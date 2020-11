La semana electoral de Estados Unidos comienza con récord de votos anticipados

lunes 02 de noviembre de 2020 | 8:23hs.

Los Estados Unidos definirán esta semana al próximo residente de la Casa Blanca. El martes será un día clave, por ser la fecha elegida para la elección presencial, pero la decisión del nuevo presidente del país del norte ya pasó a la historia por la cantidad de gente que votó por anticipado, lo que puede provocar que la intriga sobre el próximo presidente de los Estados Unidos llegue a un punto jamas conocido.

Además de la presidencia se elegiran congresistas, gobernadores y otros referentes políticos nacionales y locales. El complejo sistema electoral del país, con formas de votación y de conteo que cambian según el estado en el que se sufrague, eso más la gran cantidad, el récord de personas que votó por anticipado, sumado a la poca diferencia que se sacarían entre los candidatos en los estados más divididos hacen que esté en duda la posibilidad de que el mismo martes se conozca al nuevo presidente, pudiendo pasar la decisión a lo largo de la semana.

Los candidatos y la elección

Los candidatos que se disputan con chances uno de los sillones más importantes del mundo son dos. El actual presidente, el republicano Donald Trump, acompañadp por su vicepresidente, Mike Pence, por un lado. Por otro lado, quien buscará destronarlo es el candidato del partido demócrata, el exvicepresidente y exsenador por Delaware, Joe Biden, acompañado por la senadora por California, Kamala Harris (candidata a la vicepresidencia).

El sistema de elección para la presidenica es indirecto, esto quiere decir que los estadounidenses no votan de forma directa al presidente, si no que votan miembros del Colegio Electoral, los cuales luego decidiran la presidenica. Así los veicnos de los 50 estados y el Distrito de Columbia eligen a sus electores, miembros del Colegio Electoral, quienes habitualmente siguiendo el voto popular de su estado eligen al presidente y vicepresidente.

Esto hace que a veces, pocas en la historia pero bastante resonantes, quien gana en el conteo del voto popular no sea quien se queda con la presidenica. En 2016 sucedió esto, cuando Hillary Clinton obtuvo más de 3.000.0000 de votos por encima de lo que obtuvo el actual presidente, pero no consiguió los electores necesarios en el Colegio Electoral para oponerse, algo que si consiguió Trump. ¿Cómo lo hizo? Bien, cada distrito tiene asignada una determinada cantidad de electoral, según un preexistente sistema de repartos. De esta manera, quiene ganando en distritos claves se puede obtener la cantidad de electores necesaria para imponerse (270 electores o más) sin haber conseguido la mayoría de los votos populares.

Así, un candidato requiere del voto de la mayoría de los electores: al menos 270 del total de 538 para ser el presidente electo. El número de electores por estado es determinado en función del último censo disponible (para estas elecciones, según lo establecido en el censo de 2010).

A esta altura la elección es muy reñida, y hasta se habla de la posibilidad de un empate en la cantidad de electores que puede conseguir cada uno, es decir 269 por candidato. De suceder esto, que solo ocurrió en una ocasión hace 220 años, la definición recaerá sobre la Justicia. Solo en 1800, con la elección de Thomas Jefferson como presidente y Aaron Burr como vicepresidente, sucedió es de que ambos candidatos obtuvieron el mismo número de votos. Allí la justicia determinó que uno fuera el presidente y el otro el vice. Es difícil que en esta ocasión haya una definición tán salomónica.

Así, para alcanzar dicha mayoría, los candidatos deberán cautivar a los denominados “estados bisagra”, esto es, aquellos donde el voto popular oscila entre los partidos Demócrata y Republicano, sin una tendencia clara y definida, lo que acaba determinando el resultado de una elección.

Son varios los analistas que ponen su atención en los resultados de estos seis “estados bisagra”: Florida (con 29 votos electorales), Pennsylvania (20), Michigan (16 electores), Carolina del Norte (15), Arizona (11 electores) y Wisconsin (10), los cuales podrían inclinar la balanza hacia el lado vencedor.

