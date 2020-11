Javier Peralta: “los casos positivos no llegaron por un fallo en los protocolos”

lunes 02 de noviembre de 2020 | 11:20hs.

En el último parte epidemiológico notificado por Salud Pública de Misiones, se dieron a conocer 7 nuevos casos de coronavirus en la Provincia, dos de ellos procedente de la localidad de San Ignacio.



Se trata de una pareja de abuelos que contrajeron el virus luego de la visita de su nieto durante la celebración del Día de la Madre.



Para tranquilidad de los vecinos, el intendente de la localidad, Javier Peralta, explicó en el programa radial Acá Te Lo Contamos, RadioActiva 100.7, que la pareja ya se encontraba en aislamiento antes de someterse al test.



“Una semana después de la visita, el nieto dio positivo y la pareja de adultos mayores se puso en cuarentena automáticamente. Después, sufrieron los primeros síntomas y se hicieron un test rápido que les dio positivo, de ahí se procedió al test PCR que lo hizo Salud Pública y pudimos confirmar los casos”, explicó el intendente.



No obstante, durante la entrevista fue reiterativo y acentuó que San Ignacio tomará las medidas necesarias teniendo en cuenta que es uno de los principales atractivos turísticos de la provincia. Según su afirmó: “los protocolos no fallaron, no tuvimos un infectado porque tenemos un resto-bar, o porque tenemos un club grande que está junto al río o porque tenemos un autocine. Es decir, el Covid no entró por falta de protocolo, el covid entró en una inocente visita de un nieto que vino a visitarla a su abuela”, afirmó.



En este sentido, “los protocolos se mantendrán y se seguirá trabajando para ir mejorando”, agregó Peralta.

La necesidad de transporte suburbanos

Los colectivos suburbanos comienzan a retomar su actividad en algunas zonas de Misiones. Sin embargo, el regreso de este servicio para todo el territorio de la provincia aún continúa en espera.



En esta línea, el Intendente de San Ignacio, manifestó la necesidad del regreso en viajes desde las colonias a la ciudad como también desde la ciudad a Posadas.



“La gente de la colonia nos apura, necesita venir al pueblo, necesita salir de una forma y sin el transporte se complica” explicó el jefe comunal.



A su vez, acentuó en la necesidad de contar con un servicio que una Posadas con San Ignacio, en casos de de pacientes que necesiten trasladarse para tratamientos médicos. Según explicó, “las personas necesitan ir a Posadas y muchas veces de urgencia y la municipalidad se tiene que hacer cargo porque no hay transporte”. Esta labor presenta dificultades dado que, “la combi tiene 15 lugares nomas y se debe respetar los protocolos de seguridad, entonces viajan solo 5” aclaró Peralta dejando en evidencia la necesidad de contar con el servicio de micros suburbanos.