Okulovich fue 11° en la tercera fecha del TN

martes 27 de octubre de 2020 | 20:14hs.

El misionero Carlitos Okulovich (Honda New Civic) se ubicó en la 11° posición en la tercera fecha del Turismo Nacional que se disputó hoy en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata.

El Turismo Nacional volvió a la actividad después de 222 días debido a la pandemia del Covid-19.

El obereño arrancó el día clasificando en la sexta posición, que lo hizo largar en la tercera posición en la segunda serie. Una mala largada, donde queda patinando le hizo perder un lugar y llegar en la cuarta posición.

En la final largó en la octava posición y si bien movió bien, en la curva uno se rompió el motor del Toyota de Ever Franetovich y eso dejó la pista con aceite y provocó que el obereño, que venía atrás, se tenga que parar en el freno para no irse afuera y además se quedó sin visión porque el aceite cubrió su parabrisas.

Así el misionero perdió mucho terreno y cayó al puesto 21° luego de la segunda vuelta, cuando la prueba fue neutralizada. En el relanzamiento el misionero empezó a remontar posiciones y pudo avanzar hasta ver la bandera a cuadros en la 11° posición.

El ganador de la competencia fue Julián Santero (Toyota Corolla), quien tuvo puntaje perfecto al ganar la clasificación, serie y final y alcanzar la punta del campeonato.

“La tercera fecha del TN nos dejó un gusto amargo, porque no pudimos sacarle el jugo al auto, estábamos para mucho más. En la largada se rompe el motor de Franetovich, me llena de aceite el parabrisa, me tengo que parar en el freno para no irme afuera, tuve que volver a empezar”, indicó el misionero luego de la tercera fecha.

“Por suerte, pudimos avanzar y sumar algunos puntos, descargar los kilos del podio de la fecha pasada para la final de mañana. Esperemos mañana podemos aprovechar el auto. Va a ser otro día largo, pero lo bueno es que seguimos prendido, hay que correrlo a Santero que parece estar muy firme, pero nosotros tenemos potencial para pelear por la punta de la carrera”, agregó el obereño.

La cuarta fecha se correrá mañana en el mismo escenario. Desde las 10, por la pantalla de Deportv se podrá ver las clasificaciones y las series de la Clase 2 y 3. Mientras que desde las 16 va las finales de la Clase 2 y 3.



Gerónimo Núñez ganó en la Clase 2

Gerónimo Núñez (Toyota Etios) logró su primera victoria en la Clase 2 tras imponerse de punta a punta en la tercera Final del año disputada en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata.

El piloto de Río Gallegos tuvo que soportar durante las 12 vueltas los constantes ataques de Gastón Iansa (Ford Fiesta Kinetic), a quien superó en la largada tras haber partido desde el segundo puesto. La disputa fue tan intensa que faltando pocos metros para la bandera a cuadros, el de San Vicente se la jugo y tocó al vencedor, aunque no paso a mayores.

Iansa se tuvo que conformar con el segundo puesto, mientras que Mauro Salvi (Renault Clio) completó el podio luego de una intensa batalla con Sebastián Pérez (Chevrolet Onix), quien terminó cuarto.