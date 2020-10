Juan Grabois asumió “la derrota” y confirmó que desalojarán el campo de los Etchevehere

jueves 29 de octubre de 2020 | 19:11hs.

El dirigente social Juan Grabois se refirió este jueves a la decisión de la jueza María Carolina Castagno, que ordenó el desalojo de la estancia Casa Nueva ocupada por Dolores Etchevehere y miembros del llamado Proyecto Artigas. “Hemos sufrido una derrota”, afirmó en un video que compartió en las redes sociales. También informó que los usurpadores dejarán las tierras en disputa antes de las 19.

“Hemos sufrido una derrota que nos duele y nos entristece por Dolores; por los pequeños productores y ambientalistas que sueñan con un proyecto agroecológico; por la escuela agrotécnica a la que Dolores quiere restituir las tierras usurpadas por su familia; y por el pueblo pobre, que esperaba que por una vez la tortilla se de vuelta y que los poderosos vean el límite institucional a sus privilegios ilegítimos", comienza la carta que Grabois leyó durante 13 minutos en un video publicado por el Proyecto Artigas en Youtube.

A pesar del fallo de la Justicia, el referente social volvió a defender la ocupación de la estancia Casa Nueva el 15 de octubre último e insistió en que Dolores Etchevehere es la “legítima heredera” del predio, por lo que tiene el derecho de cederle al Proyecto Artigas "el 40% de su acervo hereditario”.

“Como todos saben, la semana pasada el juez (Raúl) Flores resolvió a favor de nuestra causa”, continuó Grabois en alusión al rechazo en primera instancia del desalojo del campo. Sin embargo, denunció que, a partir de ese momento, “comenzó a operar a todo trapo la maquinaria de ablandar jueces, políticos, e incluso sacerdotes y movimientos sociales”, fomentada por los medios de comunicación, los trolls y por “quienes impulsan políticas neoliberales y represivas bajo el poncho del gobierno popular”.

“En ese contexto, la jueza (Castagno) falló a su favor, ordenando la inmediata restitución del campo”, aseguró el dirigente de la CTEP.

A raíz de la resolución judicial, Grabois informó que el equipo jurídico que asesora a Dolores Etchevehere apeló el decisorio y se encuentra “a la espera de la resolución sobre la admisibilidad de la apelación”. Entretanto, comunicó que el Proyecto Artigas desalojará la estancia Casa Nueva.

“Hemos decidido retirarnos del establecimiento y continuar la batalla en los tribunales”, aseguró el referente social, y agregó: “Esta defensa técnica, parcialmente a mi cargo, le ha aconsejado a Dolores que adopte el mismo temperamento".

No obstante, sostuvo que la hermana de los Etchevehere no está dispuesta a dejar las tierras, ya que "no quiere dejarse humillar nuevamente” por su familia.

“La comprendemos y no la vamos a abandonar. Junto a ella permanecerá un pequeño grupo de mujeres, para resguardar sus derechos humanos ante cualquier acción policial o parapolicial que se lleve adelante”, detalló Grabois.

Más tarde, el líder de la CTEP hizo un llamado a “los pobres y sus organizaciones, a la juventud que lucha y a la militancia ambiental a no bajar nunca las banderas de soberanía política, independencia económica y justicia social".

“La Argentina carga con el peso de 120 años de hegemonía oligárquica. No vamos a salir de este pozo sin reformas estructurales. Por eso, seguimos levantando la bandera de Gervasio Artigas: patria grande y reforma agraria”, expresó.

Después, les envió un mensaje al presidente Alberto Fernández; al gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet; a su par bonaerense, Axel Kicillof; y a los poderes institucionales de la democracia: “Les pedimos: dejen de ceder ante el poder fáctico”.

Finalmente, cerró: “Nosotros vamos a acatar el fallo de la jueza. Nos retiramos hoy de Casa Nueva antes de las 19. Tristes, pero con la dignidad de estar dando una lucha noble, digna y justa. Le pedimos al gobierno provincial que garantice la seguridad de las personas que se retiren. La lucha sigue”.