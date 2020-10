Tiene media sanción el presupuesto nacional y la posibilidad de que Misiones sea área aduanera

jueves 29 de octubre de 2020 | 7:34hs.

La Cámara de Diputados aprobó, y dio así media sanción, con 139 votos a favor, 15 en contra y 90 abstenciones de Juntos por el Cambio el proyecto de Presupuesto 2021, que tiene como ejes centrales el aumento de gastos de capital para realizar un plan de obras públicas y una fuerte reducción del pago de los intereses de la deuda a partir del éxito obtenido en el proceso de reestructuración. El proyecto ahora pasará al Senado, donde será tratado por ese espacio, para así ser convertido en ley y entrar en vigencia a partir del 1 de enero próximo.

Además, fue aprobado con 140 votos a favor y 60 en contra el artículo 124° le da al Poder Ejecutivo Nacional la posibilidad de crear zonas aduaneras en provincias limítrofes, lo que deja abierta la chance de que Misiones, o una parte de ella, sea declarada zona aduanera y que las actividades económicas puedan así acceder a beneficios impositivos.

La propuesta fue incluída por Misiones, luego de varios días de negociaciones, que habían comenzado con la intensión de que se declare a MIsiones como zona aduanera, para luego pasar a que todo el Nea se declare de esa manera, para finalmente, y tras varias horas de negociación paralela al tratamiento del Presupuesto, se determinara facultar al Poder Ejecutivo para que sea ese poder del Estado el que defina que zonas deben tener este beneficio.

Así, esto quedó reflejado en el artículo 124° de la Ley de Presupuesto que indica lo siguiente: Facúltese al Poder Ejecutivo nacional para que a través de los Ministerios de Economía y de Interior:

a) Pueda constituir Áreas Aduaneras Especiales -en los términos del Código Aduanero, ley 22.415- en zonas geográficas de distintas regiones donde se verifique el comercio bilateral con países limítrofes.

b) Autorice la extensión de las Zonas Francas habilitadas en regiones donde se verifique comercio bilateral con países limítrofes, en los términos de los artículos 37 y 39 de la ley 24.331, no resultando aplicables -a estos efectos- las limitaciones y condiciones previstas en el artículo 2° de dicha ley.

A los efectos de lo previsto en el artículo 9° de la ley 24.331, se considera operaciones de comercio al por menor a toda enajenación realizada a persona humana no instalada en la Zona Franca que adquiera mercaderías en cantidades sin fines comerciales o industriales. La Autoridad de Aplicación determinará, considerando cuestiones socioeconómicas y regionales de cada Zona Franca, las mercaderías que pueden ser objeto de esas operaciones sin dichos fines. Asimismo, tales operaciones de comercio al por menor requerirán de un procedimiento simplificado relativo al ingreso y egreso de la mercadería tanto a la Zona Franca como al Territorio Aduanero General y no les serán aplicables las prohibiciones de carácter económico, ni las intervenciones previas de terceros organismos que rigen para el Régimen General de Importación. A tal fin, resultan aplicables el régimen de “Tiendas Libres” previsto en la ley 22.056 y sus normas reglamentarias, correspondiendo un tributo del CINCUENTA POR CIENTO (50%) a los excedentes de la franquicia que establezca la autoridad de aplicación.

Asimismo, la importación al Territorio Aduanero General de la mercadería adquirida dentro de la Zona Franca se encuentra exenta del pago de tributos que los graven dentro de los valores de la franquicia que establezca la Autoridad de Aplicación. Para el caso de importación de vehículos automotores bajo este régimen, la misma podrá́ ser efectuada exclusivamente por titulares del grupo familiar conviviente que acrediten debidamente residencia definitiva en la Provincia respectiva, quienes podrán adquirir un vehículo automotor dentro de este régimen cada CINCO (5) años contados a partir de la fecha de su patentamiento. La exención referida podrá quedar únicamente limitada a los valores CIF máximos por unidad vehicular establecidos por la Autoridad de Aplicación.

