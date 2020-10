Prevén suba en el consumo de energía domiciliaria y cortes durante el verano

miércoles 28 de octubre de 2020 | 5:02hs.

La época estival se acerca y el calor misionero ya empieza a sentirse. Tratar de paliar las altas temperaturas es un desafío y conlleva indefectiblemente a que se incremente el consumo de energía eléctrica, debido al uso masivo de aires acondicionados y ventiladores.

A esto se suma la situación de pandemia que persiste y pone en jaque las vacaciones con viajes al exterior o a otras provincias, por lo que muchas familias misioneras invirtieron en nuevos sistemas de aire, ventilación, y la instalación de piletas, lo que también aumenta el consumo, puesto que los equipos, como filtros por ejemplo, funcionan con energía.

Este combo vaticina un fin y comienzo de año complejos en cuanto al suministro en toda la provincia, y preocupa de sobremanera a las cooperativas y vecinos, que ya en los días calurosos de septiembre y octubre sufrieron serios inconvenientes, con reiterados cortes.

Desde Energía de Misiones, el presidente Guillermo Aicheler indicó a El Territorio que se está previendo la situación, aunque por el momento no hay un impacto tan grande debido a que muchas empresas no están trabajando al 100%; no obstante, aclaró que a medida que se vaya normalizando se tendrá que ir tomando más recaudos para no colapsar el servicio.

“Hoy hay mucha gente que no está trabajando, los hoteleros por ejemplo, que recién están empezando. Pero se va a ir normalizando. Por eso recomendamos el uso criterioso de la energía absolutamente a todos”, manifestó.

Cortes y preocupación

Desde la Federación de Cooperativas Eléctricas de Misiones (Fecem) señalaron que en las comunas hay preocupación por lo que se viene, teniendo en cuenta que hubo menos inversiones en grandes obras y el trabajo se abocó este año al mantenimiento de líneas. “Estamos preocupados porque sabemos que no hay soluciones mágicas, mejoramiento de potencia no se hizo, por lo que sabemos que vamos a tener un verano difícil”, dijo el presidente de Fecem, Ángel Kuzuka.

Y en coincidencia con otros representantes de cooperativas, mencionó que se anticipan cortes sectorizados. “Ya nos avisaron desde la Provincia, a medida que no vaya alcanzando el servicio van a ir cortando por sectores, esta es la situación”, adujo.

En la misma línea, Guido Weber, presidente de la cooperativa de Puerto Rico, determinó que “la línea quedó corta para todas las localidades, porque la provincia creció y sigue siendo la misma línea, no alcanza una sola para tanta población, y calculamos que pueden haber problemas de transporte”.

“Es un poco complejo porque como venimos hasta ahora, con los calores que hubo, realmente hace pensar que puede estar muy crítico el tema. En la última semana de septiembre y con los calores de ahora hubo algunos problemas. Urgentemente tuvimos que hacer una maniobra de transporte junto a Emsa (por Energía de Misiones) para mejorar, poniendo una línea vieja en desuso, por lo que hoy usamos las dos líneas para abastecer a Puerto Rico y Garuhapé”, contó.

Agregó que “hay mucha gente que se iba y ahora con el tema de la pandemia se va a quedar, entonces es una incertidumbre lo que va a pasar. Las industrias, como aserraderos, trabajan intenso hasta Navidad, pero hoy por hoy tampoco sabemos cómo va a ser”.

Federico Frank, presidente de la Cooperativa del Alto Uruguay Limitada (Caul), vaticinó que “se esperan cortes por la falta de potencia, vimos que en el presupuesto 2021 está contemplada la obra para mejorar esto, pero mientras tanto estamos preocupados”.

La zona de alcance de la Caul corresponde en un 70% a espacios rurales, lo que amplifica los problemas de distribución. “Toda la zona centro tiene inconvenientes con la trasmisión, por ahí con los nuevos generadores se mejoró un poco, es necesaria la línea 132kw a Alem, que desde la provincia nos dijeron que está en carpeta”, dijo.

Previsiones

Kuzuka explicó que para solucionar los problemas haría falta más inversión para sumar potencia y mejorar las redes de transmisión: “Las líneas no alcanzan a transmitir la energía necesaria”.

