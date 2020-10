La Unam proyecta cómo será el cursado de cara al 2021

viernes 30 de octubre de 2020 | 10:51hs.

El Territorio dio cuenta en su edición de este viernes de cómo cerrará el ciclo lectivo en las escuelas de la provincia de Misiones que se encontraron con el desafío de continuar con la enseñanza de manera virtual estando alejada de los pupitres para centrarse en sus hogares.

Pero esto no sólo afecta a las clases en las escuelas de los distintos niveles inicial, primaria y secundaria sino también a las distintas unidades académicas de la Universidad Nacional de Misiones.

Al respecto la secretaria general académica de la Unam, Alejandra Camors, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva y destacó: "una de las cuestiones más difíciles es la heterogeneidad de las situaciones, academicamente el año no está terminado pero en algunos casos recién en agosto se ha iniciado el segundo cuatrimestre por cuestión de organización".

"Sin embargo, podemos hacer un preludio de lo que va a hacer la evaluación a esta altura del año, del primer cuatrimestre tenemos buenos resultados pese a las dificultades, las mesas que se desarrollaron han tenido aproximadamente el mismo grado de participación que en años anteriores", aclaró.

Además Camors remarcó que existió un gran esfuerzo por parte de las unidades académicas tanto los docentes, no docentes y estudiantes para llevar adelante esta continuidad pedagógica con los vaivénes que tiene toda esta situación de disponiilidad, "una de las cosas es que en realidad tenemos por delante las cursadas hasta fines de noviembre con el desarrollo de muchas cátedras y después los turnos de exámenes y en general los calendarios académicos han permanecido iguales y lo que se ha hecho es un ajuste en relación al cursado y a las mesas de exámenes por esta cuestión de caracteristicas del cursado".

El desafío de las prácticas

"Hay materias que tienen carga práctica que ha generado que se tengan que tomar algunas decisiones para saber qué hacer con el tema de las correlatividades para que continúen con el cursado y el Consejo Superior está trabajando también con la rectora para el acompañamiento para tratar de tener instrumentos legales para actuar durante el año", detalló.

Por otra parte manifestó que existen múltiples cuestiones que se presentan hacen que el escenario sea complejo pero "en términos generales se han dado los instrumentos para que los estudiantes continúen con los proyectos planificados pero hay algunos que están vinculadas al ámbito de la salud que por el contexto fueron reemplazadas por otras pero otras son irreemplazables".

"Pero se ha hecho de dejar abierta la situación de cursado para no obstaculizar el seguimiento de la carrera y se sabe que el 2021 se iniciará de manera virutual y por lo tanto habrá que ir viendo qué otros elementos o herramientas encontramos para que se puedan efectivizar estas prácticas sin poner el riesgo de la salud de los estudiantes".

Inscripciones y cursadas del 2021

La secretaria general se refirió también al periodo de inscripción que está sujeto a las características de cada unidad académica, "desde la Universidad lo que se hizo es de disponer de una serie de cursos de carácter gratuito por medio de la página de Educación a Distancia para inscripciones anexas. Están disponibles cuatro modulos que ayuda a complementar el último año de la educación secundaria y en algunos casos estos cursos van a estar reconocidos como parte del ingreso para dar una buena bienvenida a los nuevos ingresantes".

"La cuestión administrativa ya este año hemos tenido porque la pandemia comenzó en marzo y los chicos no habían llegado a completar la entrega de documentación y se ha hecho un circuito profesional para que se puedan registrar a los estudiantes con una colaboración por parte del Consejo que nos ha facilitado el listado para que por el momento dejarlos en suspenso pero dar por incluido que si finalizó el secundario", sostuvo.

Y agregó: "No obstante, la universidad no sabe cómo fue el trayecto educativo de la mayoría de los estudiantes pero apostamos a que sigan estudiando que es la clave en esta situación para que no pierdan la oportunidad independientemente si eligen la Unam o no, tienen disponibles estos cursos con herramientas que los van a acompañar en la vida universitaria".

"La ventaja que tenemos es que ya esta altura podemos prever que el inicio va a ser así y todavía tendremos que pensar cómo resolver las cuestiones de las prácticas que todavía quedaron pendientes de este año", concluyó.