Más obras para Misiones

También en la Cámara baja, por gestiones realizadas desde la provincia a través del gobernador, Oscar Herrera Ahuad, el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Rovira y los diputados nacionales de la tierra colorada, se elevó y consiguió incorporar varios pedidos que quedaron incluidos en el Cálculo de Recursos y Gastos de la Nación para 2021.

De esta manera, se incluyó en el Presupuesto nacional un paquete de obras para Misiones, por más de 10 mil millones de pesos, para concretar en la mayoría de los municipios durante 2021. A ello se suman obras de infraestructura vial, principalmente rutas, redes de agua potable, obras de infraestructura eléctrica, redes y tendidos, tres plantas fotovoltaicas y viviendas, entre otras, se detalló.

Con el voto de todos los misioneros

Todos los diputados nacionales por Misiones acompañaron con su voto la incorporación de este punto al presupeusto nacional, que según consideran permitiría, luego de que el Poder Ejecutivo Nacional ponga en marcha las zonas aduaneras, que la tierra colorada, o las zonas de ella que se definan, sean competitivas frente los países limítrofes.

Así, Ricardo Wellbach, Flavia Morales, Diego Sartori, Héctor Cacho Bárbaro, Cristina Brítez, Luis Pastori y Alfredo Schiavoni acompañaron la propuesta para traería benficios a la provincia, estos últimos dos más allá de haberse abstenido en la votación en general del presupuesto.

Los diputados del bloque del oficialismo provincial destacaron el cumplimiento de las promesas realizadas en su reciente visita a Misiones por Alberto Fernández durante el encuentro que mantuvo con Herrera Ahuad y Rovira. Se resaltó que lo logrado para la provincia es producto de "la seriedad política y el respeto con que se encararon estos pedidos", además de reconocerse el interés demostrado por el diputado nacional Sergio Massa, como presidente de la Cámara baja.

Otro de los misioneros que se expresó al respecto fue el gobernador Oscar Herrera Ahuad que, pasadas las 8.40, tras aprobarse el artículo en cuestión, expresó su agradecimiento a través de su cuenta en la red social Twitter.

Agradezco al Presidente Alberto Fernández @alferdez por su compromiso, al Presidente de la camara de Diputados de la Nación Sergio Massa @SergioMassa al Presidente de la HCR de Misiones Ing Carlos Rovira y a los Diputados Nacionales Misioneros. — Oscar Herrera Ahuad (@herrerayflia) October 29, 2020

Los puntos salientes del Presupuesto

El proyecto de Presupuesto 2021 que recibió media sanción de la Cámara de Diputados de la Nación, contempla un crecimiento del PBI de 5%, una inflación del 29% anual, un gasto global de 8 billones de pesos, y un déficit equivalente al 4,5% del PBI.

Los puntos salientes del dictamen que debate en una sesión especial del plenario del cuerpo legislativo son los siguientes:

- Gasto total de 8,3 billones de pesos, de los cuales 7,5 billones corresponden a gastos corrientes.

- El déficit estimado para 2021 es del 4,5% del Producto Bruto Interno

- Un crecimiento de la economía del 5% del PBI

- El pago de intereses se reducirá del 3,5 al 1,5% del PBI.

- El gasto de capital previsto será del 2,2% del PBI, con lo cual se duplicó con respecto al presupuesto 2019.

- Una inflación promedio de 29 por ciento.

- Un dólar promedio a diciembre de 2021 de 102 pesos.

- Contempla destinar más de $ 5 billones a gastos sociales, con un incremento del orden del 60% respecto al período previo.

- Estima que las exportaciones crecerán un 10,2% y un incremento de las importaciones de 20,4%, con un saldo de balanza comercial superavitaria de alrededor de US$ 15.087 millones.

- El consumo privado aumentará un 5,5% y el consumo público 2%.

-.El gasto para políticas de género será del 15% del PBI.

