Temperaturas cálidas: cómo se comportan el Covid y otros virus

viernes 23 de octubre de 2020 | 3:26hs.

El avance del Sars-Cov-2 y la consecuente notificación de miles de casos diarios en el país, lleva a la sociedad toda a preguntarse ¿hasta cuándo? Resulta complejo anticipar el achatamiento de la curva epidemiológica, pues ni la Organización Mundial de la Salud (OMS) ni el prestigioso infectólogo Pedro Cahn pudieron hacerlo. El virus, además de invisible, parece indomable.

El optimismo está puesto en la vacuna, dado que aparentemente no basta con el ascenso de la temperatura para controlar la pandemia. En Misiones, por ejemplo, la mayor cantidad de casos se registró este mes que aún no concluye. Para tener una idea: en 22 días hubo 169 casos positivos cuando desde el inicio del brote se registraron 235.

Está comprobado estadísticamente que la llegada de las estaciones calurosas influye en la disminución de los virus respiratorios, pero la explicación se basa en los hábitos. Las personas tienden a reunirse en espacios al aire libre. ¿Será suficiente para derrotar al coronavirus? No hay garantías.

En ese punto, la OMS advierte no caer en mitos. “Exponerse al sol o a temperaturas superiores a los 25° C no previene el Covid-19. Se puede contraer la enfermedad, por muy soleado o cálido que sea el clima. Se han notificado casos en países cálidos. Para protegerse, lávese las manos con frecuencia y a fondo y evite tocarse los ojos, la boca y la nariz” reza en su página web.

Las dudas ameritan un análisis sobre las enfermedades respiratorias clásicas, las que sí están controladas y monitoreadas. “Podemos hablar de los virus clásicos, los que conocemos, siempre disminuyen después de la semana 38-40 (fines de septiembre)”, señaló en diálogo con El Territorio, Guillermo Rolón, coordinador del programa de Prevención y Promoción de las Infecciones Respiratorias Agudas Bajas Irab, dependiente del Ministerio de Salud Pública de Misiones

El Irab funciona desde hace 17 años en la provincia, tiene como estrategia disminuir la internación y la mortalidad infantil. En la actualidad cuenta con 240 centros de salud y 49 Salas de Internación Abreviada (SIA) que son espacios físicos dentro del hospital o de los Caps que cuentan con personal capacitado y guardia las 24 horas para atender la problemática de las enfermedades respiratorias. Los casos más recurrentes son la bronquiolitis y la neumonía en niños menores de 6 años.

“El programa abarca hasta los 6 años, en edad pediátrica y los virus más frecuentes, en un 90 %, siempre fueron Virus Sincicial Respiratorio, después el adenovirus, el virus parainfluenza (bronquilitis), influenza (gripe)” detalló Rolón al tiempo que deslizó que las infecciones respiratorias en general se dan, según los antecedentes, en las épocas de otoño e invierno.

“Hace unos años el Irab se extendía todo el año porque había una circulación durante todo el año, pero siempre el pico se dio entre junio, julio y agosto. Justamente, las temperaturas frías condicionan a que los virus respiratorios habituales tienen una mayor concentración a nivel ambiental. Es decir, el estar encerrados, el que haya menos ventilación y más personas compartamos ambientes cerrados condiciona que el virus esté más en el ambiente o en la superficie que tocamos, el celular, la computadora o distintos elementos”, explicó el médico.

En ese sentido, remarcó que “el virus permanece por más tiempo cuando estamos con temperaturas frías y eso hace que las infecciones respiratorias sean en mayor cantidad, es decir, los contagios aumentan. En teoría, lo que veíamos es que ya en septiembre y octubre, cuando compartimos ambientes más abiertos, el virus respiratorio vive menos en el aire y está menos tiempo en la superficie de contacto. Estadísticamente siempre se dieron muchos menos casos de infecciones respiratorias en climas cálidos”.

Un dato no menor es el impacta del confinamiento en el sistema sanitario, un tema abordado en varias oportunidades. Bajó radicalmente la cantidad de casos respiratorios. “Esto es un desafío porque este año estos virus disminuyeron un 70 por ciento respecto al año pasado; no ha habido casi circulación de los virus habituales y vamos a ver cómo se siguen comportando con el calor, estos virus que estaban rezagados, en teoría debían ser menos casos. En noviembre y diciembre hay poca o casi nada de circulación de los virus, estamos en la semana 43 pero la merma de casos comienza en la semana 38-40”, sostuvo Rolón.

“La internación en los hospitales de causa respiratoria en niños disminuyó 70%. Hubo camas vacías en este año”. En 2019 hubo 19.900 internaciones por cuadros respiratorios y en lo que va de este año no superan las 5 mil.

“No tendremos Navidad en lugares cerrados”

“No vamos a tener Navidad en lugares cerrados porque es un riesgo de transmisión”, definió Omar Sued, presidente de la Sociedad Argentina de Infectología (Sadi) en una entrevista radial en Buenos Aires. “Necesitamos propuestas que nos saquen adelante. Si hay estrategias mejores y hay gente de la oposición que las tiene, hay que implementarlas rápido, en Jujuy, Salta, Mendoza. Necesitamos bajar la cantidad de nuevos contagios y la única forma de bajar es evitando que dos personas esten a menos de dos metros de distancia sin barbijo”, señaló el infectólogo.

“Entonces cuando tenés dos o 20 o 200 personas en un ambiente cerrado sin barbijo eso va a generar transmisión, necesitamos seguir insistiendo en eso y que los gobiernos municipales seam fuertes en estos casos, que tengan estrategias de testeos rápidos, que tengan capacidad de rastrear los contactos, Fundación Huésped viene haciendo una capacitación con profesionales de Córdoba y Chaco. Y cuando ya no se puede rastrear, hay que cerrar de forma corta dos semanas”, aseveró. Agregó: “Esto es para largo, con vacuna o sin vacuna. No se va a resolver para febrero o marzo. Porque aunque esté la vacuna el operativo para inmunizar 20 millones de personas va a llevar meses”.

Se desconoce si Sars-Cov-2 será estacional, como otros coronavirus

De los siete coronavirus que se sabe que infectan a las personas, cuatro causan infecciones respiratorias comunes que son muy estacionales, con su punto máximo en invierno, y parecen transmitirse de manera similar a la gripe, según un nuevo estudio realizado por investigadores de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Michigan.

Aunque los autores del estudio precisan que no es posible determinar si el coronavirus Sars-Cov-2, que causa la enfermedad Covid-19, se comportará de la misma manera, según publican en el ‘Journal of Infectious Diseases’.

“A pesar de que los coronavirus estacionales encontrados en Michigan están relacionados con el Sars-CoV-2, no sabemos si ese virus se comportará como los coronavirus estacionales -advierte Arnold Monto, profesor colegiado de Epidemiología de Thomas Francis en la Facultad de Medicina Pública de la UM. Salud-. Sólo el tiempo dirá si el Sars-Cov-2 se convertirá en una presencia continúa en el paisaje de infección respiratoria, o continuará con circulación limitada como con el Mers, o como el Sars, desaparecerá por completo de los humanos”.

Los investigadores señalan que los coronavirus fueron sido reconocidos durante mucho tiempo como patógenos respiratorios humanos y se han detectado históricamente en enfermedades respiratorias leves. Pero cuando los coronavirus animales se extienden a los humanos, pueden causar enfermedades graves. El síndrome respiratorio agudo severo (Sars) en 2002 y el síndrome respiratorio de Medio Oriente (Mers) en 2012 surgieron cuando un coronavirus saltó de un animal a las personas.