Reactivación del Turismo: el Ahora Vacaciones tendrá un cupo de 1500 paquetes

miércoles 28 de octubre de 2020 | 12:30hs.

En la mañana de este miércoles, el gobernador de la provincia de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, dio a conocer sobre la puesta en marcha de un programa de fortalecimiento del sector turístico, para el que se invertirán 65 millones de pesos en distintos programas que buscan incentivar el turismo interno.

Es así que se lanzaron por un lado el programa Precompra Iguazú que incluirá la compra de alojamiento, gastronomía y actividades en atractivos turísticos. Tendrá vigencia desde el 1 de diciembre al 30 de junio de 2021. El Precompra Posadas incluirá beneficios para compras de servicios de alojamiento en la capital provincial desde el 1 de diciembre hasta el 30 junio de 2021.

Y por último, el Ahora Vacaciones que será el de mayor masividad y que incluye la posibilidad de compra de paquetes turísticos con agencias de viajes misioneras. Tendrá precios bonificados al 50% para misioneros que decidan viajar por Misiones. Esto, a diferencia de lo que sucede con los otros programas Ahora es sin importar el medio de pago.

El ministro de Turismo de la provincia de Misiones, José María Arrúa, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva y dijo: "es un programa enfocado en el misionero puntualmente, segmentado al turismo interno que tiene como objeto generar una liquidez rápida para las agencias de turismo, apostar a la reconversión de estas y el beneficio es el reintegro del 50 por ciento hasta 10 mil pesos".

"El Estado Provincial pagará el otro 50 por ciento a las agencias, esto es una herramienta más de acompañamiento y gesto del trabajo de la provincia que se suma a los aportes no reintegrables que vamos a hacer a trabajadores independientes del sector turístico principalmente a Puerto Iguazú y se suma a los aportes no reintegrables a las empresas de turismo y reuniones segmentadas referidas a empresas de eventos que también por esta situación han parado y hasta ahora no han tenido una reactivación", aclaró.

Además puntualizó se sumaron a los dos programas de precompras con aportes de distintos montos, "donde el Estado va a salir a comprar los servicios turísticos y se revenderán en las agencias mayoristas con la idea que sea un fondo ciclico".

"Las empresas se comenzarán a adherir desde ahora hasta diciembre con la idea que la gente comience a viajar en diciembre hasta marzo con un monto que tiene un fondeo armado y que cuando termina el stock se termina. Más allá del beneficio nosotros como turismo buscamos la reconversión de muchas agencias con 1500 paquetes, los cuales vamos a estar distribuyendo en las 84 agencias que hay en la provincia", manifestó.