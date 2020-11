Ruidos molestos en El Brete generan malestar y derivan en denuncias

lunes 02 de noviembre de 2020 | 3:02hs.

Desde hace varias semanas los vecinos que residen en las cercanías de la avenida Tomás Guido y Costanera de Posadas denunciaron ante el municipio capitalino sobre los constantes ruidos molestos provocados por autos provistos con parlantes de alta potencia, que se instalan por la tarde y noche en el lugar que todos conocen como ‘la curva’, en cercanías de la bahía El Brete.



Se trata de jóvenes, que según cuentan tenían como punto de encuentro el paseo costero pero en inmediaciones del anfiteatro Manuel Antonio Ramírez. Sin embargo, a raíz del cierre de la Costanera que se destina a las caminatas recreativas, se trasladaron allí.



Tal es así que Cristian Olmo Herrera, director de Medioambiente Municipal, señaló a El Territorio que recibieron varios llamados de vecinos alertando sobre la situación y transmitiendo su malestar dado que no pueden descansar. La situación se percibe más que nada los fines de semana, aunque también se repite algunos días laborables.



Si bien la queja es generalizada, el municipio recepcionó de manera formal dos denuncias a través del número de WhatsApp (ver Para denuncias).



Los ruidos excesivos son aquellos sonidos causados por cualquier actividad que supere los límites y horarios previstos en la ordenanza N° 6/14, de la ciudad de Posadas, que reglamenta la protección del medioambiente contra las perturbaciones producidas por ruidos y vibraciones.



Esa norma establece que para los locales comerciales, viviendas familiares y automóviles, el sonido no debe superar los 45 decibeles medidos desde afuera durante los tiempos de descanso, que son de 13 a 15 y de 22 a 6, de lunes a viernes. En tanto, para los fines de semana el horario se extiende desde las 13 del sábado hasta las 6 del lunes siguiente.



Es así que a partir de esos llamados las direcciones de Medioambiente y de Tránsito recorren a modo preventivo la Costanera así como las bajadas de lanchas para tratar de controlar y prevenir la contaminación sonora.



“Sucede que ellos ven los móviles municipales y bajan el volumen o se trasladan a otro lugar, por eso se trata de recorrer varias veces las zonas”, sostuvo Olmo Herrera.



En esa misma línea, agregó: “Los inspectores cuentan con decibelímetros y si se constata que superan los decibeles permitidos por ordenanza, se les labra el acta de infracción correspondiente”, explicó.



Las penalidades

Según establece la ordenanza en su capítulo VIII, todo infractor a las disposiciones establecidas puede ser sometido a una o más de las siguientes penalidades: multas, clausuras (en el caso de locales), inhabilitaciones, cursos de reeducación y servicio comunitario.



En lo que refiere a los conductores, la ordenanza dispone que si la conducta se reitera en varias oportunidades se puede llegar a quitarles el automóvil hasta que corrija el factor de contaminación sonora, así como la inhabilitación para conducir durante un año.



En cuanto a las multas, si es la primera vez que se infringe la norma, le corresponderá al infractor pagar cincuenta unidades fijas (cada unidas vale un litro de nafta Premium), lo que equivale hoy en día a 3.714 pesos, o un curso de reeducación.



A la cuarta infracción, no obstante, serán 500 unidades fijas lo que equivaldría a poco más de 37.000 pesos y el retiro del vehículo hasta que lo acondicione como se debe para evitar la contaminación sonora.

Retuvieron más de 20 vehículos en un control

Durante la madrugada de ayer en la avenida Costanera fueron retenidos 21 automóviles y cuatro motocicletas cuyos conductores no contaban con las documentaciones pertinentes o las tenían vencidas.



Asimismo, se labró un total de 20 actas de infracción a la Ley de Tránsito y un total de ocho personas fueron demoradas preventivamente, luego de arrojar resultados positivos en test de alcoholemia.



Todos los vehículos retenidos fueron depositados en corralón municipal donde permanecen a disposición del Juzgado de Faltas en turno.



El operativo lo llevaron adelante efectivos de la Dirección Agrupación Motorizada junto a personal de Tránsito de la Municipal.