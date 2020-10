Covid-19: Recomiendan ventilar el ambiente al momento de usar el aire acondicionado

lunes 26 de octubre de 2020 | 10:38hs.

Avanzan los días primaverales en Misiones y las altas temperaturas climáticas se vuelven cada vez más difíciles de soportar. En este contexto, el aire acondicionado parece ser el mejor amigo de los misioneros en estas épocas del año, pero en un presente particular de pandemia por coronavirus, en donde una de las principales recomendaciones para preservar la salud es no permanecer en ambientes cerrados, esta herramienta genera un gran dilema a la hora de utilizarlo.

No obstante, según explicó Laura Barcán, médica infectóloga del Hospital Italiano de Buenos Aires, en diálogo con Acá Te Lo Contamos, RadioActiva 100.7, el aire acondicionado no es peligroso, sino que el riesgo está cuando el ambiente cuenta con una gran aglomeración de personas y se mantiene cerrado sin posibilidad de ventilar y renovar el aire.

“El Covid-19 si está en el aire pero no siempre, no es igual al sarampión que está en todos los lugares en el aire y que es hiper contagioso. El riesgo está cuando no hay circulación de aire, de todas maneras la mayoría de las veces los contagios se dan en otras situaciones”, explicó la profesional.

La ventilación del aire resulta importante dado que permite que se diluya el virus, y el riesgo de contagio disminuye considerablemente, siempre y cuando se respeten los demás protocolos como el distanciamiento y el uso de los tapabocas.

En este sentido, Barcán aclaró “tanto la OMS, como otras instituciones no hablan de no utilizar el aire acondicionado. Se podría usar de todas maneras siempre y cuando se ventile el aire a través de una ventana o dejando la puerta abierta. Esto no implica un riesgo para el artefacto si este se encuentra en buen estado, es decir con los filtros limpios”.

De todas formas, “una de las opciones es dejar funcionar el artefacto durante una hora con el ambiente cerrado, después abrir la puerta para que se renueve el aire y volver a encenderlo otra hora, o algo así” sugirió la profesional, quien luego aclaró que “a medida que avance el calor van a surgir nuevas recomendaciones”.