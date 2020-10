Denunció que fue amenazado por un policía de Santa Ana

sábado 31 de octubre de 2020 | 8:00hs.

“Me sentí maltratado y tuve miedo, sobre todo porque el policía tenía la mano apoyada en el arma y me decía que me calle o sabía qué me va a pasar. Actuó con tanta prepotencia que me hizo acordar al chico que mataron el año pasado”, señaló Rodrigo Lovera, en referencia al caso de Víctor Márquez Dos Santos (16), asesinado por un policía de la comisaría de Santa Ana.

Precisamente, el último martes Lovera radicó una denuncia ante la misma dependencia cuestionando el accionar policial durante un operativo de tránsito realizado en el control vial ubicado sobre ruta Nacional 12 de la citada localidad.

Según el obereño, alrededor de las 17.45 de ese día se acercó al control donde momentos antes detuvieron un vehículo de su propiedad cuyo conductor no poseía la correspondiente licencia.

“Le hicieron un acta de infracción a mi empleado y secuestraron la camioneta porque no tenía la licencia de conducir. Entonces, como el chofer estaba inhabilitado pero yo tengo licencia y la camioneta tiene todos los requisitos para transitar, me acerqué al lugar para buscar la camioneta y tuve un intercambio de palabras con la Policía porque insistían con un secuestro que no correspondía”, detalló el contratista amparado en la ley de tránsito.

En su denuncia, Lovera dejó plasmado que en un momento dado el funcionario que labró el acta de infracción le dijo: “Usted sabe cómo se hacen las cosas acá”.

El citado policía “es de apellido Olienik, si no me equivoco. Entonces le pedí que me explique a qué se refería. Le insistí que aclare y en eso apareció otro policía, que después me enteré que su apellido es Sosa, quien me dijo: “bueno basta y cállese ya la boca”, ante lo cual le pedí que me explique el procedimiento porque no entendía lo que estaba pasando”.

Presunta amenaza

Pero la respuesta del uniformado no hizo más que agitar las aguas que ya venían turbulentas.

“Si no se va ya sabe qué le va a pasar”, me amenazó; entones le pregunté si ese era el procedimiento y me respondió que sí. Al mismo tiempo me percaté de la postura prepotente de este policía, quien mantuvo siempre la mano sobre el arma. Le pedí que se identifiqué, pero se dio vuelta y se fue, por lo que le seguí unos metros, hasta que llegamos cerca del móvil y otro uniformado me pidió que me retire”, explicó.

En ese momento el obereño logró leer la insignia ubicada en la camisa del policía al que identificó como “Sosa, ya que en el todo momento se negó a darme su nombre. Luego opté por retirarme porque no sabía cuál sería la actitud de esta persona. La verdad que sentí miedo, más conociendo los antecedentes que hay en Santa Ana”.

La denuncia fue recepcionada el mismo martes por el propio jefe de la comisaría de Santa Ana, oficial principal Emanuel Augusto Matías.

“Me pareció horrible el trato de los policías del control y muy dudosas las intenciones que tenían. Conozco las normas y acepto la responsabilidad de mi chofer, pero actuaron mal y con mucha prepotencia”, subrayó el denunciante.