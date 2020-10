El temporal causó cortes de luz y voladura de techos en Posadas

martes 27 de octubre de 2020 | 3:24hs.

Una fuerte tormenta de lluvia y viento se desató en la madrugada de ayer en la capital misionera, aunque en mayor o menor medida, el agua llegó a casi toda la provincia. Según el relevamiento concretado por la Policía de Misiones en la ciudad de Posadas, mediante la Comisaría Decimonovena, hubo voladuras de techos por las fuertes ráfagas de viento, que en determinadas zonas golpearon con más intensidad.

Además, varios barrios posadeños se quedaron sin luz por horas, al igual que municipios como Panambí, San Javier, Leandro N. Alem, Campo Ramón y Villa Bonita. Personal de Energía de Misiones trabajó en las zonas mencionadas para reparar los inconvenientes.

A las 2.10, a poco de iniciado el fenómeno climático, en calle Claveles voló el techo de una de las viviendas. Cinthia Elizabeth García, de 33 años, manifestó a la Policía que escuchó ruidos muy fuertes, y al salir de su domicilio, constató que se habían volado varias chapas de zinc y que temía que pudieran causar un mal mayor.

Guillermo López, de 32 años, dijo que visualizó varias chapas sobre su techo y también temía que ocurriera algo peor, por lo que solicitó asistencia al personal de bomberos en el lugar para bajar las chapas del techo y asegurar la zona.

Cerca de las 3 de la madrugada, en calle Cactus casi Tirica, las inclemencias meteorológicas provocaron la voladura del techo de una vivienda. Cirilo Báez, de 58 años, detalló que escuchó un ruido muy fuerte y al levantarse a mirar, constató que unas chapas de zinc habían roto su tanque de agua.

Juan Pablo Molinas, de 36 años, con domicilio en calle Caléndulas, manifestó que las chapas de zinc de una ampliación que está realizando en su domicilio volaron. Afortunadamente no se detectaron personas lesionadas. Los bomberos acudieron para asegurar la zona.En el resto de la ciudad se registró la caída de carteles y postes, alrededor de las 4 de la mañana.

Otro de los inconvenientes que causó el temporal en Posadas fue la caída de árboles y daños en cruces semafóricos. Desde las primeras horas de la mañana, el personal municipal trabajó en la recolección de ramas sobre la avenida Comandante Miño, a metros de calle Paraguay, barrio Ingar y Chacra 68, entre otros sectores. Paralelamente, las cuadrillas técnicas repararon los daños ocurridos en zonas céntricas.

En tanto, desde la subsecretaría de Protección Civil de Misiones, Atilio De León comentó: “Asistimos en Piedrabuena, en la zona de Aguado y calle 66, y en el barrio Néstor Kirchner. Fueron tres familias las que reportaron a la línea 103 y también nos informaron que hubo problemas en Itaembé Guazú, pero no hubo registro de pedidos de allí. Los que nos solicitaron a nosotros fueron todos por voladura de techos, son viviendas muy precarias”.

De acuerdo al reporte de la Oficina de Prevención de Riesgos ante Fenómenos Naturales (Opad), dependiente de la Municipalidad de Posadas, las ráfagas de viento alcanzaron los 91 kilómetros por hora. En tanto, la lluvia caída en la capital fue de 17 milímetros.

“Sufrimos inundaciones siempre”

La historia se repite cada vez que las inclemencias climáticas se hacen presente, y lamentablemente, siempre a los mismos. En el asentamiento ubicado en el barrio Kirchner viven más de 70 familias (cerca de 500 personas), todas en condición de extrema precariedad y vulnerabilidad, que en días de lluvia se nota más.

Quisieran taparse bajo las sábanas y dormir tranquilos, pero cada vez que hay un temporal, deben salir de sus pequeñas casas de madera y hacer todo lo posible para no quedarse sin techo, haciendo peso con lo que encuentran. Sumado a esto, en la mayoría de estos hogares viven de tres a ocho personas, entre ellos niños o bebés.

El Territorio se acercó hasta el lugar y dialogó con algunos vecinos, aunque en sus historias particulares queda reflejada la realidad de todas estas familias. Miguel Fabián Cabrera, quien reside con su pareja y su bebé, manifestó: “Vivimos en el asentamiento desde hace dos años. Reclamamos un lugar digno para vivir, una tierra a pagar, porque nada es gratis en esta vida. Pedimos relocalización con un terreno lindo para hacer nuestras casas y no tener bichos, porque vivimos detrás de un monte. Cuando hay tormenta se inundan las casas por la correntada de agua que viene desde arriba del barrio y nuestros techos son lonas”.

