Paula Quirós: “El daño ya está hecho, yo confié en él”

domingo 25 de octubre de 2020 | 18:09hs.

La ciclista misionera Paula Quirós compartió su angustia tras ser suspendida por doping positivo. Su ex entrenador Ignacio Gili confesó que le inyectó EPO sin que ella supiera

El ‘runrún’ de un posible doping positivo de la ciclista misionera Paula Quirós (31) comenzó en las últimas horas del viernes y fue la misma protagonista quien habló con El Territorio y confirmó la noticia. Fue suspendida provisionalmente por la Unión Ciclista Internacional (UCI) ya que se habrían constatado rastros de eritropoyetina (EPO) en una muestra tomada en marzo, previo a la pandemia, en el marco de la Copa Internacional de ciclismo de montaña en Araxá, estado de Mina Gerais, en Brasil, en la que resultó subcampeona.

Todavía en shock y muy angustiada, la apostoleña señaló que al comienzo pensó que había un error en el comunicado de la UCI y cuando estaba a punto de pedir la muestra para analizarla nuevamente y demostrar que no consumió nada prohibido, su entrenador Ignacio Gili se comunicó y asumió que le inyectó dicha sustancia en enero bajo engaño, diciéndole que era hierro y un multivitamínico.

“Estoy muy mal, me arruinó la carrera”, compartió acongojada la actual número 56 del mundo y primera del ranking argentino con vistas para los Juegos Olímpicos de Tokio, que se van a hacer el año próximo, cita con la que Argentina cuenta con una plaza femenina y con la suspensión de Paula, sus puntos conseguidos en ciclo olímpico no serían contabilizados y el país se queda sin este lugar de privilegio.

Hoy todo es desconcierto para la familia Quirós- reconocida en el ámbito deportivo e incluso Jorge Quirós, su padre, es presidente de la Asociación Misionera de Ciclismo de Montaña-, que ya adelantó que hará su descargo en la que adjuntará un escrito (ver aparte) en la que el entrenador reconoce su pésimo accionar, pero saben que será un golpe duro más allá de lo que determine el Tribunal de Disciplina. “El daño ya está hecho, yo confié en él. Ahora los abogados se encargarán porque hasta puede ir preso”, añadió la ciclista, que desde hace cuatro años entrena con el mendocino e incluso Paula residió en los últimos años en esa provincia y regresó a Apóstoles cuando se inició la cuarentena obligatoria a mediados de marzo.

¿Cómo te enteraste de la suspensión?

El martes me llegó un mail de la UCI de que había dado positivo en Araxá, Brasil, en la última carrera que corrí y yo la verdad que no entendía nada. La semana anterior a que me llegara la notificación, mi entrenador -Gili- me dijo que ya no me iba a entrenar más, nos habíamos peleado y él me bloqueó de todos lados entonces no podía hablar con él.

Obviamente primero la notificación llegó a la Federación Argentina de Ciclismo de Montaña (Facimo) y al Tribunal de Disciplina porque es así el proceso y la idea mía era pedir la muestra B porque pensé que era un error y quería demostrar que no era así. Entre que estábamos haciendo todo eso, mi papá se logra comunicar con Ignacio y él le manda unos audios diciéndole que él me había puesto eso sin que yo sepa. Le mandó varios audios explicando eso y ahí me enteré que si estaba corriendo con cosas que no tenía que usar. No puedo creer todavía…

Ya hablé con todas las personas que tenía que hablar y tengo que hacer un descargo en la UCI explicando la situación con los audios de Ignacio, porque me van a suspender igual, pero quizás la sanción sea menos tiempo porque fue involuntario, yo no sabía.

¿Cuál sería la sanción?

Si hubiera sido voluntario serían cuatro años , pero con la declaración de él se puede reducir, pero ya depende del Tribunal de Disciplina.

Ya hice mi descargo y estoy esperando porque para que sean tomados como válidos esos audios tiene que haber una confesión escrita de Ignacio ante un escribano y estoy esperando que él me envíe eso porque él dijo que se va a hacer cargo de todo, que es su responsabilidad y su error. (Más tarde su ex entrenador le envió el escrito -ver aparte-).

Según lo que te dijo él, ¿fue solamente en esa carrera en la que te dio esa sustancia o hubo otras?

Él dice que me puso eso cuando nosotros fuimos a Santa María (Catamarca), en enero, para un campamento en la altura que fuimos con Agus -su hermana- y Nico -su cuñado-, él me colocó una inyección que supuestamente era de hierro y vitamina B12. O sea que desde enero estoy positiva, pero como no me habían hecho control, recién en marzo me hicieron y ahí saltó.

¿Tanto tiempo queda en el cuerpo esa sustancia?

Por lo que me explicaron depende de la dosis y puede quedar hasta seis meses en el cuerpo. Hablé con la gente del Ministerio de Deportes, ellos están al tanto y tienen a una persona que está dentro de la Wada -la Agencia Mundial Antidopaje-, que es el organismo que se encarga de hacer los test de dóping y me explicaron toda esa parte. Esa fue la única vez que él me colocó una inyección, después de eso nunca más.

