia de los difuntos. Se siente el espíritu de ellos, que nos acompañan y guían siempre. Los sentimos con nosotros, muy cerca”, acotó Margarita Ramírez, quien acompañó a María al cementerio para también visitar el espacio en el que descansan su marido y su suegra.



Los barbijos que cubrían a medias los rostros de los visitantes dejaron entrever las emociones que surgían. Algunos llorosos y dolidos, otros risueños y nostálgicos, todos pasaron por las tumbas para dejar una vela prendida o para adornar con flores y cintas el espacio que ocupan sus seres queridos.



Como el caso de Juana Ester Medina, quien todos los meses visita el cementerio para adornar con muchas flores, el lugar que ocupa su esposo.



“Vengo siempre a verlo, hoy (por ayer) con más razón. Siempre estuve a su lado, siempre estuvimos juntos y apoyándonos el uno en el otro así que ahora lo sigo haciendo”, contó Medina que perdió a Juan Ruiz Díaz en el 2011, en un accidente de trabajo.



“Sigo viviendo gracias a su ayuda y sus fuerzas, él es un ángel que me cuida a mí y a nuestros hijos. Me gusta pensar que Dios seguramente lo necesitaba en el cielo y por eso lo llevó tan pronto, para que nos cuidara y guiara como el ángel que era en la tierra. Solo que ahora, desde el cielo”, rememoró entre lágrimas.



“Sé que nos cuida, que nos acompaña y yo vengo siempre a verlo porque también siento que tengo que estar para él, desde siempre”, esbozó.



A su relato se suma el de Eduardo, quien perdió a su esposa hace poco más de cinco años. “Le traje una florcita amarilla, porque a Mariana le gustaba este color”, contó con nostalgia.



“Siempre vengo a hablar con ella, a hablarle de nuestros nietos, de nuestros hijos. Siempre rezo y espero que esté descansando en paz. Le pido que nos siga cuidando, como cuando estaba en vida. Aunque la extrañe mucho, yo sé que está con nosotros”, acotó, con ojos vidriosos.



Bendición y fortaleza

Además de las visitas, en La Piedad hubo también una celebración de misa, llevada a cabo por Miguel Ángel Moura, párroco de San Antonio.



“Hoy hace un día muy primaveral. Es como si Dios hubiese abierto el cielo para que podamos sentir la presencia de nuestros seres queridos, para que nos sintamos vivos más allá de este lugar de dolor, porque la vida vale”, resumió el sacerdote que ofreció, en horas de la mañana, la ceremonia adaptada a los protocolos en memoria de los fieles difuntos.



Al mismo tiempo agregó que el “cristiano de fe” cree en la Pascua de Resurrección y que en eso debemos sostenernos quienes confiamos en Dios: “No creemos en un Jesús muerto, sino que la última palabra siempre está en la vida, debemos confiar en ese mensaje”.



Respecto al contexto actual y la conmemoración de este día en el marco de la pandemia, Moura reflexionó: “Este fue un año de mucho dolor, de mucha muerte y sufrimiento. Quizá hemos vivido o transitado la pérdida de seres queridos a los que no pudimos llorar o despedir como queríamos, justamente por la situación que atravesamos todos con la pandemia. Sin embargo, creemos en la Pascua, debemos fortalecernos en eso”.



“Nos duele la ausencia de este ser querido, sí. Pero atesoramos la certeza de su sonrisa, de su palabra, de sus gestos -que fueron también gestos de Dios-. Y por lo tanto, confiar en la Pascua y creer en la vida nos da fortaleza. Estamos convencidos de la resurrección a la vida eterna”, cerró.

Con información



corresponsalías Iguazú y Candelaria