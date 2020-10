Afirman que el ex juez Turraca Schou integraba una red de abuso de menores en Ituzaingó

miércoles 28 de octubre de 2020 | 15:26hs.

Mañana es el turno de la licenciada María Valoy Juárez, directora de la ONG “Centro de Ayuda a las Familias” de la Iglesia Filadelfia de la localidad de Ituzaingó, Corrientes, de declarar como testigo en la causa por abuso sexual y corrupción de menores que tiene en el banquillo de los acusados al ex juez correntino en lo Civil, Comercial, Laboral, Menores y Familia, Walter Turraca Schou.

El centro que lidera Valoy (que también es pastora en esa iglesia) fue clave para desentrañar el caso, puesto que personalmente tomó contacto con las víctimas a instancias de sus madres que buscaban ayuda y posteriormente hizo la denuncia que disparó la investigación.

"Empezamos a trabajar con mi esposo en la iglesia Filadelfia de Ituzaingó en el año 2011. A partir de la labor social de la iglesia, empezamos a tomar contacto con muchas madres que se acercaban a pedir ayuda por problemas con sus hijos jóvenes. Son chicos con problemas con la ley, o de conducta que, cuando empezamos a ahondar el trabajo de conserjería y acompañamiento a las familias, nos acercamos a ellos y salieron a la luz todos los abusos que habían sufrido hace varios años atrás. Nosotros tomamos conocimiento entre 2011 y 2012, pero los hechos habían ocurrido hace 8 años atrás, cuando los chicos eran muy pequeños, algunos tenían 10, 11, 12, 13 años", relató la líder religiosa.

En esa línea añadió que "sabemos que la justicia tiene sus tecnicismos, porque hubo muchos otros chicos que confesaron, pero por diferentes cuestiones técnicas de la justicia (o no entraban en la fecha, o no coincidían algunas cosas, etc) quedaron afuera. Pero nosotros, obviamente, sabemos que hay decenas de chicos que fueron abusados por este hombre durante años".

Extorsiones

La denunciante aseguró que el ex juez buscaba las características de estos chicos, los estudiaba, "buscaba vulnerables en situación económica, sin padre, sin figura paterna en su hogar, los estudiaba. Él sabía perfectamente que eran chicos que venían con algunos problemas de robos, de cosas así, y los extorsionaba diciéndoles 'si vos no venís conmigo yo te pongo la causa, vas a ir preso, vas a ir a un reformatorio'. Hubo muchas amenazas, incluso una mamá de los chicos llamaba a la policía porque este hombre los abusaba en cualquier lugar, en cualquier hora del día, en su propio vehículo. Sabía perfectamente la vulnerabilidad de ellos y empezaba a darles plata, a comprarle cosas. Hizo cosas muy terribles de extorsión total".

En este sentido, expresó que “cuando tomamos conocimiento de este caso estábamos entre la espada y la pared porque sabíamos que había policías que sabían del tema y años no se había hecho nada. Había complicidad, él (por el acusado) mandaba a la misma policía a que amenace a las madres, que lo dejen de molestar, porque le iban a quitar a los hijos".

"Obviamente para que ocurran este tipo de cosas tiene que haber un aparato de personas que mantengan esto, es obvio, son muchas cosas más difíciles de comprobar, pero lamentablemente ocurrió. Hay otros hombres que son actores dentro del pueblo, que abusaban de los chicos, entre esos hay un ex cura, que ya falleció, cura principal de la parroquia de acá, que también se pasaban los niños. Vemos todo un tejido social perverso para que esto suceda", lamentó.

Años de abusos

En cuanto al tiempo en el que el ex magistrado cometió los abusos en la localidad balnearia, la pastora indicó que “este hombre fue juez de menores durante 14 años. Conocía todos los expedientes (de los chicos que abusaba) dónde vivían, cuáles eran sus problemas, tenía todo el acceso a la información. Él andaba con su auto atrás de ellos. Hay casos que no llegaron a comprobarse, pero hay chicos que salían de la escuela y él los empezaba a perseguir, a ofrecerle cosas, 'te doy celular, te doy zapatillas, te doy, te doy', todo lo que hace un abusador sexual. Yo soy licenciada en familia y llevo años trabajando especialmente lo que es abuso sexual, y todo lo que hace el abusador es conquistar a la víctima y ver el punto de vulnerabilidad".

"Siempre estuvimos buscando la vía de denunciar, y pasaron años hasta que por un contacto conocido de acá, de Ituzaingó, se enteraron que había personas del Tribunal Superior que habían venido a hacer una inspección al juzgado de Ituzaingó en lo administrativo, ya que el ex juez tenía también denuncias administrativas. Tomo contacto con una de esas personas y pido ayuda para denunciar, porque acá yo no sabía dónde ir por la investidura de esta persona (por Turraca Schou). Ellos hablaron con sus superiores y tuvieron la autorización de hacer las denuncias directamente en instancia superior de todas las víctimas que yo tenía contacto en ese momento. Eran cuatro o cinco chicos", recordó Valoy.

A partir de ahí, todos los que acompañaban a las víctimas comenzaron a recibir amenazas de todo tipo, dijo.

"Nos buscaban, nos dejaban abajo de la puerta de la radio de la ONG, por Facebook también, por las redes sociales, que no nos metamos con este hombre, que a este pobre hombre le estábamos destruyendo la vida, su familia, un montón de cosas terribles. Y nosotros decidimos seguir”, contó.

La religiosa agregó que en toda la primera etapa investigativa no tuvieron abogados "porque no confiábamos en nadie, sinceramente. Porque uno no sabe quién está involucrado. Hasta que después, una vez que las denuncias estaban presentadas, a este hombre lo apartaron del cargo, en el 2016 fue el juicio político. En esa oportunidad las víctimas, acompañadas por mi esposo, testificaron sus relatos y fue contundente, se logró una destitución de por vida".

Del 2016 hasta ahora fueron cuatro largos años. "Es como que se dilató un poco, en esa época conseguimos un abogado de confianza, Eduardo Etchegaray de Santo Tomé, lo que también nos impedía muchas cosas por la distancia. Pero se hicieron las presentaciones, y este hombre apeló cuando salió el procesamiento. Él apeló todas las veces que pudo antes de llegar al juicio y eso implicaba un atraso en todo esto".

Vivir con miedo

Respecto a si sintió miedo en algún momento, la religiosa dijo: "Uno siempre tiene esa desconfianza, entrás en la disyuntiva de pensar 'me juego todo', porque Ituzaingó es un pueblo chico, la gente sabe dónde estás, dónde vivís, qué haces, y obviamente se arman partidismos sociales, por así decirlo".

"Esto tiene que ser algo histórico para la ciudad, para la comunidad. Salir del 'yo no me meto'. Un día puede ser tu hijo", señaló.

Fuentes fidedignas aseguran que el ex juez devenido en acusado tuvo familia hace mucho tiempo, esposa e hijos, pero durante los años en que habría cometido los abusos ya estaría solo.

Turraca Schou gozó de impunidad todo el tiempo, porque nunca estuvo detenido, estuvo todo el tiempo en libertad hasta el comienzo del juicio.

Mucha gente, muchas víctimas, se fueron del pueblo por miedo, ya que el ex juez conoce la casa de todos. "Exigimos que quede detenido el mismo día que finaliza el juicio. Pedimos la máxima pena", expresó María Valoy.

Por Mercedes Berón, Corresponsalía de Santo Tomé.