También pregunté si puede ser algo que sea bebible o una pastilla o algo de eso y me dijeron que sí puede ser, pero no exactamente por lo que a mí me dio positivo.

¿Te sentiste diferente en esas carreras, rendiste mejor?

No, nada distinto. En la altura la paso re mal y pasé mal esa vez también. Juro que no me di cuenta, no presté atención, es mi error también.

Es que confiaste en tu entrenador…

Sí, esto es durísimo, pero me hace darme cuenta de que hay que saber elegir bien a un entrenador, sea como sea la situación termina siendo en parte mi responsabilidad. Lo peor de todo es pensar que no sé si fue sólo esa vez, ya dudo de todo.

¿Era la primera vez que te tomaban una muestra para análisis?

Controles me hicieron varias veces. El año pasado unas cuatro veces y no salió nada.

Imagino que lo más duro debe ser tener el año olímpico tan cerca...

Lo más seguro es que me suspendan y hay esperar que sea mínimo, pero va a depender del tribunal y pierdo todo, los resultados, la beca, todo… no puedo ir a ninguna carrera, nada.

Ahora tengo hasta el 27 para responder y si no lo hago queda firme la condena de cuatro años y puede haber también una sanción económica

¿Por qué se pelearon una semana antes del comunicado de la UCI, sospechaste de algo?

Ahora todo el mundo me dice que él seguro ya tenía información y que por eso él estaba pasando un mal momento, al menos lo que me decía a mí era que estaba con depresión y que no le gustaba cómo llevaba el entrenamiento acá -en Misiones- y me dijo que no iba a ser más mi entrenador y hasta me dijo un verso que también había dejado de confiar en mí y me bloqueó. Y ese día que vi el mail no me pude comunicar con él hasta que mi papá logró hablar y él le dijo que fue su error.

Por suerte tengo el apoyo de la Facimo, que me están ayudando con abogados y los comisarios deportivos van a hacer una denuncia desde su lugar porque es ilegal lo que él hizo. A él seguramente lo van a suspender de por vida y hasta puede ir preso.

La gente del ministerio también se portó súper bien conmigo, me apoya y están pendientes de qué sale. La cuestión es que ya la noticia está dando vueltas y en cualquier momento se va a armar un despelote porque ya sabemos lo que son las redes sociales.

¿Sabés si en algún momento ya hizo con otra persona lo mismo?

No, no sé si tuvo otros casos. Yo los cuatro años que viajé con él para todos lados jamás vi nada. A mí me dicen que si él hizo eso conmigo lo hacía con él mismo y conmigo le salió mal.

¿Te llegó a pedir disculpas?

Sí, ahora me escribe a cada rato, pero ya no le contesto. Me manda mensajes y audios, que le perdone, que me arruinó la vida, pero que se va a hacer cargo de todo, pero el daño ya está hecho, ¿qué hago ahora?, ¿cómo empiezo de nuevo? Porque va a ser mi nombre, el nombre de mi familia y no toda la gente va a saber la historia real. Es muy grave.

¿Cómo estás sobrellevando estos días, estás entrenando o no tenés ganas?

No estoy andando. Pero hoy -el viernes- fui al Cepard, no iba a ir... pero me llamó Miguel Seró y me dijo que vaya, que hasta que no haya una sanción puedo seguir yendo y si me llegan a sancionar ahí sí no podré ir más, pero por ahora puedo ir.

¿Sabrías el plazo para una resolución desde la UCI?

No sé el plazo que tienen para avisar, yo tengo que mandar la carta de Ignacio asumiendo su responsabilidad y de ahí no sé. Creo que el que se encarga de la sanción es el Tribunal de Disciplina del Comité Antidóping de Argentina. Entonces tiene que ir primero a la UCI y de ahí tienen que informar al comité y ahí ellos tienen que ver, no sé como serán sus tiempos. Igual el daño ya está hecho.

¿Cómo está tu familia?

Están mal, pero por un lado tranquilos porque recibimos el apoyo de mucha gente que se comunicó para ayudar y ya con el apoyo del ministerio y de la federación argentina es una tranquilidad, más allá del momento de mierda para mi familia.

Yo me salí de las redes, cerré mis cuentas hasta que haya algo firme de parte del tribunal y hasta que no haya nada quiero estar lejos de las redes porque no quiero ni leer lo que escriba la gente.

Qué es la eritropoyetina

De acuerdo a lo informado por el sitio web Ciclo21 y como consta en el listado de sancionados que publicó la UCI en su carácter de entidad que rige el ciclismo de montaña a nivel global, el control antidopaje de la misionera habría constatado rastros de eritropoyetina (EPO).

Surgida como una alternativa para paliar enfermedades renales o tumores cancerígenos, la EPO fue adoptada por atletas de todos los deportes porque demora la fatiga al incrementar la concentración de glóbulos rojos para que los músculos reciban más oxígeno con la misma cantidad de sangre.

De inmediato se comprobaron sus graves efectos colaterales, como trombosis, obstrucción de arterias coronarias, accidentes cerebrovasculares e hipertensión que la llevaron a ser considerada como ilícita por la Unión de Ciclismo Internacional (UCI).