La selva misionera en una propuesta didáctica

miércoles 28 de octubre de 2020 | 1:20hs.

Sebastián Costa es veterinario oriundo de Bahía Blanca y desde el 2009 es uno de los colaboradores ad honoren del Proyecto Yaguareté, con el que se desempeña en las capturas de yaguaretés, pumas y otros carnívoros autóctonos de la región para obtener muestras biológicas y evaluar la salud de los individuos.

Es así como, rodeado de tanta fauna local, decidió emprender un proyecto que busca imponer un cambio en la Tierra Colorada y todo el país: que los ciudadanos conozcan y reconozcan a las especies nativas de la región a través del juego.

Un día, cansado de ver que en las jugueterías de la zona sólo podía conseguir juegos didácticos para sus hijos con animales de otros lugares, se decidió por emprender una propuesta de Juegos Nativos. Y la cuarentenea le propició el tiempo necesario para poder poner en práctica sus ideas.

Así nació Chim Pum Juegos Nativos, rompecabezas y memo test que tienen un solo objetivo: dar a conocer los animales de la selva Misionera y enseñar a los niños en qué lugares del país se los puede encontrar.

“Las jirafas, elefantes, osos pandas e hipopótamos son muy lindos, pero no nos representan”, detalló Sebastián Costa en diálogo con El Territorio. “La idea de este proyecto es que puedan conocer lo nuestro y cuando vean un lagarto overo, no digan ‘mirá, un cocodrilo’ o como ya ocurrió decir yaguareté a un yacaré; sino que sepan de qué animal se trata, que los reconozcan” agregó Costa.

De esa manera, tapires, aguarás popé, yaguaretés, carayás rtojo, yaguarundís, gatos andinos y urracas comunes, entre otras tantas especies, se volvieron parte del juego.

El proyecto tiene varios años de gestación pero el veterinario no contaba con el tiempo suficiente para dedicarse a ponerlo en práctica. Sin embargo, con la llegada del confinamiento, empezó a darle forma a su gran idea.

“La propuesta inicial era trabajar con caricaturas de los animales, pero no logré coordinar con profesionales del dibujo. Entonces, aprovechando el tiempo libre comencé a revisar los libros de fauna que tengo, seleccione imágenes y me contacte con los autores y editoriales, les conté del proyecto y solicité autorización para usar sus imágenes. Todos me me las cedieron sin costo ya que les encantó la idea” recalcó Costa.

“Estoy muy agradecido con los ilustradores Luis Nuñez, quien es el autor de las imágenes de los felinos, Gerardo Teo (oriundo de Iguazú) y Aldo Chiappe, quienes apoyaron el proyecto y la idea. Los juegos tienen los nombres de los libros y de los ilustradores para que todos sepan de dónde vienen las imágenes” recalcó Costa y agregó “respecto a los memo test, yo me encargué de armar la breve descripción de los animales, buscando justamente dar a conocer detalles de las variedades de especies de la selva misionera, para que tanto los niños como los adultos sepan qué animales alberga la selva y que también se pueden encontrar en otros puntos del país”.

Chim Pum Juegos Nativos están a la venta en algunas librerías de Iguazú y se pueden solicitar por Instagram o telefónicamente al 3757-544320. Asimismo, realizan envíos a todo el país.

Actualmente Costa cuenta con 30 ilustraciones distintas. En los próximos días ampliará la variedad de animales y juegos incluyendo 10 nuevas especies de aves al repertorio.

Los rompecabezas se componen por 8 o 16 piezas de madera. Entanto, cada memotest cuenta con 20 piezas de madera.

Sobre Sebastián Costa

El veterinario es colaborador del Proyecto Yaguareté, una organización que busca asegurar la conservación de una población viable y a largo plazo del jaguar y las especies con las que él convive en la selva paranaense y chaco argentino.

Asimismo, es coordinador de Ciencia Colectiva, un proyecto abocado a la ciencia ciudadana. Por otra parte, participa también en la logística y monitoreo de individuos con cámaras trampa. Trabaja como Técnico Asociado (CPA) en el Instituto de Biología Subtropical -Conicet- Unam y es miembro de la Asociación Civil Centro de Investigaciones del Bosque Atlántico (Ceiba).