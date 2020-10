El protocolo de AFA prohíbe el intercambio de camisetas, abrazos y besos a la pelota

lunes 26 de octubre de 2020 | 15:13hs.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) publicó en su boletín oficial el protocolo de salud para el desarrollo de las competencias de todas las categorías durante la pandemia de coronavirus.



Las consideraciones generales, según lo dispuesto en el boletín 5801 y reflejado por Telam, determinan que los jugadores tienen prohibido "escupir y sonarse la nariz antes, durante y después del partido" tanto en el campo de juego como en el banco de los suplentes.



Los futbolistas tampoco podrán besar la pelota, abrazarse, utilizarán botellas individuales para hidratarse, no podrán intercambiar camisetas ni banderines; y si tuviesen que concurrir a la conferencia de prensa deberán hacerlo con barbijo.



Además, jugadores, cuerpo técnico, personal y dirigentes de los clubes deben llenar una Declaración Jurada "de no cursar síntomas al Covid-19" que deberán remitirse por la institución a la AFA.



Para los traslados, la AFA recomienda que se realice en vehículos particulares en los que viajen un máximo de dos personas o recurrir a micros que se adapten a las reglamentaciones de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte. Las delegaciones se integrarán con un límite de 60 personas.



El traslado aéreo, chárter o vuelo regular se realizará "bajo cumplimiento estricto de las normas y protocolos de la Administración Nacional de Aviación Civil".



La Liga Profesional, que rige la primera división, comenzará el próximo viernes con dos partidos: Gimnasia y Esgrima La Plata recibirá a Patronato a las 19; y Talleres de Córdoba será local a las 21-10 ante Newell's Old Boys.