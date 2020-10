El ex juez Turraca Schou hizo silencio en el inicio del debate en el que lo acusan de abuso sexual de menores

martes 27 de octubre de 2020 | 16:03hs.

El ex juez correntino Walter León Turraca Schou, imputado por corrupción de menores y abuso sexual, delitos cometidos en Ituzaingó, comenzó a ser juzgado hoy en Tribunal Penal de Santo Tomé.

El debate se extenderá durante siete jornadas, finalizando a mediados de noviembre.

La primera jornada se inició con la lectura del auto de elevación a juicio y se leyeron ante el acusado los cargos que le imputan. A su turno el acusado guardó silencio y anticipó que declarará después de las testimoniales.

Sobre el final hubo una reprogramación en cuanto a la presencia de los declarantes, por lo que los que estaban previstos para hoy van a declararán el jueves y así sucesivamente en las próximas jornadas previstas.

El abogado querellante de dos de las víctimas, Eduardo Etchegaray Centeno, contó a El Territorio que “empezó 9:30, hasta las 12 se leyeron todas las pruebas existentes y se dejó abierto el debate. El acusado dijo que no iba a declarar ahora sino que lo haría cuando finalice el juicio”.

Sobre el ex juez correntino, el abogado dijo que lo notó “muy nervioso, traspiraba. Es más, dijo que estaba muy nervioso. Se acercó a mí y me preguntó cómo se debe dirigir a un tribunal. Un ex juez. Me llamó la atención, la verdad”.

El acusado, ex funcionario judicial

El acusado de haber cometido delitos aberrantes se desempeñaba como juez en lo Civil, Comercial, Laboral, Menores y Familia de la ciudad de Ituzaingó.

Llegó a esta instancia imputado por "corrupción de menores agravado en concurso ideal con el delito de abuso sexual simple, ocho veces reiterado en concurso real".

Cada uno de los hechos fue detallado en la lectura del requerimiento de elevación presentado por el fiscal de Instrucción, Correccional y de Menores de Ituzaingó, Eugenio Balbastro.

El tribunal está conformado por los jueces María Alejandra Petrucci de Oharriz, como presidente, Rodrigo López Lecube y Francisco Javier Ramos, como vocales y la fiscal Olga Anahí Tabacci.

Turraca Schou está representado por el defensor oficial, José Carlos Suaid y ejerce conjuntamente su autodefensa con el abogado público, se informó oficialmente.

El querellante es Eduardo Raúl Etchegaray Centeno, en representación de dos de las víctimas.

Destituido

Cabe recordar que ex juez fue destituido en marzo de 2016 por el Jurado de Enjuiciamiento e inhabilitado de por vida para ejercer cargos públicos.

En su fallo, el Juri argumentó que fueron “probadas no sólo las presuntas anomalías técnicas en su rol como magistrado, sino también las conductas inadecuadas que habrían generado daños a menores".

El juicio oral continuará el jueves 29 de octubre y el martes 3, el jueves 5, el martes 10, el jueves 12 y el martes 17 de noviembre.

13 hechos

El re­que­ri­mien­to de ele­va­ción a jui­cio detalló que se in­ves­ti­gan 13 he­chos, de los que ha­brí­an re­sul­ta­do víc­ti­mas dos me­no­res, quie­nes te­ní­an 12 y 15 años.

La par­ti­cu­la­ri­dad de am­bos es que se en­con­tra­ban en un es­ta­do de vul­ne­ra­bi­li­dad al te­ner ca­ren­cias eco­nó­mi­cas que los obli­ga­ban a tra­ba­jar a esa edad.

Es­ta si­tua­ción ha­bría si­do apro­ve­cha­da por Tu­rra­ca Schou, quien en dis­tin­tas opor­tu­ni­da­des les in­vi­tó a sus víc­ti­mas a to­mar he­la­do o bus­ca­ba otras ex­cu­sas pa­ra es­tar a so­las con ellas. Los ha­bría lle­va­do a mo­te­les.

El pre­sun­to mo­dus ope­ran­di del acu­sa­do era bus­car ex­cu­sas pa­ra man­te­ner ac­tos se­xua­les con los chi­cos y ade­más les da­ba dinero.