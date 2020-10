Alimentar los sueños, un trabajo sociocultural

viernes 23 de octubre de 2020 | 3:24hs.

“Tenemos un laburo sociocultural. Porque es un trabajo social el no dejar caer a los gurises que están en esto, que anhelan construir una carrera. Nuestro trabajo es alimentar los sueños de los que están surgiendo”. Así resumió Sergio Riquelme, de la productora Néike, el trabajo que viene realizando desde hace algunos años en el afán de contribuir a la cultura regional; al mismo tiempo que ayuda a muchos artistas misioneros a hacerse camino en el mundo del espectáculo.

Con su productora, Riquelme trabaja en Iguazú de una manera muy particular. Además de realizar megaproducciones con reconocidos del mundo de la música como El Chaqueño Palavecino, Los de Imaguaré, Los Núñez y Fausto Rizzani, entre otros, el productor y artista apadrina también a aquellos jóvenes que dan sus primeros pasos en el ambiente.

De esa manera “les damos una herramienta para que salgan adelante”, aseguró quien busca abrir caminos para todos aquellos que trabajan para ganarse un espacio. La productora crea junto a un grupo de ‘padrinos’ -empresas y artistas que colaboran con algunos gastos de producción- producciones de altísima calidad con una finalidad altruísta.

“Es que no se trata de una empresa que busca generar rédito económico con todo lo que hace, sino de un trabajo arduo en pos del aporte cultural y el sueño de los que están luchando por constituirse como artistas”, explicó.

La idea surgió en el 2013, cuando, por error, Riquelme incursionó en la televisión. “Gracias a Dios, cuando participé de un programa me pusieron un editor que no era muy bueno o no tenía mucha paciencia con mi trabajo. Por lo que decidí comprarme un equipo y empezar a estudiar y capacitarme como productor”, contó.

“Así comencé a editar, a producir, a tener conocimiento de ese trabajo y al poco tiempo monté la productora”, recordó Riquelme sobre la decisión que lo llevó a estar del otro lado de la cámara.

Es que, como líder del grupo Herencia Gaucha, lleva más de 20 años de trayectoria, recorriendo los escenarios más emblemáticos del país. Dejaron sus huellas en el pre Festival de Cosquín, el de Jesús María y el Festival Nacional de la Música del Litoral, entre otros tantos.

Al día de hoy Riquelme asegura que todo ese itinerario, así como las malas experiencias que le tocó vivir, lo motivaron a conformar un proyecto solidario y fructífero tanto para él como para todos los artistas que buscan crecer y consagrarse.

“Desde que tenemos 16 años estamos en esto. Y nos mantuvimos en pie y no nos frustramos sólo gracias a nuestros viejos y nuestro esfuerzo. Porque el camino es muy difícil”, señaló el líder de la banda que en una sola semana debió componer tres canciones para subir a un escenario.

“Muchas veces nos prometieron videos, clips, discos, y muchos más proyectos. Pero no salieron. Y uno siendo chico y recién comenzando una carrera se ilusiona con todo lo que escucha. Así fue que terminamos llorando un montón de veces, porque los proycetos no salían, porque no podíamos costearlos o por lo que fuera que haya pasado. Por eso, desde entoncesdecidí que mi misión era ayudar a los que están ahora pasando por esa misma situación que alguna vez viví”, reflexionó quien con su banda teloneó a Mercedes Sosa y La Sole en el pre Cosquín y el Festival de Doma y Floclore de Jesús María, respectivamente.

La capacidad de transformar las malas experiencias en algo bueno, positivo y solidario le permitieron seguir adelante para seguir trabajando por sus sueños e incluso en el de los que lo siguen.

Producción, teclado, piano, bajo, batería, guitarra, luces, iluminación, filmación, edición, vestuario, maquillaje, equipo de cámara, de sonido, de filmación. Todo, además de la manos de obra, pone Néike a disposición de los artistas.

“Les damos una herramienta para que salgan adelante, una pieza con la que pueden empezar a construir sus carreras y de la mano de artistas consagrados. Para que esos primeros pasos no sean tan difíciles”, explicó Sergio que, en plena cuarentena logró unir a Los de Imaguaré, a Pico Núñez, Ramón Ayala, El Chaqueño Palavecino y Herencia Gaucha para cantar Canción del Iguazú, en una presentación vía streaming.

Asimismo, además de reunir a grandes exponentes de la música, el productor articula creaciones con artistas nuevos. Así, surgieron las que comparte Sol Hierro y Octavio Gónzalez, quienes dan sus primeros pasos en la música, junto a Rubén Aguirre, líder de Los Nocheros, en la versión de El Mensú.

Hace pocos meses decidieron llamarse Néike (antes eran Horus), puesto que el nombre en guaraní tienen un significado que coincide con la intención de la empresa: “Néike es bien misionero y quiere decir ¡Adelante!, ¡Vamos! Es una manera de explicarles desde el inicio que estamos para ayudarlos”, dijo.

Actualmente, la productora busca que más artistas consagrados y firmas reconocidas se sumen a la lista para apadrinar.

“Hay muchos chicos con talento y ganas de brillar, con ganas de cumplir sus sueños. Poder ayudarlos o hacer algo por ellos es muy importante. Esta labor nos llena el corazón”, destacó el artista y hacedor de caminos.