martes 03 de noviembre de 2020 | 2:00hs.

Al cumplirse ayer dos meses del asesinato de las misioneras Lilian Mariana (11) y María Carmen Villalba (11), ocurrido durante un operativo desplegado por miembros del cuerpo de élite del Ejército paraguayo dentro de un campamento en Concepción, donde en teoría se ocultaban integrantes del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), familiares de las víctimas volvieron a pedir Justicia por las pequeñas durante una concentración realizada en la plaza 9 de Julio de la capital provincial.



A través de la presentación de un petitorio que fue entregado cerca del mediodía al vicecónsul paraguayo en Posadas, la madre y tía de las víctimas, Miriam VIllalba, volvió a cargar contra el gobierno paraguayo en relación a la nula información que ofrece la Justicia del vecino país sobre los avances de la pesquisa.



Con carteles y afiches con las leyendas “Eran niñas” y “Refugio para la familia Villalba” un importante número de integrantes de distintas organizaciones sociales y de derechos humanos acompañaron a Miriam y a su hermana Rosa durante la concentración realizada frente a Casa de Gobierno y que minutos más tarde se trasladó al consulado paraguayo.



En diálogo con este matutino, la madre de Liliam Mariana no ocultó su profundo dolor por el cruel final que tuvieron las misioneras y sostuvo que ayer “se cumplieron dos meses de la ejecución y tortura de mi hija y de María Carmen” y comentó que durante todo este tiempo “absolutamente nada se ha hecho para investigar tan aberrante crimen”.



Al ser consultada por la posición que tomó el gobierno paraguayo en torno a la pesquisa, sostuvo que hasta el día de la fecha “la Justicia paraguaya obstaculiza y dilata la investigación. No nos dan participación, hemos solicitado el ingreso del equipo antropológico argentino para que se haga una autopsia, cosa que ellos no quieren porque se va saber la verdad de lo que le hicieron a esas dos niñitas. Es el propio gobierno con los militares, policías, los que están actuando. Es todo un aparato estatal en contra de dos niñitas de 11 años”. Además, señaló que lo que más busca el gobierno liderado por Mario Abdo Benítez “es ganarse la impunidad. La fiscalía de Derechos Humanos abrió una carpeta en donde la familia no tiene acceso a la copia, no nos reconocen en calidad de víctimas, no sabemos qué hay en esa carpeta”.



También dijo que a dos meses de lo ocurrido no hay responsables que hayan tenido algún tipo de señalamiento por lo ocurrido en Yby Yaú.



A su vez, recordó la crueldad que tuvieron los atacantes: “Es importante resaltar que estas dos niñitas fueron tomadas vivas, fueron torturadas y ejecutadas. Eso se puede ver con la simple foto que el gobierno de Abdo Benítez exhibe como trofeo de guerra. Se ve en las imágenes que no tienen uñas, no tienen deditos, no tienen dientes y presentan múltiples cortes en el cuello”.



Refugio político

En materia de seguridad, si bien la entrevistada comentó que no tienen la misma sensación de desprotección que sintieron días posteriores al hecho, remarcó que aún tienen mucho camino que recorrer par lograr que toda la familia pueda vivir bajo cierta tranquilidad en territorio argentino.



“Nuestra larga y penosa lucha no es solamente de ahora sino desde el 2006, es por eso que hemos solicitado refugio político para toda la familia. Solicitamos eso al gobierno argentino para que nuestras niñas puedan seguir jugando en sus casas. Ir a la escuela y llevar una vida dentro de todo normal”, puntualizó Miriam.



Por otro lado, aprovechó para destacar y agradecer las diversas gestiones que se iniciaron desde el gobierno argentino, el cual “hasta el momento se ha comportado realmente a la altura, acompañando a la familia, tanto a través del consulado que se encuentra en Asunción, como mediante la cancillería. Veremos qué pasa con todo esto, hasta el momento la comunicación entre los gobiernos es confidencial pero entiendo que esto vence en los primeros días de diciembre así que ahí se harán públicos varios informes de organismos internacionales como de Naciones Unidas y del Comité de Niños de Ginebra. Estamos esperando resultados porque en Paraguay no hay absolutamente nada de Justicia”.



En paralelo a la movilización en Posadas, otras marchas similares se replicaron en los consulados en Córdoba, Rosario, Salta y Buenos Aires.

Acribilladas en un campamento

Según comentaron voceros del caso, las dos pequeñas habrían nacido en la ciudad formoseña de Clorinda y por ello tenían DNI argentino. Aunque al poco tiempo se trasladaron junto a sus familiares a Puerto Rico. Incluso se supo que asistían a la Escuela 228 de la mencionada localidad.



Por otro lado, allegados a las niñas indicaron a este matutino que a finales del año pasado, con la idea de que puedan conocer a sus padres, tanto María Carmen como Lilian Mariana cruzaron a Paraguay.



Aunque por el cierre de la frontera por la pandemia y la suspensión del inicio de clases, obligaron a extender la estadía en el vecino país. Por otro lado, de acuerdo a la versión que dio



a conocer en su momento el gobierno paraguayo sobre lo sucedido, las misioneras fueron ultimadas a balazos el pasado 2 de septiembre en un campamento de Yby Yaú, departamento de Concepción.



Ambas fueron acribilladas en un supuesto enfrentamiento entre una patrulla de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) del Ejercito Paraguayo con integrantes del grupo guerrillero EPP.



Los impactos que recibieron ingresaron “desde atrás hacia adelante”, confirmó a la prensa en su momento el médico forense Christian Ferreira.