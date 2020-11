Oberá: propietarias de peloteros solicitan habilitación

lunes 02 de noviembre de 2020 | 23:42hs.

Las empresarias se encuentran molestas por no poder trabajar, teniendo presente que ya van ocho meses de parate en la actividad, tiempo en el cual han tenido que absorber todos los gastos, como alquiler, personal y servicios varios. Además observan que otras actividades brindan el servicio sin problemas.



En la Defensoría del Pueblo, Patricia Nittmann se reunió con las empresarias María Beatriz Alegre y Graciela Kupski, quienes plantearon la problemática al no poder trabajar hace 8 meses. Solicitan una reunión con el alcalde obereño.



Aclaran que los locales dónde desarrollan las actividades son grandes, con alrededor de 400 metros cuadrados, solicitan que se tenga en cuenta el protocolo que aprobaron a gastronómicos o que se amplié el rango de niños que puedan asistir, teniendo presente la cantidad de metros cuadrados de cada local.



De no ser habilitados solicitan subsidios o esfuerzos económicos a los fines de garantizar la subsistencia del rubro.