San Pedro: manifestación en la municipalidad por cierre de un camino

lunes 02 de noviembre de 2020 | 13:07hs.

Se trata de vecinos que residen en la colonia Plan Piloto y Paraje Gentil, de San Pedro, donde hace unos meses se profundizó un problema por camino vecinal. El inconveniente se registra en el lote 23, cuyo propietario, luego de varios desencuentros con los demás vecinos, el día sábado, sin orden judicial, decidió trancar la única comunicación terrestre que vincula las colonias mencionadas.

Son más de cuarenta las familias damnificadas por este problema, quienes aseguran que el camino existe hace más de 30 años, por razones que no logran entender, el dueño de uno de los lotes decidió impedir la circulación por el tramo que atraviesa el lote 23.

Luego de que el sábado último, los moradores se encontraron con maderas y un alambrado que corta la calle, este lunes se manifiestan en la municipalidad, solicitando al intendente Miguel Dos Santos, intervenga y se reabra el camino.

La mayor preocupación de los vecinos, radica en que, por este inconveniente pueden perder la producción de té, ya que no cuentan con otra calle que les permita movilizar maquinarias y peones para dar continuidad con la cosecha, a no ser de que realicen más de 40 kilómetros saliendo desde Plan Piloto por ruta provincial 27, o de Paraje Gentil a ruta nacional 14, cuando, de poder utilizar el camino de siempre, llegan a sus chacras recorriendo unos dos mil metros.

El sábado último, luego de que las familias se percataron de lo ocurrido, solicitaron presencia policial, donde los uniformados de la Comisaría Seccional Primera, fueron hasta el lugar a fin de intentar buscar que el propietario retrocediera con la decisión y liberará el tránsito, sin lograr acuerdo que beneficie a ambas partes.

En la municipalidad, los presentes, aseguraron a El Territorio que el camino es una necesidad y no se retirarán sin obtener respuestas favorables

"Estamos perdiendo producción, la gente no puede pasar de una chacra a otra para trabajar, necesitamos el camino habilitado por ley para que no tengamos que pasar más por este tipo de problemas. No nos vamos a ir de acá sin tener soluciones concretas" concordaron los más de 30 presentes.

Con respecto al municipio, el intendente manifestó predisposición en resolver el conflicto siendo necesario el acompañamiento de la Dirección de Tierras y el Juzgado local.