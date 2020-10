Iguazú: al cumplirse un año del asesinato de Vilma marcharán para exigir justicia

viernes 23 de octubre de 2020 | 10:25hs.

Pese a que el expediente del femicidio de Vilma Mercado, joven asesinada el pasado 24 de octubre del 2019, ya fue elevado a juicio por el Juzgado de Instrucción N° 3, la familia y la agrupación Mujeres Autoconvocadas de Iguazú, hicieron un llamado a toda la comunidad para acompañar el pedido de justicia por Vilma y por la joven menor de edad que fue presuntamente abusada una semana antes del asesinato de Vilma, en el mismo lugar donde encontraron el cuerpo de la joven.

La convocatoria está prevista para este sábado 24 de octubre a las 17 en la plaza del barrio Las Orquideas, zona donde residía Vilma, allí luego de una asamblea marcharán hasta la Comisaría de la Mujer en principio.

Estela Leite, madre de Vilma, expresó en su cuenta de facebook: “Las últimas semanas del mes de octubre 2019, un día especial mi hija cumplió sus 19 años, días después una desgracia que destrozó mi familia, estos días son de recuerdos tristes desgarradores, porque para este dolor no hay fecha de caducidad, mucho menos el olvido. Nadie se prepara para perder a una hija, no es así la ley de la vida, y más de la forma que perdimos a nuestra Vilmita. No se puede decir, el tiempo pasa y dolerá menos, no es cierto, es mi hija y la seguiré recordando siempre, y no voy a dejar que se quede impune y en el olvido su muerte. Seguiremos gritando por justicia hasta que nos escuchen”.

La familia, se hizo presente en el Juzgado Penal de Eldorado para insistir en que se defina la fecha del Juicio oral y público, sin embargo aun no tienen respuestas. Indicaron que piensan volver en unos días para solicitar celeridad de la justicia. Cabe destacar que el mencionado expediente continúa en mesa de entrada del Juzgado Penal N° 1 de Eldorado.