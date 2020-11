Escasez de materiales afectará las refacciones para las fiestas

lunes 02 de noviembre de 2020 | 3:08hs.

En los últimos meses, la venta de materiales de construcción, de electrónica e indumentaria ganó terreno en la provincia, en todos estos casos, al registrarse un fuerte incremento en la demanda. Sin embargo, producto del parate en algunas fábricas al detectarse contagios de Covid-19, principalmente en el interior del país, se registran complicaciones a la hora de reponer la mercadería y, con ello, una fuerte reducción de la oferta.



Esta situación generó preocupación en estos sectores, sobre todo hacia fin de año, cuando generalmente hay una suba en los pedidos para tener la casa a punto para la temporada veraniega o para la adquisición de los regalos para las fiestas de fin de año.



De todos los rubros, el más afectado es el de la construcción, al registrarse faltante de chapas, hierros y alambres, cuya reposición demora entre 45 y 60 días en promedio. También hay complicaciones en la línea de grifería. En todos los casos, los proveedores plantean un cupo para la reposición, en el afán de garantizar los envíos. Tal situación se da en el medio de un crecimiento notorio del sector, al evidenciarse un mayor número de obras privadas, destinadas principalmente para arreglos hogareños o la ampliación de las viviendas.



En esta línea, otro de los sectores más complicados es aquel dedicado a la construcción de piletas, ya que hay escasez de skimmers y filtros, elementos clave para la limpieza y mantenimiento de las piscinas, situación que complica la finalización de las obras, justamente en una época en que la demanda de piletas creció considerablemente porque muchas familias ya proyectan las vacaciones en casa.



Desde el sector sostienen que por día hay hasta diez pedidos para encarar las obras.



En el caso de electrónica, referentes del sector estiman complicaciones en la reposición de computadoras, impresoras, lavarropas automáticos, secadores y de aires acondicionados. En este sentido, advierten que sólo se envía el 30% de los pedidos solicitados.



Mientras, en el caso de indumentaria, los artículos importados son los que más cuestan conseguir.



Fin de año con faltantes

En diálogo con El Territorio Sergio Bresiski, empresario de la construcción, mostró su preocupación de cara a fin de año. “Hay un desabastecimiento en todos los rubros y uno de los que más se está sintiendo es en el caso de la construcción, porque hay dificultades para conseguir hierro, alambre, chapas y cemento, que son fundamentales”, manifestó quien también preside la Cámara de Comercio e Industria de Posadas (CCIP).



Es que muchas de las firmas registran demoras de entre 45 y 60 días en la reposición de determinados insumos para la actividad, al igual que otros artículos, también del rubro.



Adujo que la escasez tiene su raíz en el parate en fábricas en los principales distritos industriales, como Buenos Aires y Córdoba, al detectarse contagios de Covid-19 entre los operarios, lo que obligó a suspender las actividades por al menos dos semanas y, con ello, demora la entrega.



A los problemas en la oferta, como consecuencia de la baja en la producción, se agregó el incremento en la demanda de estos artículos para los arreglos de los hogares o la ampliación.



“Se estuvo mucho tiempo en la casa y los dueños se dieron cuenta de que había que invertir un poco más en el hogar, de efectuar un arreglo de aquello que se postergaba o de invertir el dinero de las vacaciones, que no se sabe si se van a poder hacer, para dejarlo e invertirlo en la casa”, aseveró.



A ello se sumó el actual contexto económico, ante las variaciones que sufrió el dólar en las últimas semanas. “Las industrias no están especulando. Hay un resguardo porque hay un escenario incierto de cómo estará la situación en los próximos meses, más a fin de año”, indicó el empresario al respecto.



Por esta situación, alertó que para fin de año se acentuará el faltante en muchas categorías comerciales.



“Hay algo que es cierto, que hubo mucha demanda de artículos para la construcción y de otros rubros en general. La demanda superó la oferta y eso está claro. Pero el abastecimiento de esa demanda se vio complicado por la parálisis en muchos de los rubros, que recién están volviendo al ruedo porque las provincias flexibilizaron las tareas. Y en algunos casos, de los que nunca pararon tuvieron que hacerlo porque un operario se contagió, y provocó en el aislamiento del personal”, agregó Bresiski.



Cupos limitados

El faltante de materiales destinados para la construcción también se siente en diversas comunas de la provincia, como ocurre en Montecarlo, Leandro N. Alem y Puerto Iguazú.



En este sentido, algunas ferreterías y corralones reconocieron que los proveedores asignan cupos para el retiro de la mercadería ante la sobredemanda que existe actualmente.



