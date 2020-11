Vizzotti sobre la vacuna Sputnik V: "Viajamos para evacuar dudas y poder tener acceso a ella"

martes 03 de noviembre de 2020 | 1:10hs.

La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, explicó esta noche que “una muy pequeña comitiva” técnica argentina viajó a Rusia “para tener contacto, evacuar las dudas y conocer en el terreno” los detalles sobre la producción de la vacuna Sputnik V.



“Tenemos contacto con los productores de todas las vacunas candidatas, la mayoría tiene referentes en Argentina y con la Federación Rusa hemos tenido contacto, pero, como estamos entrando en una etapa de definición, el Presidente, junto con el ministro (Ginés González García), decidieron que una comitiva muy pequeña de personas técnicas pudiéramos ir para tener contacto y evacuar todas las dudas y conocer en el terreno”, explicó la funcionaria a C5N.



Vizzotti agregó que los miembros de la comitiva se reunieron con “el Fondo Soberano de Inversión, el Centro Nacional de Investigación Gamaleya (el organismo detrás de la vacuna) y universidades".



"Vimos a todos los actores, no sólo de la producción sino a la implementación y distribución”, añadió.



"Trajimos toda esta información y está esta posibilidad concreta de avanzar, y lo que hace es complementar las estrategias que viene implementando Argentina para tener acceso a la vacuna”, añadió.



Hoy, el presidente Alberto Fernández informó que la Argentina puede estar en condiciones de recibir en diciembre o enero próximos 10 millones de dosis de esta vacuna.



La funcionaria agregó que la Sputnik V “tiene una plataforma de desarrollo conocida sobre un virus que se ha usado en la vacuna del ébola y que ha agregado a esta plataforma la proteína del coronavirus”.



Añadió que la vacuna "entró en su Fase 3 con 40.000 personas. Nos han informado que ya tiene unos 20.000 sujetos vacunados y creen que los resultados de esta fase puede estar antes de fin de año”.



La vacuna, además de experimentarse en Rusia, también tiene aplicación, en Fase 3, en Brasil, Venezuela, Filipinas y Emiratos Árabes.



Consultada por los resultados, Vizzotti explicó que “no sabemos porque no se llegó a la finalización del desarrollo de la Fase 3 y no está abierta la fase ciega”.



“El mundo está firmando contratos a riesgo para tener la posibilidad de tener las vacunas cuando se aprueben, esta es la modalidad para poder asegurarnos que si las vacunas superan la Fase 3 y las entidades reguladoras la aprueben, podamos contar con ella”, dijo.



Consultada por la población sobre la que se aplicaría la vacuna rusa, explicó que “los países van definiendo la población a la que van vacunando. Sabemos que al menos tenemos que vacunar a todo el personal de salud, de seguridad, los tomadores de decisión, los que garantizan el funcionamiento de las instituciones y las personas que tienen mayor riesgo de mortalidad”.



Todavía no tenemos los resultados de la Fase 3, pero si lo hace, ese sería la población prioritaria. Y estimó que esa gente suma unas 12 millones de personas.