Por nuevos contagios, cierran el CIC y la sede del correo en Iguazú

lunes 02 de noviembre de 2020 | 3:03hs.

El parte epidemiológico emitido por el Ministerio de salud de Misiones notificó ayer siete nuevos casos de Covid-19, de los cuales dos corresponden a Puerto Iguazú. Así, Misiones alcanzó un total de 314 positivos desde el inicio de la pandemia, de los cuales hay 69 con el virus activo en la actualidad.



Uno de los pacientes recientemente diagnosticados trabaja en el Centro Integrador Comunitario (CIC) de Iguazú y es por ello que las autoridades municipales tomaron la decisión de cerrar nuevamente el lugar, en forma preventiva, por una semana.



El CIC ubicado sobre la avenida Antártida Argentina, en el barrio San Lucas, será sometido a desinfección completa. Los contactos estrechos con el paciente positivo se encuentran en aislamiento domiciliario bajo estrictos protocolos de bioseguridad.



Desde la Dirección de Acción Social de la Municipalidad recalcaron que la medida preventiva se aplica por bien de la salud de la comunidad, buscando evitar más contagios de la enfermedad



“Debemos seguir cuidándonos con las medidas de prevención necesarias: uso de barbijo, alcohol en gel, lavado de manos y distanciamiento social”, indicaron en un comunicado difundido en las redes sociales.



Es la segunda vez que se cierra al público el CIC por un caso positivo. La primera fue el 15 de septiembre.



El otro caso de la Ciudad de las Cataratas es un empleado de la sucursal de Correo Argentino. Ayer por la tarde, uno de los trabajadores de la firma que presentó síntomas días atrás y fue sometido al análisis el pasado viernes recibió el resultado positivo para Covid-19.



Por ello, las autoridades decidieron que todos los trabajadores deben permanecer aislados por 14 días y la sucursal en principio permanecería cerrada por dos semanas o hasta nuevo aviso, dependiendo de las disposiciones de la central.



La sucursal del Correo Argentino estaba atendiendo al publico de lunes a viernes de 8 a 14, con todas la medidas de bioseguridad vigentes, no obstante, no se logró identificar el nexo epidemiológico del paciente debido a que diariamente tratan con personas y manejan encomiendas constantemente.



Se espera un comunicado oficial desde Correo Argentino para ratificar el tiempo que la oficina permanecerá cerrada al público. En principio, hoy no prestará servicio.



De esta manera, Puerto Iguazú concentra la mayor cantidad de casos positivos activos en la actualidad: de 69 pacientes en esta condición en toda la provincia, 31 son de la localidad del Norte misionero.



Le sigue Posadas, con 20 infectados activos.



En San Ignacio



La Municipalidad de San Ignacio confirmó en la tarde de ayer dos nuevos casos de coronavirus en esa localidad.



Según el reporte publicado en las redes sociales de la comuna, “se trata de dos personas adultas mayores de sexo masculino y femenino correspondientemente a quienes se le realizó el test PCR dando como resultado positivo para Covid-19”.



“Estas personas se encuentran asintomáticas, aisladas y ya se estableció el nexo epidemiológico correspondiente”, indicaron desde la Municipalidad.



“Por el momento se continúa con todas las medidas de prevención vigentes en nuestra localidad y pedimos a toda la población extremar los cuidados para protegernos en estos tiempos difíciles para todos”, finalizaron.



El Territorio pudo averiguar que los nuevos infectados son dos ancianos.



De acuerdo a fuentes municipales se trata de una pareja de 70 años, que se mantuvo cumpliendo aislamiento desde el principio de la cuarentena.



La pareja recibió la visita de un nieto de la ciudad de Posadas quien dio positivo. A raíz de ese resultado y al haberse establecido que tuvo contacto con sus abuelos es que se le realizó el test a ambos, dando también positivo los dos.



Fuentes municipales consultadas manifestaron que “el nexo está establecido no se tomarán medidas más que las establecidas, sólo pedimos que se tome conciencia y se cuiden,para derrotar al virus hay que ser responsable cada uno en particular”.



El primer positivo de San Ignacio se registró a mediados de julio. El paciente había llegado a la tierra colorada haciendo uso de su licencia anual y justificó su ingreso por tener domicilio en San Ignacio, de donde es oriundo.



Semanas atrás una joven de 23 años, de una aldea mbya guaraní de San Ignacio, fue incluida en el parte epidemiológico y después fue “reevaluada” con un segundo test, que arrojó negativo, y pasó a la lista de pacientes recuperados.

Ayer, Misiones notificó siete infectados

Siete son los nuevos casos positivos de coronavirus en la provincia de Misiones, según dio a conocer ayer el Ministerio de Salud Pública. Con este nuevo registro, la provincia alcanza los 314 casos de Covid-19 desde el primer caso detectado en marzo pasado.



Tres de Posadas, dos de Puerto Iguazú y dos de San Ignacio son los pacientes que contrajeron en virus que en el mundo se cobró decenas de miles de vidas. De ellos, seis poseen nexo epidemiológico establecido, mientras que uno se encuentra en estudio.



Hasta el momento del total de los casos, 69 personas tienen en virus activo, siete de ellas se encuentran internadas, en tanto que 62 están en condición de externados bajo estrictas medidas de bioseguridad.



Un total de 236 personas lograron recuperarse del virus que en la tierra colorada se cobró seis víctimas mortales.

Confirman 6.609 casos, el número más bajo en dos meses

Otras 138 personas murieron y 6.609 fueron reportadas con coronavirus ayer en la Argentina, con lo que suman 31.140 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 1.173.533 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó ayer el Ministerio de Salud.



La cantidad de contagios es la más baja de los últimos dos meses, en los que el reporte rondó los 10.000 nuevos positivos diarios.



La cartera sanitaria indicó que son 5.119 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 63,9% en el país y del 60,6% en el Área Metropolitana Buenos Aires (Amba).



Un 27,71% (1.832 personas) de los infectados de ayer (6.609) corresponden a la ciudad y a la provincia de Buenos Aires. De los 1.173.533 contagiados, el 83,96% (985.316) recibió el alta.



En las últimas 24 horas fueron realizados 15.645 testeos y desde el inicio del brote se llevaron a cabo 3.022.449 pruebas, lo que equivale a 66.607 muestras por millón de habitantes.



En este contexto, la provincia de Buenos Aires prepara un mega operativo para vacunar contra el nuevo coronavirus.



Unos 6 millones de personas -mayores de 60 años, mayores de 18 con factores de riesgo, personal de salud, policías y docentes- serán vacunados contra el coronavirus en una primera etapa en territorio bonaerense, operativo que empleará unos 5.400 vacunadores y contará con la producción de alcohol en gran escala, se informó oficialmente.



Fuentes del Ministerio de Salud indicaron a Télam que si bien el operativo sanitario está directamente atado a la llegada de una vacuna y a la cantidad de dosis disponibles, remarcaron que “la primera etapa de la vacunación duraría seis meses”.



Como parte de la estrategia, se comenzó el proceso de compras de insumos y se trabaja en la adaptación de los protocolos para capacitar a unos 2.500 nuevos vacunadores que se sumarán a los 2.900 que están realizando tareas en territorio bonaerense.