Récord de votos anticipados

Uno de los motivos por los cuales las elecciones de este año serán una incognita, o al menos eso se analiza, es la cantidad de votantes adelantados que se presentaron. El sistema electoral de los Estados Unidos permite a los ciudadnos registrados para votar emitir su voto de forma adelantada, tanto por correo como de forma presencial. Esta es una práctica muy común, que con la pandemia del coronavirus como marco se intensífico. Incluso los dos candidatos a la presidencia, Donald Trump y Joe Biden, lo hicieron.

Según el U.S. Elections Project, un proyecto de la Universidad de Florida que recoge datos sobre la votación anticipada desde 2008, el número de votos emitidos de forma anticipada en persona o por correo ya se ha duplicado en estas elecciones con respecto a las cifras de 2016, que habían sido un récord.

A este 2 de noviembre, 94 millones de personas ya emitieron su voto. Este número indica que ya ha votado anticipadamente el 68% de todos los electores que votaron en las últimas elecciones presidenciales de 2016, cuando se registraron un total de 136,8 millones de votos.

Esto genera un conteo que es mucho más lento que el de los votos presenciales de este martes, lo que puede provocar un retraso en los resultados, que además se esperan ajustados.

El último tramo con la pandemia como protagonista

En medio de un ambiente hostil en el país duramente golpeado por el coronavirus, Trump está jugando hoy sus últimas cartas en la batalla electoral, con la esperanza de revertir la ventaja que en los sondeos tendría Biden.



"¡Vamos a ganar cuatro años más en nuestra magnífica Casa Blanca!", dijo ayer el mandatario republicano, de 74 años, en un acto en el estado clave de Carolina del Norte, en el que buscó mostrarse esperanzado prediciendo una "ola" republicana.



Trump, que lucha por no ser el primer presidente en más de 25 años que no logra un segundo mandato, tiene una apretada agenda en su último día de campaña con cinco actos en cuatro estados: Carolina del Norte, Pensilvania, Michigan y Wisconsin. Su último acto electoral será en Grand Rapids, en Michigan, como en 2016, cuando logró una victoria que sorprendió al mundo entero, informó la agencia de noticias AFP.



Biden, de 77 años, en tanto, pone sus fichas en Pensilvania, el estado donde nació y donde espera imponerse para lograr al fin, en su tercer intento, acceder a la Presidencia. "¡Dos días más! En dos días podemos poner fin a esta presidencia que desde el principio ha buscado dividirnos", declaró el demócrata durante un acto ayer en Filadelfia, Pensilvania.



"La última vez (en 2016), Donald Trump ganó Pensilvania con una ventaja de solo 44.000 votos" de más de 6 millones de votos, recordó. "¡Cada voto cuenta!".

Un mes después de su infección por el coronavirus, Trump no da muestras de cansancio y lleva más de una semana recorriendo el país.

Ante la fuerte polarización del país, algunos temen que los partidarios de ambos candidatos salgan a las calles si los resultados tardan mucho en conocerse mañana.



Trump negó ayer que fuera a declararse vencedor si los resultados son indecisos, una posibilidad con la que especulan los medios de comunicación. "En cuanto terminen las elecciones, nuestros abogados estarán preparados", añadió, sin embargo, sugiriendo la posibilidad de una larga batalla judicial en caso de resultados reñidos.



"Mi respuesta es que el presidente no va a robar estas elecciones", dijo Biden.



Según el diario The New York Times, Trump quiere celebrar una noche electoral en los salones de la Casa Blanca y se plantea recibir a hasta 400 invitados.



En la noche del martes, Biden, a quien los sondeos otorgan ventaja, hablará a la nación desde su ciudad de residencia, Wilmington, en el estado de Delaware.



Una encuesta de The New York Times y del Siena College publicada ayer sitúa al demócrata delante de Trump en Pensilvania, Arizona, Florida y Wisconsin, cuatro estados bisagra donde el presidente ganó en las elecciones anteriores.



El ambiente de la noche electoral dependerá en gran medida del orden en el que se vayan conociendo los resultados en los estados claves. Una victoria de Biden en Florida, donde los resultados podrían ser anunciados bastante temprano, acabaría tal vez rápidamente con el suspenso.



Las encuestas dan una escasa diferencia entre los dos candidatos en el gran estado del sureste.

Esa escasa diferencia se repite en varios de los estados bisagra, por lo que se entiende que la elección será muy reñida y habrá que prestar mucha atención antes de anunciar un ganador, o un empate.