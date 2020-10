En Misiones, Alberto inaugurará hospital y hará anuncios

viernes 23 de octubre de 2020 | 3:36hs.

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, arribará hoy cerca del mediodía a la ciudad de Posadas desde donde anunciará a todo el país la extensión del aislamiento social preventivo y obligatorio (Aspo) que regirá desde el próximo lunes 26 de octubre hasta mediados de noviembre, con distintos matices en las provincias, de acuerdo a la situación epidemiológica de cada jurisdicción.

Este anuncio que realizará el mandatario nacional desde la sala del Teatro de Prosa del Centro del Conocimiento, representa la primera vez que Fernández comunica la extensión de la cuarentena desde un lugar que no sea la quinta presidencial de Olivos. Y eso no es casual. Porque desde la Casa Rosada se busca explicar que la pandemia de coronavirus ahora azota a las provincias y ya no al área metropolitana de Buenos Aires (Amba).

Por eso se eligió a Misiones para comunicar esta etapa de la pandemia, una provincia que si bien en las últimas semanas aumentó considerablemente el número de personas infectadas por coronavirus que llega a los 235 casos, sigue siendo una especie de “paraíso” en el medio de la pandemia que pega fuerte en el resto de las provincias.

El presidente comunicará hoy la extensión de la cuarentena acompañado por el gobernador Oscar Herrera Ahuad y para eso arribará a la tierra colorada junto a su equipo de asesores en comunicación con quienes son los encargados de diseñar y transmitir este tipo de eventos.

La comitiva

La comitiva presidencial estará integrada por los ministros de Salud, Ginés González García, la titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) Fernanda Raverta, el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello, y la primera dama Fabiola Yañez. Originalmente estaba previsto que también se suban al avión presidencial los ministros del Interior, Wado de Pedro, de Turismo, Matías Lamens y de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, pero finalmente ayer se decidió que no sean parte de este viaje.

Desde que se conoció la decisión de Alberto Fernández de visitar Misiones, en la provincia comenzaron a crecer las expectativas sobre posibles anuncios para la tierra colorada que puedan hacerse en el marco de esta visita. Como suele suceder en los viajes presidenciales al interior del país, siempre hay una agenda nacional y otra local que tiene que ver con las necesidades propias de cada lugar.

En el caso de Misiones, el gobernador solicitó al gobierno nacional dos pedidos puntuales que esperan la respuesta del poder central.

El primero es declarar a la provincia como un territorio especial aduanero que permita el desarrollo de la economía local fuertemente presionada por la frontera con Brasil y Paraguay. El segundo es la reactivación del turismo nacional en la localidad de Puerto Iguazú.

En el medio también hay un largo listado de obras de infraestructura y fondos que reclama la provincia.

Habrá que esperar la llegada del presidente para saber si alguna de estas solicitudes obtuvo el visto bueno de la Nación.

Desde Casa Rosada estiman que una vez que la comitiva llegue al aeropuerto de Posadas, cerca del mediodía, recorran las instalaciones del Instituto Misionero del Cáncer Angel D’Annunzio y luego partan en helicóptero hasta la localidad de Capioví donde se inaugurará el hospital local y un tramo de asfalto que une esa localidad con Ruiz de Montoya. Luego regresarán a Posadas para dirigirse al Teatro de Prosa del Centro del Conocimiento desde donde se transmitirá cerca de las 17 horas a todo el país el anuncio de la extensión de la cuarentena hasta mediados del mes que viene.

Finalmente la comitiva emprenderá el regreso a Buenos Aires.

Dialogó con los gobernadores

Como ocurre generalmente antes del anuncio de una nueva etapa del aislamiento, el presidente mantuvo ayer por la tarde una videoconferencia con los gobernadores de las provincias más afectadas por la pandemia de coronavirus.

Desde el salón norte de la Casa Rosada, Fernández, acompañado por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, el ministro de Salud, Ginés González García, y el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello, dialogó con ocho gobernadores sobre las medidas sanitarias que anunciará hoy en Posadas en el marco de la pandemia de coronavirus.

Desde sus provincias se conectaron al evento los gobernadores de Córdoba, Juan Schiaretti; de Santa Fe, Omar Perotti; de Tucumán, Juan Manzur; de Mendoza, Rodolfo Suárez; de Neuquén, Omar Gutiérrez; de Río Negro, Arabela Carreras; de Chubut, Mariano Arcioni; y de San Luis, Alberto Rodríguez Saá.

Según pudo averiguar El Territorio, tanto en este evento con los gobernadores como en la reunión del Consejo Federal de Salud (Cofesa) que tuvieron ayer al mediodía todos los ministros de Salud de las provincias, el foco estuvo puesto en lo que sucede por estas horas en ese grupo de ocho provincias donde los casos no paran de crecer y donde las camas de terapia intensiva en algunas localidades superan el 85% de ocupación. Una alerta que se encendió desde la semana pasada y que constituye el fundamento de las medidas que anunciará el presidente Fernández hoy en Misiones.



Lanzaron Certificado de Identificación

El presidente Alberto Fernández encabezó ayer en horas del mediodía el lanzamiento del Certificado de Pre-identificación (CPI) para garantizar el derecho a la identidad de quienes no se encuentran inscriptos en el Registro Nacional de las Personas (Renaper), y facilitar la identificación y emisión del Documento Nacional de Identidad (DNI).

“Esto es una reparación por lo que el Estado no hizo durante muchos años”, reflexionó el mandatario desde el Salón de los Pueblos Originarios, en Casa Rosada, y añadió: “Este Día de la Identidad se lo dedicamos a aquellos que viven en la Argentina indocumentados por culpa de un sistema burocrático que hace las cosas muy difíciles. Por ellos estamos implementando un sistema más fácil”.



Por primera vez recibirán a un presidente de la Nación

La localidad de Capioví, que el 12 de octubre pasado cumplió 100 años, recibirá hoy al presidente de la Nación Alberto Fernández quien llegará acompañado del ministro de Salud Ginés González García y otros integrantes de su gabinete, para presidir la inauguración de obras y un centro de salud.

El gobernador de Misiones Oscar Herrera Ahuad lo acompañará durante su estadía en la tierra colorada, inaugurarán el Hospital de Capioví y la interconexión entre Ruiz de Montoya y Capioví, recientemente asfaltada.

En la mañana de ayer el intendente de Capioví, Alejandro Arnhold, expresó que “estamos expectantes y trabajando con todo el equipo esperando los integrantes del protocolo para que nos den las últimas instrucciones”.

“El 12 de octubre la gente quedó esperando que hagamos otras inauguraciones además del edificio de la comisaría pero en aquella oportunidad el gobernador Herrera Ahuad nos pidió expresamente que no lo hagamos porque había muchas posibilidades de que nos visite el presidente, con todo gusto aceptamos esa propuesta, que de hecho hoy se hace realidad”, dijo Arnhold.

Por ello, esta vez hay mucha emoción y expectativas. “Esta es la primera vez que visita oficialmente la localidad un presidente en funciones y creemos que el acto será en horas del mediodía”, manifestó el intendente.

En el lugar se espera que haya un vallado, operativos de seguridad y se confirmó que el tránsito por la ruta nacional 12, a cuatrocientos metros del edificio del nuevo hospital no será interrumpido. La interconexión entre Ruiz de Montoya y Capioví sí será cerrada hasta que sea inaugurado oficialmente.

Ambas localidades del interior de Misiones están ubicadas a 125 kilómetros de la capital provincial.