Tras la polémica por la localía, River se medirá hoy con Banfield en la cancha de Independiente

martes 03 de noviembre de 2020 | 3:12hs.

River debutará en la Copa de la Liga Profesional 2020, a ocho meses de su último partido en el fútbol argentino, cuando reciba a Banfield en la cancha de Independiente, superada la disputa política con la organización del torneo en torno al lugar para ejercer su localía.



El encuentro, válido por la Zona 3, debió realizarse el domingo pero fue aplazado por la Liga Profesional de Fútbol (LPF) y tendrá lugar este martes desde las 21.15 con arbitraje de Germán Delfino y transmisión de Fox Sports Premium.



El club de Núñez tenía todo organizado para jugar en el River Camp, su centro de entrenamiento en la localidad bonaerense de Ezeiza, pero la LPF le denegó esa posibilidad el sábado, a poco más de 24 horas del inicio del juego.



La dirigencia ‘millonaria’ argumentó que ya no había tiempo de conseguir un nuevo lugar y la organización que preside Marcelo Tinelli postergó el partido para hoy y le dio plazo hasta el domingo para que informara un estadio.



En medio de la pulseada política, River también pidió la intervención de la AFA, después de que su presidente Claudio Tapia recorriera las instalaciones del River Camp el jueves y diera prácticamente por hecha la realización del partido allí.



Pero la entidad con sede en Viamonte 1366 se corrió de la disputa y finalmente River presentó bajo protesta el estadio de Independiente, donde ejerce su condición de local en la Copa Libertadores desde que el estadio Monumental ingresó en refacción, a principios de agosto pasado.



El partido de hoy marcará la vuelta de River al fútbol argentino 241 días después del fatídico empate con Atlético Tucumán (1-1) que lo privó de ser campeón en la última fecha de la Superliga (SAF).



Al fin de semana siguiente, el equipo de Marcelo Gallardo no se presentó para jugar con los tucumanos en la primera jornada de la Copa de la Superliga debido a la sospecha de un caso de coronavirus en el club y luego el fútbol local ingresó en un largo receso por la pandemia.



Desde entonces, el Millonario jugó cinco partidos por la Libertadores con un balance de cuatro victorias y un empate.



Sin competencia internacional en lo inmediato, dado que se enfrentará con Athletico Paranaense de Brasil por octavos de final el 24 de noviembre y 1 de diciembre, Gallardo dispondrá de lo mejor para el estreno en la Copa de la LPF.



El equipo que presentará ante Banfield será el que jugó regularmente en la Libertadores después del parate por la emergencia sanitaria mundial por el coronavirus, con el chileno Paulo Díaz ratificado como primer central tras la salida de Lucas Martínez Quarta a la Fiorentina de Italia.



Para Banfield este partido tiene una especial trascendencia, pues será el debut como entrenador de Javier Sanguinetti (49 años), ex capitán y defensor histórico del club, poseedor del récord de presencias como jugador con 425 partidos.