Por eso, en cada temporal terminan con sus pertenencias flotando, lo poco que tienen se echa a perder y además quedan expuestos a todo tipo de peligros. “Nosotros somos tres, pero hay familias hasta de siete u ocho personas y no tienen cómo resolver la situación de sus casas en mal estado. Somos gente humilde así que cualquier ayuda nos sirve. Nos suelen traer ropa y mercadería, pero lo que necesitamos con urgencia es una respuesta desde el gobierno, porque así nos estamos arreglando hace mucho. Anoche (por la madrugada del lunes) tuve que atar el techo con hilo y alambre para que no se me vaya, llené de cosas arriba para que no se vaya”, lamentó. Lo mismo le sucedió a Sara Benítez, una joven madre de un bebé de dos años, con quien reside en un pequeño rancho construido con madera y chapas. “A partir de la 1 de la mañana fue un desastre, no se podía estar adentro. Mi bebé no paraba de llorar. Después empecé a escuchar que se tumbaba todo. Mi techo no voló, pero ingresó mucha agua”, contó.

Por su parte, Dalma De Souza, vicepresidenta del barrio, expresó: “Somos 76 familias en esta situación. Sufrimos inundaciones siempre, esta vez más que nada fue el viento lo que ocasionó que los techos se levanten, pero si llega a llover mucho se forma un río en la calle y es imposible cruzar al otro lado, lo mismo a las casas, que al ser de madera se hinchan con la cantidad de agua que entra”. En otros puntos de la provincia se registraron lluvias aisladas, aunque no se reportaron daños.



Cómo sigue el tiempo en Misiones

Hoy: cielo nublado por la mañana en zona Sur, luego despejándose hacia la noche, nieblas y neblinas. Las zonas Centro y Norte tendrán lluvias y lloviznas matinales hasta 12 milímetros, luego mejorando hacia la tarde. Se esperan vientos moderados del sur. Las temperaturas mínimas en 13 y 15º, las temperaturas máximas en 23 y 27º. Mañana: jornada soleada con humedad en descenso, se esperan vientos leves del sudoeste. Las temperaturas mínimas en 10 y 17º, las máximas en 25 y 30º.

Jueves: parcialmente nublado en todas las zonas de la provincia, temperaturas en descenso. Se esperan vientos leves a moderados del sudoeste. Las temperaturas mínimas en 13 y 16º y las temperaturas máximas en 22 y 27º.



Destrozos en localidades del interior de Corrientes

Un día antes que en Misiones, el temporal azotó a la provincia de Corrientes, sobre todo en localidades del interior y zonas rurales. Amplias zonas de Mercedes, Curuzú Cuatiá, Perugorría, Goya, Lavalle y San Lorenzo sufrieron fuertes temporales de lluvia, viento y granizo que provocaron en algunos casos voladuras de techos y caídas de árboles y postes de alumbrado y comunicaciones, tanto en zonas urbanas como rurales durante la tarde y comienzo de la noche de este domingo.

En Goya “fue una tormenta de intensidad terrible”, señaló a LT7 Corrientes el periodista goyano José Luis Pinat Valega. “Provocó la caída de postes de tendido eléctrico y voladura de techos”, agregó.

Una de las zonas más afectadas fue la de Paraje Buena Vista, donde hubo casas que perdieron absolutamente todos sus techos y galpones que quedaron reducidos a escombros.

En Mercedes hasta poco antes de la medianoche gran parte de la ciudad estaba sin luz y alrededor de 20 casas habían sufrido la voladura de sus techos, algunas a consecuencia de la caída de árboles. Los barrios Recodo, San Pedro y Pompeya son los que mayores inconvenientes sufrieron.

Consecuencias casi idénticas sufrieron viviendas y sectores productivos de Lavalle, San Lorenzo y Curuzú Cuatiá. Desde la Dirección de Defensa Civil de la provincia confirmaron una suerte de tornado que provocó daños en la zona de los parajes Boquerón, Capitá Miní, Paso Pucheta, Naranjito y Timbocito.

De ellas la más afectada fue el Boquerón, donde hubo voladuras de techos de edificios públicos, como la sala de salud, la Escuela Nº 579, la capilla y algunas casas particulares. También se cayeron las paredes del Club Sportivo Boquerón y la antena de radio.