“Hay cupos para retirar cemento y grifería, también para los hierros, tejidos, clavos, bulones, electrodos y todos los accesorios para las conexiones de agua. A su vez, hay demoras en entrega de todo tipo de chapas, pinturas y losa para los baños”, explicó Gerardo Franke, propietario de una de las ferreterías más antiguas del municipio.



Por su parte Adriana Schwiderke, propietaria de un corralón de Montecarlo, contó que “lo que más está escaseando son los ladrillos. Es que hay mucha demanda y las olerías están repletas. A la sobredemanda se suma la suba en los precios. Por otro, en lo ligado a la producción metalúrgica los importes están dolarizados y los mayoristas no están vendiendo porque no hay un precio de referencia. Pero la situación más crítica tiene que ver con la producción, con las fábricas paradas por los contagios y eso se termina notando. Por ejemplo, prácticamente no hay nada de hierro, o si se consigue, se vende inmediatamente”.



“Las fábricas que están en los distritos que vuelven a fase 1 por los contagios no trabajan al tope de su operatividad para reponer inmediatamente, como sí ocurría el año pasado. Esta situación genera alerta porque no sabemos qué pasará. Hay demanda pero la oferta es crítica. Ya nos avisaron que plásticos no se van a conseguir, que afectará de lleno a la producción de caños. Cemento habrá, pero costará tener y si entra, rápidamente se vende”, comentó.



En tanto, para Federico Gartner, presidente de la Cámara Regional de Industria y Comercio de Alem (Crica), “el desabastecimiento de productos en general es muy importante, ya que la gente ni las empresas están pudiendo reponer su stock”.



Por ello, consideró que para fin de año, un período caracterizado por mayor demanda, “la situación se va a ir agravando porque en gran medida hay más controles a la oferta y la demanda, que también provocan faltantes”.



Sobre la escasez de productos, puntualizó que la situación más crítica pasa por las dificultades en la compra de cemento y chapas. Y refirió sobre el cupo de ventas por parte de las fábricas.



“Los niveles de construcción son muy altos y muchas fábricas están dando un cupo de venta. Esas fábricas, al momento de la operación, cumplen con lo mínimo en las entregas, que provocan una escasez muy grande. A esto hay que sumar que algunas firmas aún no pudieron volver al ruedo en los distritos más complicados” por la pandemia, subrayó el dirigente empresarial.



Por otra parte, en Puerto Iguazú, empresarios del sector reconocieron que hubo una normalización en el abastecimiento de ladrillos, pero que se agudizó el faltante de hierros y chapas, ya que estos artículos provienen de Buenos Aires, una de las provincias más castigadas en materia de contagios por la pandemia.



Sobredemanda y escasez

Desde julio, la construcción de piletas ganó terreno en la provincia, de cara a la temporada veraniega, con el objetivo de pasar vacaciones en casa. Sin embargo, como consecuencia del parate en fábricas de Córdoba y Buenos Aires, en las últimas semanas faltan skimmers y filtros en las casas de venta de estos artículos, que son insumos clave para la limpieza de las piscinas.



Por ello, en medio del auge en la demanda, hay demoras en la finalización de las obras y la cancelación para la construcción de otras.



Sobre este punto Gastón Pires, de la firma constructora Tirate a la Pileta, explicó: “En las últimas semanas comenzó a faltar skimmers y filtros, ya que las fábricas que están en Córdoba y Buenos Aires no pueden abastecer la demanda y, en otros casos, no quieren vender. En todos los casos, asignan cupos, en dólares, que son de difícil reposición por la gran demanda”.



En diálogo con Acá te lo contamos por Radioactiva graficó que la situación es crítica para este sector ya que por semana relevan hasta 17 obras y sin ese producto no pueden finalizar la construcción.



Ante la poca oferta, aparece el sobreprecio, lamentó Pires. “El skimmer es un producto barato. El proveedor te lo vendía a 18.000 pesos y ahora en otros sitios, como Mercado Libre, te quieren vender a 45.000 pesos”, especificó.



Teovaldo González, de Piscinas Teo, dijo que “en medio de una temporada de muchísima demanda no se consigue en ningún lugar los filtros y los skimmers para hacer el mantenimiento del agua de la pileta”.



Esta situación provocó que, en su caso, dejara de tomar más compromisos.



“Uno quiere trabajar, pero no corresponde acceder a más solicitudes si no vas a poder conseguir los elementos para la limpieza. Es preocupante, porque a largo plazo tampoco se va a poder conseguir. Uno de los proveedores me comentó que en Córdoba no están trabajando por los contagios, y que una demanda de dos semanas significa dos meses sin contar con el material. Demora mucho las tareas. No alcanzamos con los pedidos. Ahora nos dedicamos únicamente a concluir los compromisos que asumimos”, aseveró.

Con información de

corresponsalías San Pedro, Montecarlo, Leandro N. Alem y Puerto Iguazú