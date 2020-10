Día de sentencia en el debate oral contra Ovando, Laurindo y Ferreira

miércoles 28 de octubre de 2020 | 7:37hs.

La expectativa se concentra hoy en el Tribunal Penal Uno de Eldorado, donde esta mañana se conocerá la sentencia del juicio contra María Ovando (44), Marcos Laurindo (24) y Lucas Ferreira (24), acusados de hechos de abuso sexual cometidos en perjuicio de una hija y una nieta de la mujer.

A esta instancia decisiva se llegó después de seis jornadas de intenso debate oral y luego de una ronda de alegatos con marcadas disidencias entre la fiscalía y las defensas de los imputados.

El inicio de la audiencia de hoy está pautado para las 8.30 y, en primer término, se le dará a los imputados la oportunidad de brindar sus últimas palabras.

Luego, por secretaría se procederá a la lectura del fallo del tribunal presidido por la magistrada Lyda Gallardo e integrado por María Teresa Ramos y Eduardo Jourdan (subrogante).

Fuera del edificio judicial, las actividades comenzarán un poco más temprano, dado que a las 8 está previsto realizarse una movilización por parte de militantes de organizaciones sociales y de derechos humanos que apoyan a los acusados y denuncian que la causa está armada. La misma intervención, a su vez, se replicará en Posadas y Puerto Iguazú.

Alegatos y pedidos

Tal como viene informando El Territorio, en la ronda de alegatos desarrollada la semana pasada las partes expusieron conclusiones con marcadas disidencias en cuanto a la valoración de las pruebas y ello devino en pedidos totalmente contrapuestos.

Por un lado, el representante del Ministerio Público Fiscal, Federico Rodríguez, mantuvo la hipótesis acusatoria y concluyó su exposición de casi cuatro horas con un duro pedido de penas de prisión efectiva para los tres imputados que tiene esta causa iniciada en 2015.

En detalle, el pedido consistió en 22 años de prisión y detención inmediata para Ovando como cómplice primaria de abusos múltiples, dos casos gravemente ultrajante, y partícipe o facilitadora de corrupción de menores, mientras que para Laurindo y Ferreira solicitó penas de 18 y 15 años de cárcel, respectivamente, al considerarlos coautores de los mismos delitos.

Para el fiscal, los hechos investigados ocurrieron entre agosto de 2013 y marzo de 2015, mientras las niñas víctimas se encontraban bajo la guarda de Ovando, y considera que las pruebas recolectadas en el caso corroboran lo sucedido, haciendo especial preponderancia en los testimonios vertidos en Cámara Gesell por las menores.

“Está probado que los abusos comenzaron en agosto de 2013. Es la prueba la que está diciendo esto, no yo. Son las tres Cámaras Gesell, los certificados médicos y los peritos que opinan en la causa. Es la prueba la que indica la existencia del suceso”, señaló Rodríguez ante los medios el últimos jueves al culminar la ronda de alegatos.

Por otro lado, las defensas, encabezadas por los letrados Eduardo Paredes, Roxana Rivas y José Luis Fuentes por Ovando, y por el defensor oficial Rodrigo Torres Muruat por Laurindo y Ferreira, sostuvieron todo lo contrario y ante ello pidieron la absolución de los tres implicados.

En primer lugar, las defensas sostienen que los hechos endilgados en la acusación no fueron bien especificados, principalmente en cuestiones elementales de cómo y cuándo ocurrieron, por lo cual desde el comienzo del debate insisten en que el proceso debió haber sido anulado.

Luego, apuntan fallas metodológicas en la realización de las Cámaras Gesell e incluso consideran que existen claros indicios que los testimonios vertidos por las víctimas podrían haber sido inducidos por la denunciante y guardadora de ellas.

“En el caso de María se observa un deficiente trabajo en materia de la prueba. A esto se le suman los sesgos de la agencia judicial de no establecer los tiempos y con claridad si existen o no lesiones compatibles con abusos, al tomar las declaraciones de las niñas sin ningún método (...) El fiscal confunde todos los planos, no comprende las pericias, no comprende el caso. Además de eso tiene una posición contra María hasta ideológica, evidente”, señaló Paredes al Equipo Misionero de Derechos Humanos, Justicia y Género.

A esto se le suma que, también desde el comienzo del caso, las defensas critican que la Justicia nunca avanzó en hipótesis alternativas y solamente se centró en Ovando, en lo que ellos consideran un sesgo y una persecución hacia ella.

Esta arista se profundizó aún más en medio del debate, cuando la propia denunciante declaró y contó que días después de realizar la denuncia contra Ovando también denunció a un yerno suyo a quien encontró abusando de una de las niñas.

A partir de ello, las defensas solictaron informes para avanzar sobre esa cuestión y de esa forma comprobaron que esa denuncia contra el yerno de la denunciante avanzó a tal punto que incluso tiene una sentencia dictada en su contra.

En este punto las defensas cuestionan que los expedientes nunca fueron conectados o vinculados, a pesar de tener a la misma denunciante y a las mismas víctimas.

Sobre este abanico de fundamentos expuestos por las partes debe decidir el tribunal y hoy será el día en que se conocerá la sentencia.