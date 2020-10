Llegó un poco de alivio para Abigail de Puerto Iguazú

viernes 30 de octubre de 2020 | 12:18hs.

La historia de Abigail una niña inteligente, dulce y llena de vida conmovió a los vecinos de Puerto Iguazú, que dentro de sus posibilidades, luego de que El Territorio diera conocer su historia, se movilizaron y en la noche de ayer ya pudo conciliar el sueño en una cama.

Hace pocos días Abigail cumplió 5 años, la niña nació con hidrocefalia y mielomeningocele (espina bífida) que fue corregida con una cirugía pocos días después de su nacimiento, pero los nervios afectados inmovilizaron definitivamente sus miembros inferiores, es por ello que se moviliza arrastrando sus miembros.

También posee una válvula que ayuda a liberar la presión generada por el líquido cefalorraquídeo que se acumula en el cerebro y la médula espinal. Por medio de una sonda urinaria hace pis, y además usa pañal.

La cama fue de gran alivio para su mamá, sin embargo no es lo único que la niña necesita para estar cómoda, entre ellas la más importante tener es un ambiente sano para poder desarrollarse sin riesgos de contraer infecciones.

“Vivimos en una casa prestada con mi pareja y los tres chicos, no podemos pagar alquiler y el sueño de una casa está cada vez más alejado de nuestra realidad, vivimos de las changas que hace mi marido en un taller y recibo la pensión de Abigail que no alcanza para comprar todos los insumos médicos que ella necesita”, indicó Rosa Peña, mama de Abigail.

Rosa no percibe la Asignación Universal por Hijo por los demás chicos de 2 y 8 años y tampoco puedo acceder al IFE.

El grupo familiar de Abigail está pasando por necesidad extrema de hace varios meses pero por miedo a las criticas no quiso hacer pública su situación: “Muchas veces nos dijeron que ocupemos un terreno, pero eso no es lo que queremos, Abigail necesita un lugar limpio para estar bien no voy a arriesgar la salud de mi hija e ir a vivir a un lugar que la pueda dañar”, recalcó.

La familia vive en una vivienda prestada, sin muebles y los que tienen fueron donados por conocidos y vecinos. “La semana pasada nos donaron un ventilador, en los días de mucho calor no dormimos, nos turnamos a la noche para soplarle a Abigail y que pueda dormir. Ahora se rompió la bañera donde la higienizaba y me cuesta porque ella es pesada para ponerla en la ducha”, relató.

En la tarde del jueves, vecinos se acercaron con colchones, una cama y mercadería para la familia: “Hoy tengo mercadería que nos acercaron los vecinos, puse a hervir lentejas para los chicos y Abigail tiene su cama y nosotros recibimos un colchón”.

Cabe destacar que la familia no recibe ayuda desde Acción Social de la Municipalidad.

En lo que respecta a la cuestión sanitaria, Abigail utiliza al menos 8 sondas por día que tienen un valor de 35 pesos cada una además de los pañales, esto representa un costo importante para la familia que en oportunidades recibió los insumos del hospital pero no alcanza para cubrir el mes completo.

Además Abigail es alérgica al látex y los guantes que deben usar tienen que ser de vinilo y son extremadamente costosos y no se consiguen en la localidad.

La familia necesita donaciones de ropas, calzados, productos de limpieza y artículos varios, no sólo para Abigail, sino para todos los integrantes.

Para colaboración comunicarse con Corina Espindola (Vecina) al 3757-570613.

