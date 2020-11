Letras locales al encuentro del lector

lunes 02 de noviembre de 2020 | 6:02hs.

El río, una de las constantes en las letras misioneras, es, desde ayer, uno de sus custodios.



Entre los emprendedores, las artesanías y las recetas regionales, los escritos locales cobran protagonismo en la feria del cuarto tramo de la costanera posadeña.



Allí se desplegó un nuevo puesto de la Sociedad Argentina de Escritores filial Misiones (Sadem) para acercar la literatura misionera al público.



El stand se inauguró como parte del convenio con el Instituto de Fomento Agropecuario e Industrial (Ifai), que llevó a la Sadem a ser parte también hace unos meses del Mercado Concentrador.



Tal como reflejó María Belén Silva, presidenta de la Sadem, la actividad se enmarca en la tarea de “continuar dignificando a los escritores y su labor y tratar de llegar la monetizacion de su trabajo, que tanto se imposibilitó este año de pandemia, sin ferias del libro y jornadas literarias truncadas”.



En esta línea expresó su felicidad por la buena recepción del público, tanto ayer en la costanera, como los viernes y sábados en el Mercado Concentrador.



En este último, “ya vendimos cerca de 55 libros que es un montón porque no estamos todos los días. Ahora sumamos los domingos en la costa y estamos muy contentos”.



“Hay muchísima gente caminando por la costa hoy (por ayer) y ya hicimos un par de ventas”, reflejó Silva.



En referencia a la reacción de los transeúntes relató que fue siempre positiva, aunque dispar. Mientras algunos se mostraban sorprendidos, otros llegaban con mucha información sobre los autores locales.



“Vimos muchísima gente que busca autores específicos, o sea que tiene reconocido al tipo de escritor que le gusta”, señaló.



“Buscan mucho a Sebastián Borkoski, textos de Hugo Amable y personas que no están, que pensamos seriamente que son libros que deberían ser reeditados porque tienen que estar presentes. Buscan a Eduardo Torres, muchos relatos de Posadas, de la historia de Misiones, de sus inmigrantes...”, reveló la presidenta de Sadem.



Con una amplia variedad de títulos y géneros, el stand se postula como un lazo entre escritores y lectores que busca crecer más y más y expandirse en la provincia.



La dinámica de participación para los autores es la misma que se anunció en el Mercado Concentrador: quienes quieran sumar sus textos al stand pueden acercarlos viernes y sábados al mercado de avenida Aguado 4450 y domingos en el cuarto tramo de la Costanera, o bien comunicarse con Sadem por las redes sociales oficiales.



“Recibimos libros en los dos puntos de ventas y los dividimos los ejemplares entre los stands. Se pide un máximo de cuatro ejemplares por título y se recuerda que el escritor es quien estipula su precio”, recordó Silva, al tiempo que destacó que todo el dinero recaudado por cada libro va al autor correspondiente, ya que la Sadem no recolecta porcentaje alguno.



Historias que nacen en la Tierra Colorada, que vibran con una cadencia particular y el local percibe de manera especial. Historias nuestras por plumas nuestras que encuentran espacio en bibliotecas nuevas, de un reconocido hogar.