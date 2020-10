Buscan socios para ayudar al Hogar de Niños de Santo Tomé

jueves 22 de octubre de 2020 | 20:40hs.

Un grupo pequeño de personas, entre los que se encuentran docentes, organizan una búsqueda intensa de socios para el Hogar de Niños San Francisco de Asis de esta ciudad, que se encuentra ubicado en paraje Atalaya y alberga a niños judicializados.

“Somos un grupo muy pequeño, de apenas cinco personas, tres de esas personas somos docentes del Centro de Formación Rural Las Colinas. Me acompañan Cecilia Baptista, Caterin Nova, David Aranda y Diana Dacunda”, señaló Natalia Vaider quien es además directora del Centro de Formación Rural Las Colinas.

Vaider contó que en su institución cuentan con alumnos que residen en el hogar de niños, “y en el día a día fuimos notando algunas necesidades, cuestiones que la directora y el personal del hogar no dan abasto. Siempre estamos colaborando de manera particular. Y surgió la idea de unirnos en esto que es la búsqueda de socios, que mensualmente hagan un aporte voluntario al hogar de niños, y con ese aporte podamos llegar a satisfacer las necesidades más urgentes”.

En esta primera oportunidad se procederá a anotar a los socios aportantes: registro de sus datos, monto, DNI, teléfono, y pasarán mes a mes a pasar a cobrar por los domicilios, “incluso algunos nos dijeron que nos iban a acercar por el hecho de que somos muy pocos. Este primer mes lo vamos a reflejar en una planilla Y el mes que viene vamos a darle un cupón de recibo como comprobante del aporte que han hecho”.

En este sentido, Vaider agregó que una vez que empiecen a hacer funcionar esa recaudación, “es decir, que empecemos a comprar las cosas que se necesitan, que los chicos nos solicitan, o las autoridades del hogar nos manifiestan como faltantes, nosotros vamos a hacer las compras, y con los comprobantes necesarios vamos a hacerlo público a través de las redes sociales, sobre todo a los socios que nos colaboran. ¿Por qué esto? Porque nosotros no somos cooperadora. La cooperadora en este momento no está en funcionamiento, son personas mayores que están con riesgo de salud, y algunas se alejaron. Y para no reorganizarnos en la parte de documentación, nos pareció más urgente empezar a actuar y hacer cosas por los niños”.

Actualmente el hogar alberga a alrededor de 12 niños, 10 varones y 2 nenas. El más chico tiene 9 años y el más grande, 18 años.

Para sumarse como socios del Hogar de Niños San Francisco de Asis comunicarse a los siguientes teléfonos 15503364,15508789, 15434206 o 3764761482