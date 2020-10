Posadas: Reparan y venden aparatos en desuso para donar lo recaudado

lunes 26 de octubre de 2020 | 9:58hs.

Una buena parte del tiempo llevamos adormilados, el zarcillo de no mirarnos. Un enorme rebaño de hastío que trashuma de memoria y sin conciencia del otro y del entorno.

De tanto en tanto y, de seguido, hay quienes no se rinden a la chafalonía de valores inoculados por imposición. Desoyen el mandato de la individualidad y miran. En los ojos duele la indiferencia, la realidad de la pobreza, las condiciones de abandono en los barrios.

Ese acto de observar les descubre un horizonte comunitario, una voluntad horizontal de transformar -al menos lo que esté al alcance-.

En este proceso de involucrarse activamente se inscribe el proyecto de Reciclaje y Reutilización electrónica AyP del técnico reparador Alejandro Morínigo (24) y Patricia Altamirano (21).

Un emprendimiento de refacción, reciclaje y reutilización de electrodomésticos y equipos de informática que de otra manera serían destinados a la basura.

El trabajo de los jóvenes que viven en el barrio A4 en el sur posadeño tiene varios ejes: el primero consiste en buscar los aparatos que son mayormente donados por los vecinos o recuperados de descartes en la vía pública. Luego los limpian, clasifican y refaccionan. Una vez que vuelven a funcionar, si los venden, un porcentaje se destina a costear la movilidad en moto y otra suma es para colaborar con rescatistas de animales maltratados. También, algunos artefactos son donados a comedores comunitarios y otras instituciones.

“No puedo creer lo que creció nuestro proyecto, todo empezó con una idea muy chiquita y ahora ya estamos en una etapa de poder formalizar incluyéndonos en un padrón de recicladores reparadores y trabajando con el apoyo del grupo Vecinos Sustentables Posadas”, contó Patricia Altamirano a El Territorio y mostró que por ahora, la pequeña sala de su vivienda es a la vez el taller de reparación.

“Esto surge en febrero porque con Alejandro, que es mi novio, siempre nos da tristeza ver cómo la gente hace minibasurales y quema electrodomésticos frente a sus casas y así contaminan el barrio, quizás por desconocimiento o porque no saben cómo descartar estos residuos”, relató.

Otra preocupación de la joven es la cantidad de perros y gatos abandonados y en mal estado que andan por las calles, “yo amo a los animales, desde siempre colaboro con los rescatistas. Me duele ver que no hay responsabilidad en la tenencia, suelo ir con una bolsa de alimento para darles de comer pero todo se volvió tan difícil que me cuesta tener la plata para comprar. Ahí pensamos con mi novio en reparar lo que se pueda, porque a él le gusta la electrónica y la informática y con ese dinero colaboramos con las protectoras”.

Altamirano espera pronto poder contar con un espacio para el taller donde organizar elementos y herramientas. “Estamos de a poco construyendo una salita para el taller porque no queremos acumular mucho, no tenemos lugar. Lo que vamos trayendo Alejandro va arreglando. En estos meses uno va aprendiendo y conociendo gente que te respalda y te ayuda a seguir adelante, eso te da mucho ánimo”.

AyP forma parte de la guía de reparadores del programa Vecinos Sustentables Posadas, que lleva adelante campañas de educación y sensibilización para la reducción de residuos, reciclaje, reutilización y reparación.

Pronto en conjunto abrirán un ecopunto para que los vecinos que tengan en sus casas electrodomésticos averiados y en desuso los puedan acercar.

Sobre los elementos con los que trabajan, Altamirano describió que “todo nos sirve, desde fichas de enchufe, cables, placas de computadoras, teléfonos celulares, ventiladores, pavas eléctricas. Ya donamos varias pavas, licuadoras, jugueras y ventiladores a merenderos”.

Desde el Instagram de Vecinos Sustentables destacan que la repación tiene beneficios ambientales, económicos y sociales. “La reparación alarga la vida útil de los productos que consumimos, evita su rápido descarte y que termine en basurales a cielo abierto, también promueve el empleo de reparadores locales”.

Para tener en cuenta Red de solidaridades



Para saber más sobre el proyecto, donar artefactos o contratar los servicios del emprendimiento AyP de reciclaje electrónico, el número de celular es 376 4901535.

En Facebook: ‘Reciclaje y reutilización electronica-Posadas’ y también ‘Reciclaje....Garupá’.