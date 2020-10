Un hecho que dividió a un pueblo y una causa judicial que avanza

jueves 29 de octubre de 2020 | 5:00hs.

El último martes en Jardín América se llevó a cabo una movilización en favor de dos jóvenes acusados de abuso sexual. El clima se vuelve cada vez más tenso y muchos de quienes reclaman por la inocencia de los implicados eligieron una postura ofensiva contra la denunciante, que tiene 19 años: la acusan de mentirosa, de armar un circo o una farsa.

Eso entre los señalamientos más leves. Como se sabe, los niveles de violencia se multiplican en las redes sociales, donde algunos se sienten impunes. Como ya se dijo, un derecho incuestionable es que nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario, pero también hay una máxima que debería trascender la sororidad: hay que tomar con máxima seriedad una denuncia por abuso sexual, creer y apoyar a la víctima.

En este sentido, ayer hubo una contramanifestación en Posadas, donde los presentes -que se reunieron en la plaza 9 de Julio a dos meses de la muerte de Cristina Vázquez- se expresaron con carteles: “Jardín América, basta de encubrir violadores” y el hashtag #YoSíTeCreo.

El hecho habría ocurrido en horas de la mañana del domingo 6 de septiembre, luego de que los dos jóvenes llevaran a la chica a su departamento. Horas más tarde se levantó desnuda, con moretones y dolores en diferentes partes del cuerpo y al consultarles a las amigas pudo reconstruir cómo había llegado allí.

Los sospechosos son Gianluca G. (20), hijo de un ex intendente de General Urquiza, y Hernán M., hijo de una de las integrantes del famoso clan con investigaciones y condenas federales por contrabando de cigarrillo y lavado de dinero.

El primero se encuentra detenido y el otro en condición de prófugo con un pedido de captura internacional dispuesto por el juez Roberto Sena, titular del Juzgado de Instrucción Dos de la localidad, que lleva el caso.

Los investigadores creen, según pudo establecer este medio con fuentes confiables, que se encuentra recluido en Paraguay. Es que se determinó mediante las antenas que la telefonía que su celular se activó en Colonia Oasis, un lugar donde el tránsito transfronterizo ilegal es constante.

Más allá de donde esté, el tiempo que permaneció hasta ahora en las sombras es un indicador de que su poderío económico. Fue declarado en rebeldía.

Esta situación es uno de los motivos por el cual aún el hijo del ex alcalde está detrás de las rejas. La Justicia considera que ambos en libertad podrían unirse para entorpecer la investigación. Además, la medida busca proteger a la denunciante, debido que hasta antes de la presentación todos pertenecían a su mismo grupo, por lo que se conocen.

“Nosotros hemos participado de todas las testimoniales, hemos visto todas las periciales y hemos visto todas las pruebas que están en el expediente. Ninguna de ellas conduce a decir que Hernán o Lucas sean culpables de algún hecho. Tengo la certeza que son totalmente inocentes y que es infundada la denuncia”, dijo el abogado de ambos, Mauricio Hadad, frente a los manifestantes al salir del Juzgado.

Asiste a la víctima es el estudio Zapana-Tilli de Posadas, conformado como querellante. Los abogados hicieron hincapié en que la joven no recuerda lo que ocurrió y marcaron que se levantó con lesiones diferentes lesiones en el cuerpo. Además resaltaron que por su estado, la joven no estaba en condiciones de consentir tener relaciones sexuales y que antes de llegar a su casa les pidió a los acusados que la lleven a lo de su novio, aunque éste no atendió los mensajes y llamados.

También lanzaron una grave acusación. Dijeron que alguien cercano a la familia de uno de los sospechosos se comunicó para ofrecerle dinero a cambio que “levante el pie del acelerador”.

Estado de causa

Sobre la investigación, fuentes judiciales indicaron que está bastante avanzada. Hasta ahora se tomaron varias testimoniales propuestos por la defensa y la querella. Se espera por ahora el análisis de los teléfonos celulares incautados en la causa, una prueba que podría ser clave.

Además de las lesiones, el examen toxicológico detectó la presencia de estupefacientes en el organismo de la denunciante y se deberá determinar si fueron suficientes para que quede inconsciente. Un detalle surge aquí: al momento de su detención, el acusado no fue analizado.

También resta por hacerle un psicológico a la víctima. Los exámenes médicos confirmaron que tenía laceraciones, que no son graves, pero podrían establecer que la víctima buscó defenderse.

Sobre los momentos previos al presunto abuso, la denunciante había estaba bebiendo en un bar hasta que el lugar cerró a las 3 de la mañana debido a las restricciones impuestas en Misiones. Fue entonces que los dos implicados la fueron a buscar a ella y una amiga para ir a un “after” a la casa de uno de ellos.

Las dos empezaron a sentirse mal y su acompañante se fue a su casa antes que la denunciante. Fue cerca de las 5.30 cuando los jóvenes se ofrecieron a llevarla -antes pasaron por la casa de su novio- y en el camino empezó a sentirse mal, asegurando incluso que perdió el conocimiento.

Luego lo detallado: se despertó desnuda y lastimada. Tras la denuncia, en la reconstrucción del hecho fue clave el aporte de dos amigas de la joven.

Una de ellas indicó que aproximadamente a las 7.30 de la mañana su amiga la llamó por teléfono y confirmó que la notó desorientada y que “hablaba muy mal”. También señaló que durante ese llamado la chica le contó que estaba en compañía de los dos denunciados. También que hubo un corte brusco de la comunicación.

La otra amiga, en tanto, desarrolló que entre la mañana y el mediodía recibió un llamado de parte del muchacho que aún está prófugo y que éste le contó que los tres habían tenido relaciones sexuales.