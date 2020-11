Los padecimientos de Jordan y el pedido de ayuda de una madre

lunes 02 de noviembre de 2020 | 3:00hs.

La familia de Jordan Alvarenga (12 años) vive una odisea desde hace mucho tiempo ya que desde los 3 años el niño debía ser sometido a una cirugía por una lesión en el codo que hasta ahora no se concretó.



En ese momento los médicos descubrieron que el número de plaquetas en su sangre era inferior a lo normal y, desde ese día, está en tratamiento aunque no logran estabilizarlo; debe tener cuidado constante ya que no puede golpearse o cortarse porque podría morir desangrado. La situación preocupa en gran manera a la madre porque el niño debe operarse de la antigua lesión dado que está en etapa de crecimiento y siente dolores. Además Jordan sufre de gastritis crónica y hace pocos meses fue diagnosticado con celiaquía grado 4. Debido a sus bajos recursos no puede alimentarse conforme la indicación médica.



Jordan vive en una pequeña vivienda que comparte con cuatro de sus hermanos y su madre al costado del arroyo Tacuara en barrio Almirante Brown. El drama se agrava debido a que su madre está enferma hace meses y no puede trabajar por una anemia crónica y mantiene como puede a sus cinco hijos.



“Hace unos meses Jordan estuvo internado por un corte en el dedo, casi lo tuvieron que amputar porque no lograba aumentar el número de plaquetas para que pueda sanar la herida. Vive con dolor de estómago por la gastritis crónica y el mes que viene debe someterse a quimioterapia por la púrpura trombocitopénica inmune que le diagnosticaron cuando estuvo internado en Posadas hace unos meses”, relató Irene Peñalberth, la madre.



La Púrpura es una enfermedad que hace que el sistema inmunológico ataque por error a las plaquetas. Los síntomas incluyen aparición de hematomas con facilidad, sangrado y manchas rojizas y moradas del tamaño de un punto en la parte inferior de las piernas. En los niños suele desaparecer sin la necesidad de tratamientos, pero no es el caso de Jordan, desafortunadamente.



Solidaridad

Hace pocas semanas, debido a la gastritis crónica, le practicaron una biopsia mediante la cual le celiaquía grado 4 pero su madre no puede la preparar los alimentos aptos para celíacos porque recientemente unos ladrones ingresaron a su casa y se llevaron la garrafa de gas, entre otras cosas, y debe cocinar en el patio con leña.



“Estoy muy enferma, los médicos me internaron y entonces mis hijos se fueron a que la abuela los cuidara. Cuando volví a casa vi que se llevaron todo lo que podían, entre eso la garrafa y como nunca me sobra para comprar algo que no sea comida sigo sin tener la garrafa. Cocino después de las 16 cuando baja un poco el sol”, contó la mujer.



Irene recibe asistencia sanitaria y desde el diagnóstico de celiaquía de Jordan recibe el módulo de alimentos para su hijo, sin embargo, no cuenta con lo necesario para que pueda alimentarse tal como indican los profesionales.



“Los médicos me exigen que cumpla con la dieta, con frutas, verduras y sin harinas para él, pero es imposible. Creen que la Púrpura trombocitopénica inmune es por los problemas de alimentación, así que me pidieron que durante un mes se alimente como corresponde para ver si las plaquetas aumentan. Pero sin una garrafa no puedo hacerlo. Sólo quiero que mi hijo esté sano, ya no sé cómo hacer para ayudarlo”



Los cinco hijos menores de Irene están estudiando pese a las dificultades de este año. “Trabajan con los cuadernillos y un poco con el WhatsApp, se turnan, hacemos el esfuerzo para salir adelante. Lo único que pido es ayuda para que Jordan pueda mejorar”, cerró acongojada.