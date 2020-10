Fernández: “Hay datos alentadores de la economía, en un clima enrarecido por la pandemia”

viernes 23 de octubre de 2020 | 16:46hs.

El presidente Alberto Fernández en conferencia de prensa luego del acto en la firma de los convenios habló de varios temas.

El periodista de El Territorio Antonio Villalba consultó sobre el rumbo de la economía y la relación con los gobernadores. En ese sentido Fernández resaltó que “hay datos alentadores en un clima enrarecido por la pandemia y por los que especulan con el dólar”.

Sobre la relación con los gobernadores Fernández destacó: “El país está muy integrado. Los que gobierno estamos muy codo a codo y hay muchas pruebas, cuando tuvimos que cerrar las provincias por la pandemia, cuando tuvimos que resolver la deuda y siempre encontré apoyo en los gobernadores, me parece que sirve el modelo”.

Sobre la economía dijo “tiene algunos aspectos que son muy buenos. El consumo energético es el mismo de marzo, eso quiere decir que estamos levantando la economía. Hablé con varios industriales que están en pico de producción”.

“Pero estamos en un mundo de pandemia y un ejemplo es lo que pasa en España, el turismo en España es del 30 por ciento, pero no porque no se promueva sino porque no se consume, porque la gente decide no salir y priorizar otras cosas. Me preocupa la segunda ola de contagio y no sabemos si puede haber una segunda ola, pero yo creo que vamos a tener la vacuna”, agregó.

“Hay aspecto de la economía que son buenos, son datos, la energía, la recaudación se empieza a recuperar, eso quiere decir que hay más ventas. Si el gobernador dice que entraron 11 mil millones en tiempo de pandemia, si Misiones es la que más cemento compra algo está pasando y son buenos datos en un clima enrarecido por la pandemia y por los que especulan con el dolar”, finalizó Fernández.

También fue consultado si no piensa incorporar una personas como Roberto Lavagna para calmar la economía y el presidente lo descartó de plano. “Hablo todos los días con Lavagna, tengo buen dialogo, pero Martín Guzmán está haciendo un gran trabajo y es un gran trabajador”.