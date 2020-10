El Banco de Sangre difundió cronograma de donaciones en noviembre

martes 27 de octubre de 2020 | 13:29hs.

Con la finalidad de fortalecer la donación voluntaria de sangre, ya que es la forma más segura de garantizar un óptimo stock de hemo componentes sin requerir donantes dirigidos, desde el Banco de Sangre Central de Misiones programaron para noviembre colectas de sangre en distintos puntos de la provincia.

La donación de sangre es un hábito saludable que no representa ningún perjuicio para el organismo. Una bolsa de donación recoge 450 cc de sangre (con ello se preparan 3 hemo componentes y los mismos tienen fecha de vencimiento); es una cantidad que el cuerpo asume sin ningún problema cuando se encuentra sano y que no causa ningún trastorno posterior. El cuerpo la regenerará en unos días mientras sigue con su trabajo habitual.

¿Quiénes pueden ser donantes de sangre?:

Pueden ser donantes de sangre toda persona mayor de 16 años (Entre 16 y 18 con autorización de padres/tutor) hasta 65 años, tener valores de presión arterial dentro de los límites que se consideran adecuados, pesar más de 50kg, no tener fiebre o no haber padecido alguna enfermedad en los últimos 7 días, no tener antecedentes de enfermedades cardíacas, pulmonares, hepáticas, infecciosas, oncológicas u otras que supongan un riesgo para el receptor.

Los interesados asistir con barbijos y DNI

Sábado 7 noviembre: Puerto Esperanza Bo Nordeste. Escuela No 723. Dirección: El Salvador y Nicaragua de 8 a 16.

Sábado 14: Puerto Iguazú Iturem. Dirección: Av. Victoria Aguirre N 337, de 9 a 17.

Sábado 21: Panambí. Puerto Panambí Salón de Usos Múltiples de 9 a 14.

Sábado 28: Capioví. CIC Capioví. Dirección: Calle Martin Fierro No 250. Bo San Cayetano. Zona Centro 9 a 17.