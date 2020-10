Servicios de catering paralizados, se reinventan en busca de sobrevivir

sábado 31 de octubre de 2020 | 8:59hs.

Los organizadores y proveedores de servicios para fiestas y otros eventos se encuentran inactivos desde que comenzó la pandemia. Y es por eso que debieron reinventarse en distintos rubros para poder sobrevivir económicamente.

Alfonso Aquiles, empresario del rubro del Servicio de Catering y propietario de un Salón de Fiestas, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva y acentuó en la idea que es imprescindible la reactivación de las actividades.

"Nosotros estamos parados en un cien por ciento en nuestra actividad y por ahora sin nada que podamos hacer. Nuestra empresa es familiar con ocho personas y más los que se contratan en cada evento dependiendo de la cantidad de personas asistentes", dijo.

Además comentó que buscan sobrevivir sin recibir ningún tipo de subsidio, ni ayuda o préstamos y "comenzamos a buscar formas como algunos colegas pusieron una distribuidora, nosotros nos volcamos a la venta de frutas y verduras, tratamos de buscarle la vuelta pero tenemos inclusive compromisos que se habían cerrado con anticipación para este fin de año"

"La venta de frutas y verduras es regular como todo negocio, además hay una competencia muy grande porque durante la pandemia parece que en todos lados abrieron algo similar pero regularmente la llevamos", agregó.

A continuación reclacó que lo que preocupa son los compromisos ya asumidos, "hay casos que se devolvió el dinero y hay otros que se va especulando si se abre todo para febrero, como ocurre en el caso de los colegios que quieren tener su recepción aunque sea en el mes de marzo pero depende el panorama de cómo va porque todo es incierto".

Cambios de rumbo

Aquiles por otro lado se mostró desanimado en cuanto a cómo avanza la pandemia lo que desalienta a seguir en el mismo rubro ya que no se sabe a ciencia cierta cuándo podrán volver a la actividad o si es que avanzan los contagios la marcha atrás en una serie de actividades.

"Por un lado no tenemos problemas con los elementos empleados para los eventos porque es todo propio, no hay deuda en ese sentido pero hay otros que si que todos los años subalquilan las cosas y no se cómo habrán solucionado ese problema", manifestó.

"Nosotros tenemos un salón propio y dentro de él no volvemos, no vamos a trabajar en el rubro y por fuera al parecer tampoco volveríamos. Nosotros hace 26 años que estamos trabajando en esto y posiblemente no volvamos porque es mucha la inversión y con un panorama así te tira todo por la borda y es imposible reiniciarse. Estamos viendo de vender todo y cambiar de rubro", concluyó.