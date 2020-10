Posadas: paciente con Covid-19 dio a luz en el hospital Materno Neonatal

miércoles 28 de octubre de 2020 | 11:09hs.

En la jornada de ayer, martes, se dio a conocer sobre el primer caso positivo de la localidad de El Soberbio. Se trata de una mujer de 36 años que fue hisopada en el hospital Materno Neonatal de la ciudad de Posadas ya que tenía una cesárea programada.

Finalmente dio a luz a una beba de 3,100 kilogramos convirtiéndose en la primera en Misiones en nacer de una paciente con Coronavirus.

David Halac, gerente asistencial del hospital Materno Neonatal, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva y comentó cómo se encuentran de estado de salud ambas pacientes.

"Ambas están en buen estado de salud y la madre asintomática a quien se le practicó el test por protocolo y dio positivo. Se tomaron todas las medidas de rigor y ayer al mediodía se hizo la cesárea con todos los protocolos, anduvo bien en todo momento", precisó el doctor.

Además comentó que ella se presentó en el nosocomio por una cesárea que tenía programada, "ingresa y como vino desde el interior de zona de riesgo por tener frontera con Brasil, se tomó la decisión de hisopar y se esperó con la paciente en aislamiento".

"Esta decisión de realizar la prueba pasó porque el hospital tiene un Comité de Crisis que las va tomando y se dio esto para hisopar a los pacientes que vienen desde el interior, no a todos, siempre que las condiciones clínicas lo permitan", destacó

A continuación alertó que básicamente si la paciente está asintomática puede hacer el seguimiento postoperatorio en el hospital de su región o en su domicilio, "entre hoy y mañana ya estará en condiciones de irse de alta y mientras menos esté en contacto con otras personas mucho mejor pero primero tenemos que estar seguros que está todo bien en cuanto a la cesárea, no por el Covid porque se encuentra bien en ese sentido".

Evitar exposiciones

Halac enfatizó que las personas deben tomar conciencia y seguir el consejo de no realizar reuniones, "hay que evitar eso porque por ahí viene la mano hay que cumplir con todas las normativas, tenemos en Misiones libertades que no tienen en otros lugares, la gente debe tomar conciencia. Además quiero llevar tranquilidad a las embarazadas que no hemos tenido casos graves, que se aíslen, deben evitar la exposición y todos debemos tomar conciencia".