- Los subsidios para el transporte de pasajeros del interior serán de 20.500 millones de pesos y para la región metropolitana de 65.000 millones de pesos.

- Dispone un incremento en la alícuota del impuesto a las apuestas o juegos de azar efectuados a través de cualquier plataforma digital, que será del 5%.

- En tanto, la alícuota pasará a ser del 15% si interviene una persona con residencia en el exterior.

- Se destinarán 12.540 millones de pesos a la Rioja en concepto de compensación de coparticipación, de los cuales 460 millones se destinarán a los municipios.

- Se establece una contribución obligatoria del tres por mil (3) de las primas de seguros excepto las del ramo vida, a cargo de las aseguradoras, que será destinado al Fondo Nacional del Manejo del Fuego.

- El Fondo del Tabaco será transferido a las provincias productoras de tabaco en forma mensual. El Banco de la Nación Argentina no percibirá retribución de ninguna especie por los servicios que preste conforme al presente.

- Se asignarán al Fondo Fiduciario para la Promoción de la Economía del Conocimiento, FONPEC 230 millones de pesos y un cupo fiscal de 24.000 millones de pesos.

- El Estado Nacional acordará el pago a las provincias de Santa Fe y de La Pampa de los fallos de la Corte Suprema por deuda de coparticipación.

- Se destinarán 700 millones a la Subsecretaria de Fortalecimiento Productivo y Sustentable para Pequeños y Medianos Productores Agroalimentarios.

-Se derivarán 823 millones a las becas deportivas convencionales y paralímpicas que percibirán los y las atletas de representación nacional entre los meses de enero 2021 y agosto 2021.

- El 80% del Fondo Especial del Tabaco (FET) será transferido de forma automática a las provincias tabacaleras, sin la necesidad de pasar por las arcas nacionales, como sucedía hasta este momento.

El resumen del miembro informante

El diputado del Frente de Todos, Carlos Heller, aseguró al presentar el proyecto que se trata de "proyecciones moderadas serias y cumplibles " para "ir consolidando un modelo para tranquilizar la economía" tras la crisis que ya enfrentaba el país y que se agravo con la pandemia de coronavirus.

Al exponer como miembro informante en la sesión especial donde se le dio media sanción a la ley de gastos y recursos para el próximo año, el presidente de la comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados dijo existe "incertidumbre de cuánto durará la pandemia y por eso las proyecciones que se hicieron son moderadas, serias y cumplibles" y que "son compatibles con una economía que se recupera gradualmente del impacto generado por la pandemia”.

En el Presupuesto 2021, se busca que puedan "combinar un proceso de aumento de la economía" y la atención de los sectores más vulnerables" para tener "una sociedad más justa y equilibrada donde el crecimiento y la distribución de los beneficios de ese crecimiento vayan de la mano”, sostuvo.

Heller reconoció que es probable que "no estén satisfechas todas las expectativas, pero se hizo en un escenario de enorme demanda y de caída de los ingresos fiscales"

Además, resaltó que el proyecto de Presupuesto 2021 "incluye la irrupción de la pandemia que está provocando una crisis a escala global parecido a la crisis del 30" y señaló que en este contexto la iniciativa "es un ancla en un esquema macroeconómico de transición"

Heller detalló que los "objetivos centrales son consolidar la protección social de los sectores más vulnerables de la sociedad; impulsar una recuperación económica robusta en el marco de la emergencia sanitaria, económica y social; y comenzar a construir un camino de desarrollo sustentable sobre la base de una estructura productiva que asegure una generación sostenida de empleo y contribuya al bienestar social de los habitantes”.

El diputado subrayó que este presupuesto "tiene "seis pilares: la reactivación productiva; la generación de empleo; el apuntalamiento de las capacidades de innovación; el fortalecimiento de la educación y la salud; y políticas de género y diversidad”.

En ese marco, mencionó el aumento de gastos de capital para el plan de infraestructura y la necesidad de apuntalar "el desarrollo financiero para apoyar a nuestros empresas y al entramado pymes".