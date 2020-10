El gobernador agradeció la media sanción a la propuesta de Misiones

jueves 29 de octubre de 2020 | 9:18hs.

A minutos de que la Cámara de Diputados de la Nación haya aprobado la propuesta de Misiones de incluir en el Presupuesto Nacinoal 2021 un artículo para que se creen áreas aduaneras especiales en provincias limítrofes, el gobernador Oscar Herrera Ahuad expresó su agradecimiento a través de la red social Twitter.

El mandatario misionero agradeció a las autoridades nacionales y a los referentes locales por la decisión de la Cámara Baja, que significa el primer paso en camino a la concreción de esta propuesta. Esto debido a que ahora el proyecto pasará al Senado de la Nación.

"Agradezco al Presidente Alberto Fernández @alferdez por su compromiso, al Presidente de la camara de Diputados de la Nación Sergio Massa @SergioMassa

al Presidente de la HCR de Misiones Ing Carlos Rovira y a los Diputados Nacionales Misioneros", expresó el mandatario.

Y argegó "la propuesta Misionerista del Art 124 llegó al Congreso Nacional para generar una plataforma de desarrollo de toda nuestra provincia. Nuestra visión superadora despojada de egoísmos pero con fuerte impronta federal traerá beneficios a toda la región".

Por último indicó que esto, de avanzar en el Senado y concretarse, "igualará asimetrías con otros países y podremos insertarnos competitivamente en el corazón económico del Mercosur".

La propuesta de Misiones

La propuesta misionera fue aprobada con 140 votos a favor y 60 en contra el artículo 124° le da al Poder Ejecutivo Nacional la posibilidad de crear zonas aduaneras en provincias limítrofes, lo que deja abierta la chance de que Misiones, o una parte de ella, sea declarada zona aduanera y que las actividades económicas puedan así acceder a beneficios impositivos.

La propuesta fue incluída por Misiones, luego de varios días de negociaciones, que habían comenzado con la intensión de que se declare a MIsiones como zona aduanera, para luego pasar a que todo el Nea se declare de esa manera, para finalmente, y tras varias horas de negociación paralela al tratamiento del Presupuesto, se determinara facultar al Poder Ejecutivo para que sea ese poder del Estado el que defina que zonas deben tener este beneficio.

Así, esto quedó reflejado en el artículo 124° de la Ley de Presupuesto que indica lo siguiente: Facúltese al Poder Ejecutivo nacional para que a través de los Ministerios de Economía y de Interior:

a) Pueda constituir Áreas Aduaneras Especiales -en los términos del Código Aduanero, ley 22.415- en zonas geográficas de distintas regiones donde se verifique el comercio bilateral con países limítrofes.

b) Autorice la extensión de las Zonas Francas habilitadas en regiones donde se verifique comercio bilateral con países limítrofes, en los términos de los artículos 37 y 39 de la ley 24.331, no resultando aplicables -a estos efectos- las limitaciones y condiciones previstas en el artículo 2° de dicha ley.

A los efectos de lo previsto en el artículo 9° de la ley 24.331, se considera operaciones de comercio al por menor a toda enajenación realizada a persona humana no instalada en la Zona Franca que adquiera mercaderías en cantidades sin fines comerciales o industriales. La Autoridad de Aplicación determinará, considerando cuestiones socioeconómicas y regionales de cada Zona Franca, las mercaderías que pueden ser objeto de esas operaciones sin dichos fines. Asimismo, tales operaciones de comercio al por menor requerirán de un procedimiento simplificado relativo al ingreso y egreso de la mercadería tanto a la Zona Franca como al Territorio Aduanero General y no les serán aplicables las prohibiciones de carácter económico, ni las intervenciones previas de terceros organismos que rigen para el Régimen General de Importación. A tal fin, resultan aplicables el régimen de “Tiendas Libres” previsto en la ley 22.056 y sus normas reglamentarias, correspondiendo un tributo del CINCUENTA POR CIENTO (50%) a los excedentes de la franquicia que establezca la autoridad de aplicación.

Asimismo, la importación al Territorio Aduanero General de la mercadería adquirida dentro de la Zona Franca se encuentra exenta del pago de tributos que los graven dentro de los valores de la franquicia que establezca la Autoridad de Aplicación. Para el caso de importación de vehículos automotores bajo este régimen, la misma podrá́ ser efectuada exclusivamente por titulares del grupo familiar conviviente que acrediten debidamente residencia definitiva en la Provincia respectiva, quienes podrán adquirir un vehículo automotor dentro de este régimen cada CINCO (5) años contados a partir de la fecha de su patentamiento. La exención referida podrá quedar únicamente limitada a los valores CIF máximos por unidad vehicular establecidos por la Autoridad de Aplicación.

Ahora, desde la semana que viene, el Senado comenzará a analizar el Presupeusto 2021 del Poder Ejecutivo Nacional, y allí definirá si finalmente esta propuesta se pone en vigencia, junto al Presupuesto, desde el 1 de enero del próximo año.