En ese marco, la cooperativa de Montecarlo, mediante convenio con Energía de Misiones, inició esta semana una obra nueva para separar la demanda de Puerto Piray, de tal forma de contar con dos líneas de ingreso al sistema eléctrico de la Cooperativa, hasta tanto se pueda poner en funcionamiento la Estación Transformadora Eldorado II. Afirmaron, esto traerá como beneficio la liberación de carga y la posibilidad de disponer así de mayor margen para el resto del área de concesión.

En tanto, desde la entidad anticiparon que desde diciembre se dará inicio a las obras para la nueva línea de doble terna de 33 KV que está proyectada desde Piray Km 6 hasta Montecarlo.

Atento a la mayor demanda que siempre se registra en los meses de verano, recientemente se reemplazó el transformador por uno del doble de capacidad en la Subestación Caraguatay, desde donde se abastece la demanda de Caraguatay, Tarumá, El Alcázar y hasta Colonia Luján. Mientras que más de 18 mil conexiones dependen de la provisión de la Cooperativa de Electricidad de Alem (Cela) que obtiene su mayor provisión desde la línea de 33 Kva. Según explicó el gerente de la Cela, Marcelo Zanazzo, se está trabajando en la colocación de postes de hormigón fabricados por la propia cooperativa para realizar un nuevo tendido que una Cerro Azul con Alem, “con una inversión de 11.800.000 pesos de recursos propios”. Además, se espera que en diciembre comience a generar poco más de 3 megavatios por hora la planta de biomasa de Cerro Azul.

Respecto de las previsiones para el verano Zanazzo, dijo: “Estamos preparados para satisfacer la demanda de los socios, sólo que dependemos del transporte que nos excede aunque tenemos acá en Alem la planta de la empresa. Agregó que cuando no tenemos suficiente energía nos abastece hasta 8mwh”.

Por su parte, Aicheler destacó que se están haciendo obras para atender a la demanda. No obstante, adujo que “las industrias están limitadas y hasta que recuperen el 100% estamos así, no sabemos cómo va a ser el verano, quizás el impacto sea muy fuerte. Pero repito que del uso criterioso de la energía va a depender que tengamos menos problemas. No puedo decir que no usen, pero si cuidar cómo se usa”.

Problemas económicos

Otro de los planteos que realizaron desde las cooperativas es la necesidad de actualizar las tarifas, teniendo en cuenta que desde octubre del año pasado se encuentran congeladas en contraposición a los insumos que se acrecentaron en consonancia con el dólar.

Si bien se habla de un incremento nacional de un 30% para 2021, todavía no se hizo ningún anuncio oficial y tanto Energía de Misiones como las cooperativas se mantienen expectantes al respecto.



Vecinos de Andresito reclaman mejoras

Usuarios autoconvocados de Comandante Andresito realizaron un escrito en el que manifiestan sus quejas por los reiterados cortes de luz en la localidad y expusieron que, de seguir la situación, iniciarán acciones legales, procediendo además a no abonar las facturas.

En la nota, afirmaron la disconformidad con la empresa Energía de Misiones “por los constantes cortes de energía -ya sea programados o no-, bajas reiteradas o bajones de luz, que vienen ocurriendo día tras día, ocasionando trastornos en lo cotidiano, daños y perjuicios tanto en lo económico como psicológicamente- que vienen afectando a las familias, negocios y empresas de nuestro medio”.

“Cabe consignar que aceptamos los cortes programados que ayuden a solucionar el sistema de provisión de energía, como así también las consecuencias meteorológicas que afectan las líneas de cableados, pero no vemos como mejoran el servicio, porque a pesar de horas extensas por dichos cortes- supuestamente para mejorar los inconvenientes-, no se reflejan en el transcurrir cotidiano y, menos aún, la sumatoria de horas sin energía eléctrica no se ven reflejadas en las facturaciones, las cuales vienen con el mismo importe o más que el período anterior”, detallaron.

En ese sentido, comunicaron además que de no haber una pronta solución, “nos veremos obligados a no abonar las facturas de servicio por 30 o 60 días y, si persiste la situación, iniciaremos acciones legales ante quien corresponda, por daños y perjuicios, daños morales y psicológicos”.